באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי, שבמהלכו קרא "לשחרר את פלסטין" וביצע את שיר המחאה האנטי-ישראלי Hind's Hall. על פי דיווחים בכלי תקשורת אמריקניים, הראפר הבהיר במהלך הופעתו השנייה שהתקיימה בשבת באצטדיון כי הביקורת שהוא מפנה כלפי ישראל אינה מכוונת כלפי יהודים, אך במקביל חזר על האשמותיו הקשות נגד המדינה.

באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי, שבמהלכו קרא "לשחרר את פלסטין" וביצע את שיר המחאה האנטי-ישראלי Hind's Hall. על פי דיווחים בכלי תקשורת אמריקניים, הראפר הבהיר במהלך הופעתו השנייה שהתקיימה בשבת באצטדיון כי הביקורת שהוא מפנה כלפי ישראל אינה מכוונת כלפי יהודים, אך במקביל חזר על האשמותיו הקשות נגד המדינה.

"לכל אחיי ואחיותיי היהודים: ביקורת על ישראל, ביקורת על אפרטהייד והתנגדות לרצח עם אינן בשום אופן ביקורת עליכם", אמר, "המסר שלי הוא שלום ואהבה, ושכל בני האדם יזכו ליחס של כבוד ושוויון".

"לכל אחיי ואחיותיי היהודים: ביקורת על ישראל, ביקורת על אפרטהייד והתנגדות לרצח עם אינן בשום אופן ביקורת עליכם", אמר, "המסר שלי הוא שלום ואהבה, ושכל בני האדם יזכו ליחס של כבוד ושוויון".

"לכל אחיי ואחיותיי היהודים: ביקורת על ישראל, ביקורת על אפרטהייד והתנגדות לרצח עם אינן בשום אופן ביקורת עליכם", אמר, "המסר שלי הוא שלום ואהבה, ושכל בני האדם יזכו ליחס של כבוד ושוויון".