מקלמור מגיב לסערה שהתעוררה בעקבות הופעת החימום שלו לאד שירן באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי, שבמהלכו קרא "לשחרר את פלסטין" וביצע את שיר המחאה האנטי-ישראלי Hind's Hall. על פי דיווחים בכלי תקשורת אמריקניים, הראפר הבהיר במהלך הופעתו השנייה שהתקיימה בשבת באצטדיון כי הביקורת שהוא מפנה כלפי ישראל אינה מכוונת כלפי יהודים, אך במקביל חזר על האשמותיו הקשות נגד המדינה.
"לכל אחיי ואחיותיי היהודים: ביקורת על ישראל, ביקורת על אפרטהייד והתנגדות לרצח עם אינן בשום אופן ביקורת עליכם", אמר, "המסר שלי הוא שלום ואהבה, ושכל בני האדם יזכו ליחס של כבוד ושוויון".
בהמשך הרחיב מקלמור את דבריו ואמר: "אז אני קורא לשחרר את פלסטין, לשחרר את לבנון, לשחרר את קובה, לשחרר את קונגו, לשחרר את סודן ולשחרר את כל האנשים באמריקה שחיים בפחד מארגון הטרור הזה, ICE. אף אחד מאיתנו לא יהיה חופשי עד שכולנו נהיה חופשיים". מאוחר יותר, פרסם ברשתות החברתיות סרטון מדבריו וכתב: "הרצון שכל בני האדם יזכו ליחס שווה לעולם לא צריך להיות שנוי במחלוקת".
הסערה פרצה לאחר שבהופעתו הראשונה ביום שישי הכריז הראפר כי אחת הסיבות שבגינן הצטרף לסיבוב ההופעות של שירן היא האפשרות לעמוד באצטדיונים ברחבי ארצות הברית ולקרוא "לשחרר את פלסטין". "אני רוצה שהמילים האלה יישמעו בקול רם וברור, כדי שהאנשים בעזה ובגדה המערבית הכבושה יידעו שלא שכחנו אותם", אמר לקהל. לאחר מכן ביצע את Hind's Hall, שירו שנכתב בהשראת המחאה הפרו-פלסטינית באוניברסיטת קולומביה, כשעל המסכים הוקרנו תמונות מעזה.
כפי שפורסם ב-ynet, ישראלים שנכחו במקום סיפרו כי הופתעו לגלות שמקלמור הוא אחד מאמני החימום. "היינו בהלם, זה היה ממש נורא", סיפרו נויה זוארץ וגפן לוין. "זה היה קשה עוד יותר כי חברים שלנו נהרגו במלחמה ונרצחו בנובה. זה היה כמו סכין בלב לשמוע אותו שר ככה ולשמוע את הקהל מריע".
בעקבות ההופעה השיקה המועצה הישראלית-אמריקאית עצומה הקוראת לשירן להסיר את מקלמור מההופעות הנוספות שבהן הוא אמור לחמם אותו במסגרת סיבוב ההופעות האמריקאי. "זו הייתה הופעה של אד שירן - לא עצרת פוליטית, לא הפגנה ולא אירוע אקטיביסטי", נכתב בעצומה. "השאלה אינה אם למקלמור יש זכות להחזיק בדעות פוליטיות, אלא היכן עובר הגבול כאשר מופע חימום משתמש בבמה עולמית כדי לקדם אג'נדה פוליטית חד-צדדית".
מקלמור צפוי להמשיך ולהופיע לצד שירן עד נובמבר. נכון למועד פרסום הדברים, שירן עצמו טרם התייחס בפומבי לסערה או לקריאות להסיר את הראפר מסיבוב ההופעות.