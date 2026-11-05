זה ברור למה בוי ג'ורג' כל כך אוהב את ישראל. אנחנו אאוטסיידרים כמוהו

ההופעה בהיכל מנורה הייתה תצוגת תכלית של אמן ששיאו מאחוריו, אבל שיודע היטב לנצל את הוואקום התרבותי בישראל. בוי ג'ורג' נשמע טוב כשהוא שר, רק שהוא הרבה לדבר בין השירים, מה שמתח את הערב למעל שעתיים והכביד על הקצב. גם האירוח של עברי לידר היה מלהיב אם כי מפוזר, וכמה מהשירים היפים שלו נשארו בחוץ. ובכל זאת, מי ששרד עד Karma יצא מרוצה