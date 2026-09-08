הופעתה הקרובה מגיעה לאחר תפנית נוספת ביחסיה הסוערים עם ישראל. לקראת ביקורה הקודם התבטאה בנקס נגד החרם התרבותי על המדינה, הכריזה כי היא ציונית ואף סיפרה כי הפסידה מאות אלפי דולרים לאחר שסירבה לקרוא "לשחרר את פלסטין". אלא שבמרץ האחרון שינתה שוב את הטון, תקפה בחריפות את ישראל ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו וכתבה ברשת X: "במחשבה שנייה - Fuck Israel".