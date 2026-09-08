אזיליה בנקס חוזרת לישראל: הראפרית האמריקאית תופיע ב-8 באוקטובר באמפי תל אביב, כך הודיעה היום (שלישי) ההפקה.
זו תהיה הופעתה הרביעית של בנקס בישראל. היא הופיעה לראשונה במועדון הבארבי בתל אביב ב-2018, ובאוקטובר 2025 שבה לארץ וקיימה שתי הופעות באמפי תל אביב. באחת מהן עלתה לבמה כשהיא עטופה בדגל ישראל ועונדת שרשרת מגן דוד, לעיני כ-3,000 צופים.
הופעתה הקרובה מגיעה לאחר תפנית נוספת ביחסיה הסוערים עם ישראל. לקראת ביקורה הקודם התבטאה בנקס נגד החרם התרבותי על המדינה, הכריזה כי היא ציונית ואף סיפרה כי הפסידה מאות אלפי דולרים לאחר שסירבה לקרוא "לשחרר את פלסטין". אלא שבמרץ האחרון שינתה שוב את הטון, תקפה בחריפות את ישראל ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו וכתבה ברשת X: "במחשבה שנייה - Fuck Israel".
גם ביקורה הראשון של בנקס בארץ הסתיים בסערה. לאחר הופעתה בבארבי טענה כי נתקלה בישראל בגזענות וביחס עוין והצהירה כי "לעולם לא תשוב" למדינה, אך שבע שנים לאחר מכן חזרה בה והגיעה לסדרת הופעות נוספת.
בנקס פרצה ב-2011 עם הלהיט "212", ובהמשך הוציאה בין היתר את השירים Liquorice, Anna Wintour ו-The Big Big Beat. על פי ההפקה, היא כבר שוהה בימים אלה בישראל ועובדת עם המפיק הישראלי ינון יהל על אלבומה החדש. מחיר כרטיס למופע יעמוד על 229 שקלים.
בכך, בנקס מצטרפת לרשימה מצומצמת של אמנים בינלאומיים שצפויים להגיע לישראל בחודשים הקרובים. בנובמבר ישוב ג'וני גרינווד, חבר להקת רדיוהד, ויופיע עם דודו טסה בפסטיבל העוד בירושלים; ב-25 וב-26 בינואר 2027 יקיים אנגלברט המפרדינק שתי הופעות בהיכל התרבות בתל אביב במסגרת סיבוב הפרידה שלו; וב-13 באפריל יגיע לאותו אולם השחקן ג'ון מלקוביץ' עם המופע הסאטירי The Music Critic.