קשה להפריז בכוחן של הפנים בקולנוע, במיוחד כאשר הן נחשפות בקלוז-אפ ממושך, המאפשר לנו להתבונן בתנודות הרגשיות העדינות הנרשמות בהן, ולעיתים גם במה שהן מבקשות להסתיר. "לאן لوين", סרט הביכורים היפה שכתב וביים

אסף מכנס