הזמרת פינק התייחסה הלילה (בין שישי לשבת) לראשונה לסערה שהתעוררה לאחר ששיתפה פוסט נגד מקלמור, לאחר שקרא Free Palestine בהופעת החימום של אד שירן בניו ג’רזי.

גלריה פינק ( צילום: Jeff Spicer/Getty Images )

זוכת שלושה פרסי הגראמי פרסמה הצהרה בת יותר מאלף מילים באינסטגרם, והמשיכה אותה בתגובות לפוסט. היא הבהירה כי ביקורתה לא הופנתה לעצם הקריאה לשחרור פלסטין או לזכותו של הראפר, או אף אדם, להשמיע אותה. "מעולם לא ביקשתי להשתיק אמן אחר, ואני לא מבקשת זאת עכשיו", כתבה.

הסערה החלה לאחר שמקלמור עלה ביום שישי שעבר כאמן החימום של שירן באצטדיון מטלייף שבניו ג’רזי. הראפר הופיע בכאפייה וביצע את שיר המחאה הפרו-פלסטיני Hind’s Hall , כשברקע הוקרנו מראות מהמלחמה בעזה. "חלק גדול מהסיבה שבגללה רציתי להשתתף בסיבוב ההופעות הזה הוא כדי שאוכל לעמוד באצטדיונים כאלה ולומר שתי מילים שקרובות מאוד לליבי: Free Palestine", אמר. חלק מהקהל הריע, ואחרים, לפי הדיווחים, עזבו את המקום.

מקלמור ( צילום: Andy Kropa/Invision/AP )

פינק שיתפה בסטורי פוסט של ארגון ההסברה היהודי StopAntisemitism, שהאשים את מקלמור ב"תעמולה אנטי-ישראלית" ודרש התנצלות והחזר כספי לצופים. היא לא פירטה אז את עמדתה, אך עוקבים ייחסו לה את מלוא תוכנו של הפוסט. התגובות כללו התקפות אישיות וקריאות להחרים את המוזיקה שלה. גולשים הכריזו כי הם "מעריצים לשעבר", הודיעו שימחקו את שיריה מהפלייליסטים ויסירו ממנה עוקב, ואחרים כינו את התנהלותה "מחפירה".

"שתקתי במשך שבוע, וזה, כפי שאתם יודעים, לא אופייני לי", כתבה אמש פינק. לדבריה, בפוסט ששיתפה היו דברים שלא הייתה בוחרת לנסח בעצמה. היא גם לקחה אחריות על הממים העוקצניים שפרסמה לאחר שספגה את התגובות. "שיתוף אינו הצהרה, ומם אינו תחליף לעמוד שדרה. הרשתות החברתיות הופכות את כולנו לשטחיים ונמהרים".

משם עברה הזמרת בת ה-47, שנולדה בפנסילבניה בשם אלישה בת’ מור, להסביר את המקום שממנו הגיבה. "נולדתי יהודייה. לא בחרתי בזה, ומעולם לא הסתרתי את זה”, כתבה. היא הדגישה שאינה דוברת של ישראל או של ממשלה כלשהי. "חמאס הוא ארגון טרור. לפלסטינים מגיע עתיד שמכבד את האנושיות ואת השאיפות שלהם. ההגנה על חיי חפים מפשע קודמת לכל, בכל מקום, ואסור לאיש לחגוג את מותו של ילד. של אף ילד". פינק הזכירה כי היא משמשת זה עשור שגרירה של ארגון יוניסף ופגשה ילדים שנולדו למציאות של מלחמה. "לא אנסה להכריע מלחמה מורכבת בכיתוב באינסטגרם, ולא אדקלם סיסמה כדי לזכות מחדש בעוקב".

לדבריה, תגובתה נבעה גם מתקרית מ-2014 שבה מקלמור הופיע עם אף מלאכותי גדול, פאה שחורה וזקן שחור. מקלמור טען אז כי זו "תחפושת אקראית", אך המראה זוהה כקריקטורה אנטישמית והוא התנצל. "כל יהודי שאני מכירה ידע בדיוק מה זה", כתבה פינק.

לדבריה, היא הניחה אז לפרשה אך ההופעה האחרונה החזירה אותה אליה. "הוא עמד מול אצטדיון מלא במשפחות, כשעל המסכים מוקרנים מראות אלימים מהמלחמה, ואז אמר לכל היהודים באצטדיון שזה לא קשור אליהם. לא אתה תקבע את זה עבורנו". עוד המשיכה פינק וכתבה, "אני לא צריכה שיפטרו אף אחד, ואני לא צריכה החזר כספי. מה שאני צריכה הוא להיות מסוגלת לומר, כאמא יהודייה, 'זה הפחיד אותי, וזה הפחיד אנשים שאני אוהבת', בלי שיגידו לי שהפחד שלנו אינו אלא תעמולה - ובלי שיטענו שאיכשהו אני תומכת ברצח עם רק מפני ששמתי לב למה שקרה".

פינק הדגישה כי לאורך השנים תמכה במאבקים שבהם האמינה גם כשזה היה לא פופלרי וספגה על כך שנאה, כשבין היתר ציינה ביקורת על הממשלה האמריקנית במלחמת המפרץ ותמיכה בילדים להט"בים. "עמדתי לצד העמים של אחרים לאורך כל הקריירה שלי", כתבה, "עכשיו אני עומדת לצד העם שלי. חשבתי שידעתי עד כמה זה יהיה בודד - אבל זה בודד אפילו יותר משדמיינתי. ובכל זאת, אני עושה את זה".

תמכה בתגובות. גל גדות ( צילום: Jesse Grant/Getty Images )

הזמרת ציינה כי בתגובות הופיעו הביטוי "מהנהר עד הים" והמילה "ציונית" כקללה. "אני לא חושבת שרוב המגיבים שונאים יהודים. אני חושבת שמישהו סיפק להם סיפור שבו יהודי שמסרב להתנצל על עצם קיומו מוכרח להיות הנבל - ומאז הם לא מפסיקים להכניס מילים לפי. אתם לא חייבים להסכים עם אף מעשה של ממשלת ישראל כדי לא לרצות שהמשפחה היהודייה שיושבת שתי שורות מכם בהופעה תפחד או תהפוך למטרה".

בין אלפי התגובות שקיבל הפוסט בלטה זו של גל גדות, שכתבה: "אני כל כך מבינה אותך… את לא לבד. שנה טובה מלאה באהבה ובאור", והוסיפה לב לבן ואימוג’י תפילה. התגובה צברה יותר מ-8,000 לייקים בתוך שבע שעות. מנגד, תגובה שבה נכתב “אני עומדת לצד מקלמור” צברה מספר דומה של לייקים.

מקלמור לא התנצל על דבריו בהופעה. במקום זאת הוא פרסם מחדש את נאומו ברשתות החברתיות והדגיש כי ביקורת על ישראל והתנגדות למה שהוא מגדיר כרצח עם אינן ביקורת על יהודים. "המסר שלי הוא שלום ואהבה, ושכל בני האדם יזכו לכבוד ולשוויון", אמר. אד שירן לא הגיב לסערה ושומר על שתיקה.

שומר על שתיקה. אד שירן ( צילום: WPA Pool, gettyimages )