בעקבות הסערה שנחשפה ב-ynet לפיה הוצב לאילה חסון אולטימטום בתאגיד כאן - מגישת הטלוויזיה שולחת מסר לתאגיד השידור כאן: "לא נאמרה המילה האחרונה".

אילה חסון ( צילום מסך, כאן )

חסון עלתה לשידור בתוכניתו של אלי ציפורי ברדיו גלי ישראל, הגיבה בחריפות נגד תאגיד השידור הציבורי כאן - ואף רמזה כי מנהל החדשות בתאגיד הוא "בולשביק".

חסון אמרה כי היא חווה "הסתה פרועה" והוסיפה: "מקנאים בזה שאני לא מתכופפת, שאני לא נשברת. זה המאבק, ואת הקול הזה לא ישתיקו, ואת הקול שלי לא ישתיקו. שום בולשביק לא ישתיק אותי, ושום פוליטיזציה לא תשתיק אותי, ושום הלבנת פנים מזויפת לא תשתיק אותי".

בהמשך חסון בכתה בשידור ואמרה: "שלוש שנים של מלחמה. קמתי כל בוקר ורצתי לעבודה כמו מטורפת. נלחמתי על החיילים, נלחמתי על החטופים, נלחמתי על המשפחות השכולות, נלחמתי על הפצועים. הם ראו בי כתובת, הם היו מתקשרים אליי אחרי שעות העבודה, בלי שום קשר לשידורים, למילה טובה, לתחושת שותפות. נתתי להם במה אדירה באהבה. לא כדי להירדף במקום העבודה שלי. למה?".

חסון הוסיפה כי: "לא נאמרה המילה האחרונה".

הסערה סביב חסון החלה לאחר אמירות שלה כלפי נשים בדואיות שנאמרו במהלך ריאיון ברדיו גלי ישראל. "מה זה 'השינוי'? השינוי והליברלים, הליברלים ניצחו", אמרה בריאיון בהתייחסה לתוצאות הבחירות, "תגיד לי, נשים בדואיות בנגב, עם רעלות, שלבעל שלהן יש עוד כמה נשים כמוהן, ולרוב נשים מוכות, ואחרי שהן מתבגרות ונהיות 'קשישות' בנות 26; בעלן, ואני אומרת את זה כמובן בכאב ובעצב, אז הבעל מביא עוד איזה אישה. ואחרי שהיא מקשישה לגיל 25, הוא מביא עוד איזה אישה.

"עכשיו, כי אסורה פוליגמיה במדינת ישראל, אז הוא בכלל מתגרש ממנה, אבל היא נשארת וכל הביטוח הלאומי לילדים עובר", המשיכה חסון, "והנשים האלה, בדרך כלל, הן פלסטיניות, מחורה ומחברון ומעזה, גם אחות של איסמעיל הנייה. אז הן גוש השינוי שלנו? זה גוש השינוי? ככה אתם ממשיכים לעבוד על הציבור? האחים המוסלמים זה גוש השינוי?".

חסון התנצלה על הדברים ברשת X, אולם בתאגיד לא התרצו ודרשו ממנה להתנצל גם בשידור - בנוסח שיאושר מולם מראש. במענה לפניית ynet על היעדרותה של חסון בימים האחרונים השיבו במחלקת החדשות בתאגיד כי היא "התבקשה על ידי מנהליה להתנצל ולהבהיר באופן מפורש בשידור בכאן 11 את דבריה - הן לגבי התבטאותה המכלילה כלפי הנשים, בנות החברה הבדואית, והן לגבי הכשלים 'בכל הקלפיות במגזר הערבי'. אלה לא רק התבטאויות מכלילות, לא מבוססות ולא מדויקות, אלא כאלה שיש בהן סכנה למידת האמון שרוכש הציבור לתוצאות הבחירות בישראל - ושידור ציבורי אינו יכול לקחת בהן חלק". עוד הבהירו כי "הנהלת חטיבת החדשות דרשה מחסון לפרסם הערב הבהרה והתנצלות בשני העניינים, בנוסח שיהיה מקובל גם על חטיבת החדשות, וככל שתסרב היא לא תוכל לשדר".