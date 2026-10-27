אל תסתבך עם אמא יהודייה: כוכבת "רק לא זה" יוצאת נגד אדם ברודי

טובה פלדשו, המגלמת את אמו של אדם ברודי בקומדיה הרומנטית של נטפליקס, הגיבה בחריפות לדבריו של השחקן - שהגדיר את המלחמה בעזה כ"רצח עם" וקרא לשחרור פלסטין. "אתה לוקח את הקורבן והופך אותו למקרבן", אמרה פלדשו, שהזהירה גם מפני ההשפעה של האשמות כאלה על הקהילה היהודית