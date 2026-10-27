אחרי שאדם ברודי הביע תמיכה בפלסטין והגדיר את המלחמה בעזה כ"רצח עם", השחקנית טובה פלדשו, המגלמת את אמו בסדרה "רק לא זה", ביקרה בחריפות את דבריו.
בריאיון ל"ניו יורק פוסט" שפורסם ביום ראשון, אמרה פלדשו כי "להאשים את העם היהודי ברצח עם זה דבר פרוע", אמרה פלדשו. "זה היישר מספר ההדרכה של היטלר. אתה לוקח את הקורבן והופך אותו למקרבן". לדבריה, כאשר האשמות כאלה מגיעות מאנשים יהודים עצמם, יש להן השפעה מיוחדת על הקהילה היהודית. היא הוסיפה כי אנשים בעלי השפעה ציבורית, שמפיצים טענות שלדעתה הן שקריות, עלולים לגרום נזק משמעותי.
פלדשו, שחקנית ותיקה בת 77, הביעה גם תמיכה נחרצת בישראל. "אני מאמינה שהמשך קיומה של מדינת ישראל חיוני לרווחתו של העולם הדמוקרטי והעולם החופשי", אמרה. "כמובן, ישראל זקוקה לארצות הברית, אבל ארצות הברית זקוקה לישראל, תאמינו לי". היא הוסיפה כי לדעתה, בתקופה הנוכחית מתקיים מפגש בין קצוות פוליטיים, שבו סוציאליזם ואנטישמיות מתקרבים זה לזה.
עם זאת, פלדשו הבהירה כי המחלוקות הפוליטיות אינן אמורות לפגוע ביחסים המקצועיים שלה עם עמיתיה. "התפקיד שלי, גם כבינה וגם כטובה, הוא לאהוב את האנשים על הסט במקום העבודה שלי, להיות נחמדה", אמרה. היא מגלמת בסדרה את בינה רוקלוב, אמו של הרב נוח רוקלוב, הדמות שמגלם ברודי.
הסערה הנוכחית החלה בסוף ספטמבר, כאשר ברודי התראיין למגזין GQ ונשאל על עמדותיו בנוגע למלחמה בעזה. השחקן, שזכה בשנים האחרונות לתשומת לב מחודשת בזכות תפקידו כרב בסדרה של נטפליקס, אמר כי הנושא מעסיק אותו גם בשיחות פרטיות, אף שלא הרבה להתבטא עליו בפומבי.
"תרשמו אותי כמי שחושב שזה רצח עם", אמר ברודי. "תרשמו אותי כמי שרוצה פלסטין חופשית". הוא הוסיף כי נדרשו יותר מדי מקרי מוות וסבל עד שהמצב הגיע לנקודת שבירה, והביע תקווה שממשל אמריקני עתידי יוכל לשנות מדיניות שלדעתו תורמת להמשך המצב הקשה.
דבריו עוררו תגובות גם בקרב אנשי המקצוע הקשורים לסדרה. הרב סטיב לדר, ששימש יועץ לענייני יהדות בעונה הראשונה, פרסם סרטון שבו תקף את ברודי וכינה את דבריו מזעזעים ומגעילים. לדר טען כי השחקן אינו בקיא דיו בנושא כדי להשתמש במונח "רצח עם", והוסיף כי מי שאינו יודע מספיק על עניין מסוים מוטב לו שלא ידבר עליו.
גם יוצרת הסדרה, ארין פוסטר, התייחסה לדברים. בריאיון לפודקאסט Not Skinny But Not Fat היא אמרה כי היא אוהבת את ברודי, אך חולקת על עמדתו. "זה מורכב", אמרה. "אני חושבת שסביבת העבודה שלנו, הסט שלנו, דומים מאוד לשולחנות ארוחת ערב ברחבי העולם, שבהם אנשים מנהלים דיונים, מתווכחים ולא מסכימים זה עם זה. אני אוהבת את אדם, אבל אני גם לא מסכימה איתו, וזה בסדר".
פוסטר, שהתגיירה לפני נישואיה למפיק המוזיקלי סיימון טיכמן, הדגישה גם את החשיבות שהיא מייחסת לייצוג יהודי חיובי בטלוויזיה. לדבריה, "אף אחד לא רוצה את זה" נוצרה מתוך חוויית ההתקרבות האישית שלה ליהדות, והיא רואה בה "מכתב אהבה ליהדות". היא הוסיפה כי חשוב לה שהצופים היהודים ירגישו שרואים אותם ומבינים את תחושותיהם בתקופה הנוכחית.
הסדרה, שעלתה בנטפליקס ב-2024, עוקבת אחר סיפור האהבה בין נוח, רב יהודי בגילומו של ברודי, לבין ג'ואן, מגישת פודקאסט אגנוסטית שמגלמת קריסטן בל. העונה השלישית עלתה לשירות ב-22 באוקטובר. במרכזה עומדים הקשר בין השניים וההתמודדות עם החיים המשותפים, לצד מערכות היחסים של בני משפחותיהם.