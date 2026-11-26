







פרק 79: אמילי









אני מתניעה שוב את ההונדה.

הוא מהיר. הרץ הכי מהיר שראיתי בחיים.

הוא מוצא אותן. את האישה והבת שלו, שבורחות ממנו.

יחד.

אני איזה עשרה מטרים משם כשזה קורה. זה קורה לאור הפנסים הקדמיים של ההונדה.

קודם, הילדה. הוא מושיט את ידו לעברה, מושך אותה בחזרה.

זהו זה, אני אומרת לעצמי. כאן הוא יעצור ויחבק אותה חזק ויגיד לה כמה הוא דאג לה, איך פחד עד שכמעט מת, איך נבהל עד שכמעט הרג.

אבל הוא עוזב אותה.

אחרי שהוא לקח אותה בחזרה, משך אותה במפרק כף היד, ניתק אותה מהאישה, הוא שוב רץ.

כמו גבר שלא ישמע עוד צליל אחר. כמו גבר שלא יחשוב עוד מחשבה אחרת.

הוא רץ אחרי האישה הזאת כאילו היא הדבר החשוב היחיד.

אני עוצרת את ההונדה.

"איידן!"

אני עומדת מחוץ למכונית. צורחת את שמו בכל הכוח, מאמצת את הריאות ואת מיתרי הקול שלי.

"איידן!"

הוא מסתובב. קודם הפנים שלו, ואז פלג הגוף העליון.

"איידן, תחזור הנה!"

לא משנה מה אני אומרת, רק שאני אומרת את זה.

הוא מאט, ואז נעצר. רגע קל שבקלים, אבל מספיק. מספיק כדי לתהות. מספיק כדי להביא אותי בחשבון.

אין לי אוויר. אני משתנקת למרות שלא רצתי. זה בגלל האימה, התהום הנפערת של האימה.

התקווה שהוא יסתובב. שהוא יפסיק לרדוף אחריה.

התקווה, כך אני קולטת, שהוא יתחיל לרדוף אחרי.

רגליו מפרפרות. צל של ספרינט, התחלה של תוכנית אחרת. המילה הראשונה בסיפור שבו הוא משנה את דעתו. שבו הוא פשוט הולך על זה. עלי. שבו הוא פשוט בוחר בי.

המציאות מושכת אותו בחזרה. ואולי זאת תקווה? תקווה שיתפוס אותה? שיעצור בעדה, ולא משנה לאן היא רצה?

לא בי הוא רוצה. לא בי הוא מעוניין.

אבל השגתי לה קצת זמן. תהיה מי שתהיה, נתתי לה כמה מטרים בינו לבינה.

הוא מפנה לי את גבו ומתחיל שוב לרוץ.









פרק 80: האישה, רצה









אחרי הכול, זה מסתכם בשני גופים.

שלך ושלו.

את רצה.

את לא מנסה לרוץ מהר. זה מעבר ל"מהר".

את רצה כמו שרצת בחייך הקודמים, כשייחלת להרגיש את הרגליים נמסות מתחתייך. כשהשתוקקת להלמות בבית החזה, לבעירה בריאותייך שתרות אחרי אוויר.

את רצה אליו. מבנה קטן, בודד. כל כך פלבאי מתחת לשמים זרועי הכוכבים. ממש כאן, כמאה מטר ממך.

את יכולה לרוץ מאה מטר. התכוננת לזה. הרגשת את השרירים ברגלייך, את המתח בירכיים, את הנוקשות בשוקיים.

תעשי את זה ואל תסתכלי לאחור והוא ממש מאחורייך ואת שומעת אותו ואת מרגישה אותו, מרגישה אותו בעצמותייך ובמוחך ומתחת לעורך ומאחורי עינייך ובכל פינה בך, בכל חרך בעולם.

ולכן את רצה.

הכלל הבסיסי להישארות בחיים: את רצה, כי כך תמיד הצלת את עצמך.









פרק 81: האישה בתחנת המשטרה









זה סוף העולם. כאוס כזה גדול שאת לא מצפה שמשהו יסתדר עוד בעולם.

מה שאת יודעת: את עדיין נושמת. את גוף, שתי זרועות ושתי רגליים, ראש ופלג גוף עליון.

מה השארת בחוץ: קור, קרח ושלג. האקדח, מושלך ברגע האחרון. דגל ארצות הברית מתנופף בענווה ברוח דצמבר. בניין לבנים וזכוכית. עכשיו את בפנים, בלב הבניין. עכבר מעבדה מתחת לאורות פלורסנט. יותר מדי רעש, יותר מדי קולות.

הראש שלך מלא. את שומעת רק את לבך ההולם בחזך, את פעימת הדם באוזנייך.

זה לא נגמר. הוא כאן. האב הצדקני. הגבר שכולם סומכים עליו. הגבר שיודע שהעולם יתמוך בו. זה שיכול רק להיכשל.

"היא לקחה את הבת שלי," הוא אומר שוב ושוב. "היא לקחה את הבת שלי."

הגבר הזה. את הולכת למקומות והוא מוצא אותך. הוא המלון ההוא שאי אפשר לצאת ממנו.

והבת שלו. ססיליה. גם היא כאן. איבדת אותה, והיא מצאה אותך.

אותו, את קולטת. היא מצאה אותו.

הכול תמיד קשור אליו.

את עומדת במרחק כמה מטרים בתחנת המשטרה. הוא בכניסה. גבר במדים כחולים עומד בין שניכם.

"איידן," אומר הגבר במדים. "איידן, אנחנו יודעים. תירגע." הוא לא נרגע.

"היא לקחה את הבת שלי." קולו מנתר על פני חדר. הוא ניתז מהקירות, גבוה ועצוב.

פעם אחת. רק פעם אחת לקחת משהו שלו.

הוא רוצה שהם יֵדעו. לפני שתוכלי להגיד משהו. הוא רוצה להגיע ראשון, לוודא שישמעו את קולו כדי שהקול שלך ייעלם לעד.

זה לא רק הקול. מדובר גם בגופו, גבוה ורזה ומנסה להידחף על פני הגבר במדים.

הגבר במדים פונה אלייך. שוטר. צעיר, עם פנים עגולות ולחיים תפוחות. איש חוק. שתי אוזניים ומוח. את חייבת להגיע אליו.

"איידן," אומר השוטר הצעיר בתחינה לקול ההיגיון.

הוא לא מקשיב. "היא לקחה את הבת שלי." העלבון, ההתמרמרות. חוסר האמון המוחלט.

ססיליה מרימה את זרועה. "אבא," היא אומרת, הד לתחינתו החוזרת ונשנית. "אבא. אבא."

אולי זה קולה, שנים של הורות שמשפיעות עליו לזנק לשמע המילה, אבא, אבא, אבא. החלק הכי מהותי בה, שמעיר את החלק הכי מהותי בו.

"תן לי לעבור," הוא אומר ומנסה להתקרב אלייך. השוטר הצעיר נשאר במקומו.

"איידן," מנסה השוטר, "תירגע, אני לא רוצה ל..."

התכתשות. קולות עולים, גופים מתנגשים. עינייך עצומות, רפלקס. ידייך מתאגרפות. תנשמי. תשאפי, תנשפי. תישארי בחיים.

"אני כל כך מצטער, איידן," אומר השוטר. נשמעת נקישה מתכתית, קול של אזיקים נסגרים. כשאת פוקחת שוב את עינייך, אביה של ססיליה עומד כשזרועותיו מאחורי גבו, מפרקי כפות ידיו מוצלבים, ראשו מושפל. דומם. סוף כל סוף.

"גם את," אומר השוטר. הוא מושיט יד למשהו, וכתפייך צורבות. ידיים על גבך, מתכת קרה על עורך. שוב. אולי כך ייראו החיים שלך לנצח. לכל מקום שתלכי, יחכה לך גבר עם אזיקים וידרוש שתושיטי לו את מפרקי כפות הידיים.

"טוב," מכריז השוטר. "עכשיו אפשר לדבר."

עוד צללית במדים מתקרבת. "אתה תיקח אותה, אני אקח אותו," היא אומרת לשוטר הצעיר. הוא מהנהן ומושך אותך משם.

את מסתכלת לאחור. ססיליה. את צריכה לדעת מה יעשו איתה.

מזווית העין את רואה שהיא מנסה ללכת אחרי אבא שלה. שוטר שלישי - מבוגר יותר, כמעט זקן מכדי להיות אביה - עוצר בעדה. "חכי פה," הוא אומר, ואת חושבת שאת שומעת מותק . את שומעת אבא , את שומעת כמה שאלות. ססיליה מהנהנת כשהשוטר הזקן מחווה על כיסא ריק.

מקצה החדר גם הוא מביט לאחור. האב. הגבר באזיקים.

מבטו צד את עינך.

זה מבט של הכרה, הרגשה של אלא מה. כאילו ציפה לכך. כאילו חיכה כל הזמן שתבגדי בו.

כך זה צריך להיגמר, את רוצה להגיד לו.

שנינו כבולים לעצמנו, ובאמצע, הילדה. חופשייה.









פרק 82: האישה בעלת השֵׁם









החדר קטן, ללא חלונות. שולחן כתיבה, אורות פלורסנט, תיקייה. נשארו בו ריחות של זיעה וקפה נמס.

את אוהבת את זה. את הכול. חדר שבו האוויר לא שייך לו.

"שבי," אומר השוטר.

את יושבת.

"אני צריכה להגיד לך," את אומרת, והוא קוטע אותך.

"מה קרה שם?" הוא רוצה לדעת. "מי את? מאיפה את מכירה את איידן?"

את נושמת עמוק. עורך מעקצץ. אני מנסה, את רוצה להגיד. אני מנסה להגיד לך. אני מסתירה את זה חמש שנים ועכשיו הגיע הזמן ואתה חייב להקשיב לי.

אתה חייב להאמין לי.

תבטיח שתאמין לי, את רוצה להגיד. תבטיח שאחרי שאספר לך את זה, הכול ייגמר.

כמו שאמר את שמו הרגע. כמו שהתנצל כשכבל אותו באזיקים. אני כל כך מצטער, איידן. חברים. שני גברים שמכירים כבר זמן מה.

איידן תומס? השוטר הצעיר יגיד בטלוויזיה. הוא היה בחור נחמד מאוד. מהאנשים האלה שכולם אוהבים. מנומס. אם המכונית שלך התקלקלה, הוא היה שם עם כבלי התנעה. אף פעם לא היו איתו בעיות. הוא הסתדר עם כולם.

את שואפת אוויר מעופש. תקשיב , את רוצה להגיד. בוא נעשה עסק. אני אתן לך את תיק המאה. אני אשנה לך את החיים, בתנאי שאתה תשנה את החיים שלי.

תסתכלי עליו. המילים שיבואו עכשיו הן מילים שאת צריכה להגיד בגב זקוף, בראש מורם. בלי היסוס. חיכית לזה חמש שנים. לחדר ריק מנוכחותו, לזוג אוזניים שיקשיב, שהקול שלך יהיה באמצע כל זה.

"אדוני השוטר," את פותחת ואומרת. קולך מחוספס כמו נייר זכוכית, הלסת שלך נעה בכבדות עם כל הברה.

את חייבת להגיד את זה.

לזכור את זה. הצליל, התחושה בפיך.

שמך.

אסור, כמו קללה.

במשך חמש שנים לא אמרת אותו.

אפילו המחשבה עליו נראתה כמו עבירה. בצריף. בכל פעם שהיה בסביבה. חששת שהוא ישמע את ההברות בראשך. שהוא ירגיש את הרמאות שלך, את החלק בעצמך ששמרת מחוץ להישג ידו.

"קוראים לי," את אומרת. תתחילי מחדש. אסור לך לפשל.

זה חייב להיות מושלם.

כשאת אומרת את המילים האלה, את חייבת שיהיה להן כוח לפתוח דלתות ולהשאיר אותן פתוחות לעד.

"אדוני השוטר," את אומרת שוב, והפעם את לא מפסיקה. "קוראים לי מיי מיצ'ל."









פרק 83: אמילי









הוא בוהה בי בכל מקום שאני הולכת אליו.

נטוש על ספסלים בפארק. ליד הקופות בדראגסטור. בבית, על שולחן הסלון, שם אריק שכח אתמול גיליון של העיתון. חזרתי לפני שיוואנדה הספיקה להגיד לו להחביא את העיתון.

רוב העיתונים השתמשו בתמונת המעצר שלו. שני צהובונים מניו יורק השיגו כמה תמונות משפחתיות. תמונה אחת צולמה לפני שנים במסיבת הלואין, כשבתו היתה ילדה קטנה. הוא לובש סוודר קטיפתי אפור, מחזיק במותניה כשהיא מנסה להוציא תפוח מחבית בכיכר העירייה. פניה טושטשו. הילדה המטושטשת של הגבר הבולט ביותר.

התמונה האחרת ישנה עוד יותר. הוא צעיר, עומד לצד אשתו מול ביתם הקודם, הבית הגדול ביער. שניהם מחייכים למצלמה. היא מניחה את ראשה על כתפו; הוא כורך זרוע סביבה. כנראה צילמו את התמונה בערך בזמן שהם עברו לגור פה. כשהם הביטו יחד אל העתיד ואהבו את מה שראו.

עברו עשרה ימים. בהתחלה אף אחד לא האמין. הכתבות המשיכו להתפרסם, ואנשים המשיכו לנענע את ראשיהם. ואז הוא הודה. בחלק מזה, לא בכול. אבל במספיק.

בערב הראשון השוטרים ניסו לשאול אותי שאלות. בהתחלה חיכיתי בחוץ במכונית שלי. לא קרה כלום. נכנסתי ולא ראיתי אותו בשום מקום. הילדה ישבה לבדה בכיסא. החוויתי לעברה, אבל שוטרת עצרה בעדי. היא לקחה אותי לחדר נפרד. "את מכירה את אביה של הילדה הזאת?" היא שאלה. "את מכירה את איידן תומס?"

ואז היא אמרה מילים שלא נשמעו לי הגיוניות. עדיין לא הגיוניות. המשיכה ללחוץ, אבל הייתי חסרת תועלת. מבולבלת. קרירה. היא ויתרה ואמרה לי ללכת הביתה, שהיא תבוא למחרת.

"אני יכולה לבוא הנה במקום זה?" שאלתי. לא רציתי שהיא תיכנס לבית שלנו. לא רציתי לגרור את אריק ויוואנדה לכל זה. השוטרת אמרה שאין בעיה.

קיימתי את הבטחתי. חזרתי למחרת. בשלב הזה הגיעו מהאף בי איי. האף בי איי! הם עוזרים בחקירה, אמרה השוטרת. אני אהיה מוכנה לדבר איתם?

אמרתי לשוטרת שכן. זה לא משנה למי אספר. היא הציגה אותי בפני הסוכנת משהו. לא קלטתי את שמה כשהיא אמרה אותו, ואז כבר היה מאוחר מדי לשאול.

לא משנה איך קראו לה. מה שמשנה הוא רק מה שסיפרתי לה, והעובדות האלה לא ישתנו. הן אף פעם לא ישתנו.

בחדר קטן ומחומם מדי ישבתי עם הסוכנת משהו ומסרתי את כל מה שפעם היה שלנו, כל משפט היה בגידה. הסמסים. הלילה במזווה. בחרתי את המילים בזהירות, אבל יש דברים שלא נשמעים טוב, לא משנה כמה את נזהרת במילים.

הסוכנת משהו כתבה לעצמה דברים. הטלפון שלי צריך להישאר שם, אמרה. גם התליון. היא לקחה גם את הצעיף. "זה רק צעיף," אמרתי לה. "מה זה משנה?"

היא נענעה את ראשה. "אנחנו לא יודעים," אמרה לי. "לכן אנחנו חייבים לבדוק. אולי זאת ראיה. כל דבר יכול להיות ראיה."

הורדתי את הצעיף ומסרתי לה אותו. רוח נשבה על צווארי. "עוד משהו," אמרה הסוכנת. "הלילה ערכנו חיפוש בבית שלו. מצאנו כמה פריטים שנוגעים לך."

זה היה חדש לי. אף פעם לא נתתי לו כלום מלבד קופסת עוגיות.

הסוכנת משהו גחנה מעל השולחן שהפריד בינינו. "את רוצה לדעת?" שאלה.

הפעם הגיע תורי לנענע את הראש. "זה לא משנה עכשיו," אמרתי.

היא הנהנה והפכה דף בפנקס שלה. בחנה אותו כאילו חיפשה משהו, אבל לא היתה בטוחה מה.

"תשמעי," היא אמרה כשידה חזרה לדף. "אולי תוכלי לעזור לי להבין. כל מי שדיברנו איתו עד עכשיו אומר שהאיש הזה היה אהוב. או לפחות כל מי שהכיר אותו חיבב אותו מאוד. אף אחד לא זוכר שום מריבה, שום אינטראקציה לא נעימה. ואני מבינה שהיית... מאוד קשורה אליו."

היא חיכתה. לא אמרתי כלום.

"נראה לי," המשיכה הסוכנת, "שאנשים אהבו אותו וסמכו עליו מפני שהוא היה נורמלי. כי הוא היה אבא שלקח את הבת שלו לבית הספר והלביש והאכיל אותה ועזר לאנשים בעיירה." היא זזה בכיסאה וסידרה את הנשק שהיה תלוי על חגורתה. "אני לא חושבת שאישה באותו מצב היתה זוכה לכל כך הרבה אהדה. זה הכול."

אין לך מושג , רציתי להגיד לה. אין לך מושג, כי לא הכרת אותו כמוני, ועכשיו גם לא תכירי. הוא לא הסתכל עלייך ונתן לך הרגשה שלא תהיי עוד לבד. הצחוק שלו אף פעם לא חימם לך את הלב, חום העור שלו על עורך אף פעם לא ניחם אותך.

אף פעם לא אהבת אותו, אז אף פעם לא תדעי. אף פעם לא תביני איזה איש הוא יכול להיות.

"את כנראה צודקת," אמרתי לה. היא פלטה אנחה קצרה ואמרה לי שאני יכולה ללכת.

ממש לפני שפתחה בפני את הדלת, היא נעצרה עם היד על הידית. "נוכל ליצור איתך קשר בהמשך?" שאלה. הנהנתי.

שיתפתי פעולה. זה מה שעשיתי. סיפרתי להם כל מה שאני יודעת. הראיתי להם כל מה שיכלו לראות.

אני יודעת מה הם חושבים. שבטח ידעתי. איך יכולתי לא לדעת? איך יכולתי להביט בעיניו, איך יכולתי לחבק אותו חזק ולא לדעת?

הם רוצים לחשוב שידעתי. הם צריכים להגיד לעצמם שידעתי, כי אם לא ידעתי, זה אומר שגם הם לא היו יודעים.





במשך שלושה ימים אני מתחבאת. אני לא הולכת למסעדה. אני לא פותחת משמרת. אני לא סוגרת משמרת. אף אחד לא שואל. אף אחד לא רוצה להתקרב אלי.

ביום השלישי יוואנדה נכנסת לחדר שלי עם כוס תה וספל קפה. "לא ידעתי מה תעדיפי," היא אומרת. "אני מרגישה שיש הרבה דברים שאני לא יודעת עלייך." אני נרתעת. היא מבקשת סליחה. אני אומרת לה שזה בסדר.

אנחנו מדברות. רק קצת. אריק מצטרף אלינו ויושב על קצה המיטה. הם לא רוצים לשאול יותר מדי, ולי אין יותר מדי תשובות. אני מספרת להם על הסמסים. אני מספרת להם שאיידן ואני היינו בקשר. הם לא שואלים מה זה אומר בדיוק, להיות בקשר.

יום אחד דוח המשטרה יתפרסם. הם יקראו אותו. אנשים שלא פגשתי בחיים מאות אנשים יקראו אותו.

שום דבר מזה כבר לא שייך לי.

יוואנדה מנענעת את ראשה. "היית לבד איתו," היא אומרת. "אני לא מאמינה שהיית איתו לבד, כל הפעמים האלה, ולא היה לנו מושג."

אני מרימה את היד. היא משתתקת. אני לא רוצה לדבר עליו. אני לא רוצה לדבר על הסיבה שאני לא רוצה לדבר עליו. אני לא רוצה לנסות להסביר.

אני לא יכולה להסביר.

אריק משנה את הנושא.

"המסעדה," הוא אומר. "יש לך מושג מה יהיה איתה?"

חשבתי על זה במשך שלושה ימים. אבל לפני שאחליט, אני צריכה לתת לה צ'אנס אחרון.

זאת היתה המסעדה של אבא שלי. היא היתה סוג של בית. היא לא היתה מושלמת, והרבה פעמים הרגשתי טינה כלפיה, אבל בכל זאת היא היתה בית.

בערב הרביעי אני לובשת חולצת כפתורים נקייה ואת סינר הבורדו שלי ונוסעת העירה.

אני מעמידה פנים שאני לא מבחינה במבטים שמשתהים עלי כשאני עומדת מאחורי הבר. אריק ויוואנדה מרחפים סביבי כמו שומרי ראש. תנועות שאני זוכרת: קילוף לימון, מילוי זיתים בגבינת רוקפור ושיפודם על קיסם קוקטייל. מה אני רוצה: להיעלם לתוך העבודה שלי. להיות מרוכזת כל כך עד שאשכח לשמוע את הלחישות, לא אשים לב למספר החריג של לקוחות שמבקשים הערב לאכול ליד הבר. כי הם רוצים לבחון אותי מקרוב. לחפש רמזים, כל דבר בהתנהגות שלי שיסביר למה הוא בחר בי.

האוויר סמיך. החולצה נדבקת לי לגב, חלקלקה מזיעה. המבטים שלי ושל קורה נפגשים כשאני מושיטה לה שני אולד פאשנד רגילים, עם אלכוהול. אף אחד לא מזמין יותר וירג'ין אולד פאשנד. קורה מודה לי. נראה לי שהיא מתרחקת מהבר מהר יותר מהדרוש.

כל דבר הוא שאלה. חשד מכביד על כל פרט.

אני ממשיכה. נגררת דרך משמרת ארוחת הערב. יש לי זכות להיות פה. החלק הזה בעולם היה שלי הרבה, הרבה זמן לפני שהוא היה שלו.

אבל אז. נגמרים לי הלימונים. נגמרים לי התפוזים. נגמרים לי הדובדבנים המסוכרים. זה אומר שני דברים: לפרי ההדר, בחדר הקירור. לצנצנת הדובדבנים, במזווה.

אני אומרת לעצמי שזה לא מסובך. הגב שלי מזדקף. אחת השיניים הקדמיות שלי נושכת את השפה התחתונה. אני מאלצת את עצמי להירגע. נכנסת למזווה כאילו זה סתם עוד חדר. אני חייבת לעשות את זה. אני חייבת לעשות הכול כאילו לא קרה כלום.

הצנצנת על המדף העליון. אני מרימה את הזרוע, והחולצה יוצאת לי מהמכנסיים.

אני הוא. אני הצללית שלו באותו יום, ביום של מרוץ חמשת הקילומטרים, יום השוקו החם. כשהוא הוריד את הסוכר מהמדף הזה ממש, חולצת הפלנל שלו עלתה וחשפה את בטנו.

כשהייתי שלו, הוא היה קצת שלי.

המילים שקראתי בעיתונים חוזרות אלי. קורבנות. ספירת גופות. סטוקינג. רצח. סדרתי.

הקרקע רועדת. לא ישנתי כבר כמה ימים. אולי אף פעם לא אישן.

תכף אקיא.





אני לא מקיאה.

אני יוצאת מהמזווה ומסיימת את המשמרת. למחרת בבוקר אני מחליטה.

זאת היתה המשמרת האחרונה שלי.

אין לי מושג איך מוכרים מסעדה. ההורים שלי לא לימדו אותי את החלק הזה. רק איך לנהל מסעדה.

האינטרנט אומר לי שמכירת מסעדה דורשת אסטרטגיה, חשיבה זהירה ותכנון מדוקדק.

מסעדן מניו יורק אומר לי שהוא רוצה לקנות את המסעדה. המחיר שלו לא נשמע כמו עלבון מוחלט.

אני מקבלת את הצעתו.





אני עדיין צריכה לעבוד. כדי לשלם את החשבונות בזמן שהכסף בדרך. וגם אחרי שהכסף יגיע, מכירת מסעדה היא לא קרן נאמנות.

אני צריכה לעבוד.

יוואנדה מתקשרת לחבֵרה שמתקשרת לבן דוד שאחיו צריך ברמנית. העבודה בניו יורק, המסעדה לא רחוקה מיוניון סקוור. משכורת מחורבנת, משמרות מחורבנות. אני לוקחת אותה בתוך שנייה.

אף פעם לא חלמתי על ניו יורק, אבל זה מה שקורה לי. אני מוצאת דירה להשכרה בהארלם, בודקת אותה בסקייפ. החדר קטן, רק עם חלון אחד, קטנטן. שכר הדירה יעלה יותר מחצי המשכורת שלי. אני חותמת על חוזה וירטואלי ומעבירה לבעל הבית החדש שלי את הפיקדון.

זאת תהיה אני. העבודה הזאת, החדר הזה. אני אסע לעבודה ברכבת התחתית, אשוטט סביב הבניינים כשאחכה לתחילת המשמרת שלי. אם יהיה לי מזל, אני לא אעניין את העיר. אני איעלם.





לא היה קל למצוא את הכתובת. לתקשורת היה אסור למסור אותה. גם למשטרה. אבל חברה של המשפחה עברה ערב אחד במסעדה בדרך למסור להם חבילה עם דברים נחוצים. יוואנדה שמעה במקרה מספיק פרטים. היא העבירה לי את המידע למחרת בבוקר.

"תעשי עם זה מה את רוצה," אמרה לי. "רק חשבתי שתרצי לדעת. כנראה ההורים שלה עברו לשם אחרי שהיא נעלמה. זה קרוב למקום שבו ראו אותה בפעם האחרונה. הם לא הפסיקו לחפש אותה."

זה ממש בעיירה הסמוכה מסעדות וחנויות נוחות ובתי קפה, מקום שמבקרים בו רק אם מכירים שם אנשים. הבית די יפה. הוא ממוקם למרגלות גבעה, מודרני, עם חלונות מהמסד עד הטפחות, ועל המרפסת רהיטים שלא קונים בוולמרט. בית ספוג אובדן וטרגדיה, אבל מרוהט בטוב טעם.

איך הם הרגישו כששמעו שגרו במרחק כמה קילומטרים בלבד ממנה? קרובים כל כך כל הזמן הזה?

אני חונה מעבר לפינה והולכת לקצה שביל הגישה. הוא תחום בחלוקי נחל ומגורף בקפידה.

צעד אחד, ואז שניים. אני מאלצת את עצמי להמשיך ללכת עד שאני מגיעה לדלת הכניסה. זה עכשיו. זה חייב להיות עכשיו.

אצבעותי מרחפות מעל הפעמון. לפני שאני מספיקה ללחוץ עליו, הדלת נפתחת. אישה מבוגרת שיכלה להיות אמא שלי מציצה עלי.

"אפשר לעזור לך?"

ברקע, הבזק של צבעים, ג'ינס וסוודר שחור והשיער הזה, ארוך ונקי עם פסים לבנים. גם ממרחק, עיניה העגולות צדות את עיני.

"זה בסדר, אמא," היא אומרת. "תכניסי אותה."

האישה מעיפה מבט מעבר לכתפה, ועושה כדבריה באי רצון. אני נכנסת בחיוך מתנצל, שהיא לא מגיבה לו.

"אני כל כך מצטערת שבאתי בלי להודיע," אני אומרת. "אני בדרך החוצה. זאת אומרת, מהעיירה. אני עוזבת."

מה אני עושה פה? מטרידה את הזרים האלה בתוכניות החיים הקטנות שלי כשהם צריכים להשקיע כל כך הרבה בהחלמה ובשיקום?

אני תרה אחר מבטה של האישה שבאתי לפגוש.

"אני חושבת שרציתי להיפרד." דברי, כבדים ומעורפלים. "ולבקש סליחה."

קולי רועד. אני שונאת את זה, את צליל קולי. איזו זכות יש לי להיות זאת שסובלת מטראומה? אני בסדר גמור. הוא לא פגע בי. אולי מצאתי חן בעיניו, באופן המוזר שאולי היה מסוגל לו.

היא מתקרבת אלי. זיכרון הרגעים האחרונים שלנו יחד תלוי באוויר. דחיפוּת המצב, היא בבית שלו, בדרך החוצה, ואני, עיוורת כמו אדיפוס שדוקר את עיניו בסיכות זהב.

"לא ידעת," היא אומרת. "לא היה לך מושג."

אבל זה לא נשמע כאילו זה מזכה אותי. רק אמת: לא ידעתי, וכך פעלתי.

"אני כל כך מצטערת," אני שבה ואומרת.

משהו נוצץ בעיניה. הלוואי שהיה לנו יותר זמן. הלוואי שהיינו רק שתינו והיינו יכולות לדבר במשך שעות. הלוואי שהיא היתה יכולה לספר לי את כל הדברים מהצד שלה ואני הייתי מספרת לה על הדברים מהצד שלי. הלוואי שהיינו יכולות לחבר את הכוחות שלנו, לשלב אותם לכוח אחד שאי אפשר לעצור.

"אני מניחה שלא - " אני עומדת על סף הטיפשות. מה יש לי להפסיד? איזו אמינות נותרה לי? איזה כבוד, איזו פרטיות? ואם הופשטתי מכל אלה, לא יהיה הוגן לפחות לנסות להתעטף במשהו אחר? "אני מניחה שלא תרשי לי... להיפרד ממך בחיבוק?"

משתררת דממה. הד דברי הגרוטסקיים מתרסק על קירות הפרוזדור. לשמאלי ניצבות שידה, מראה, קערת קרמיקה עם כל מיני דברים - מפתחות, כפתורים, פיסות נייר מקופלות.

"זה בסדר גמור אם לא," אני אומרת לה. "אני ממש מבינה. אני יודעת שזה מוזר. פשוט..."

אז האישה מדברת, האישה המבוגרת שיכולה להיות רק אמא שלה. "הבת שלי," היא אומרת. היא מדברת בקושי, כאילו היא לא יודעת איך להסביר בדיוק. "הבת שלי לא -"

אבל היא קוטעת אותה. מיי. קראתי את שמה בעיתון. הוא נשמע מוכר במעורפל זיכרונות רחוקים מדיווחי חדשות, אולי מודעה של נעדרת בתחנת דלק. קשה לדעת כמה מזה אני באמת זוכרת, וכמה מזה הוא הניסיון של המוח שלי למלא את הפערים.

מיי נשענת על השידה לידי. עיניה, המוקפות עיגולים שחורים, חודרות באור היום. תרות אחר משהו בתוכי. לו ידעתי מה זה, הייתי נותנת לה אותו מיד.

"אמא," היא אומרת. "זה בסדר."









פרק 84: מיי מיצ'ל









היא נכנסת, ורואים עליה שהיא הרוסה. כמו צוללות, זו על המכ"ם של זו, אתן מזהות זו את זו. אלה שעברו דברים.

במשך ימים העולם נאחז בך. קיבל אותך בברכה. ידיים הושטו אלייך, זרועות משכו אותך פנימה. גרונות התייפחו ליד רקותייך. קולות צרודים אמרו לך כמה חסרת להם. בית חדש. לא בעיר. עדיין לא. כמה פריטים מהעבר. עוד קולות פנים אל פנים, בטלפון, הודעות מוקלטות ושיחות וידיאו וגלויות וחבילות עם כל מיני דברים.

אמא שלך, אבא שלך. אחיך. ג'ולי. אפילו מאט, הכמעט בן זוג שלך, שלח אימייל. "אני מקווה שאת בסדר," כתב. "טוב, בסדר כמה שאפשר. אני מצטער אם זה נשמע אידיוטי."

לאף אחד אין מושג איך לנווט את הסיפור הזה, וכולם מצטערים.

בלילה הקולות נעלמים. את שוכבת במיטה שאמא שלך אומרת שהיא שלך. את מחכה לצעדים במסדרון, אבל את שומעת רק דממה. עדיין, את מקשיבה, את תמיד מקשיבה, מוכנה למשהו שיחדור את השקט. את מנמנמת רק בבקרים, כשהמשפחה שלך מתעוררת וריח הקפה ממלא את הבית והעולם מתחיל לעמוד על המשמר.

ססיליה.

את חושבת עליה כל הזמן. העיתונים מבטיחים לך שהיא בסדר גמור, "מוגנת ובהשגחת קרובי משפחה." גם השוטרים. כל יום את מתקשרת וכל יום אומרים לך אותו דבר.

היא קיבלה את הכלבה בחזרה? שאלת ביום השלישי. הם אמרו שכן. שוטר מצא את הארגז במהלך חיפוש בבית. הם מסרו את הכלבה לסבים של הנערה.

היא גרה איתם, אמר השוטר. היא לא לבד. היא תהיה בסדר.

היא תהיה בסדר.

את צריכה שהם ימשיכו להגיד את זה. אם תשמעי את זה מספיק פעמים, אולי יום אחד תאמיני בכך.

ועכשיו, האישה האחרת כאן. האישה מהסלון. זאת שענדה את התליון שלך. אמילי.

היא עומדת בבית החדש, ואולי היא היחידה שמבינה. איך זה לחיות בעולם שבו הוא היה במרכז הכול.

היא לא יודעת איך להתקיים. איך לעמוד, איך לדבר. איך להסתכל על אמא שלך. איך להסתכל עלייך.

היא רוצה חיבוק.

אמא שלך מנסה להתערב. היא יודעת שעכשיו את מגיבה מוזר לדברים כאלה, שקשה לך שנוגעים בך. שאת לא אוהבת שאנשים מתגנבים אלייך. שאת לא יכולה שיחבקו אותך חזק מדי או יותר מדי זמן. שלפעמים את צריכה זמן לבד, ואין מה לעשות בקשר לזה, רק לחכות שזה יעבור לך.

מה שאמא שלך לא יודעת: שהאישה הזאת בבית שלה היא האדם היחיד שנראה לך מוכר זה ימים. שיש לה איזו חשיבות בעינייך. שראית אותה אז ואת רואה אותה עכשיו. שהאישה הזאת היא כמוך, שגופה הוא גשר בין שני עולמות.

הלוואי שהיית יכולה להשאיר אותה לידך לנצח. הלוואי שהיא היתה יכולה להישאר והייתן מדברות על הכול או יושבות זו לצד זו במשך שעות ושותקות.

אנשים ניסו להבין. עיתונאים שאלו שאלות והעבירו את התשובות. גם שוטרים. הם מלקטים ראיות, חוקרים את עברו, מחפשים מניעים ושיטות, משחזרים את צעדיו, מנסים לברר את שמות הנשים שבמרתף.

כולם נאבקים על כל פיסה קטנה, אבל הם אף פעם לא יֵדעו.

היא, את, והבת שלו. שלושתכן. הסיפורים שלכן משתלבים. אף אחד לא יתקרב יותר מזה לאמת.

"אמא," את אומרת. "זה בסדר."

אמך זזה הצדה. זה לא בא לה באופן טבעי בימים אלה, להשאיר אותך לחסדי העולם.

האישה האחרת מחכה, עטופה במעיל הפוך הלבן שמאיים לבלוע אותה, הג'ינס ומגפי השלג מציצים, שערה החום מתחת לכובע ציידים. חדש לגמרי. היא בטח קנתה אותו בזמן האחרון. פריט חדש לחיים חדשים.

היא רוצה חיבוק. היא ביקשה ועכשיו היא עומדת, ידיה לצדי גופה, פניה כבר לובשות הבעת חרטה.

את פורשת את זרועותייך.









תודות









אני (אישה צרפתייה) התחלתי להשתעשע ברעיון שיום אחד אולי אוכל לכתוב רומן באנגלית כשהייתי בת תשע עשרה. עבר עשור עד שהגעתי לזה עשור שבו עולם המו"לות בארצות הברית נראה לי כמו פלא זוהר ורחוק להפליא. מה שאני מנסה להגיד זה: אני לא מאמינה שאני כאן. סליחה, אני יודעת שאני אמורה לשחק אותה אדישה, אבל אני באמת לא יכולה.

בכתיבת הרומן הזה התמזל מזלי לעבוד עם אנשים שלא זו בלבד שממש מצטיינים בעבודתם, אלא שהם הבינו מה ניסיתי לעשות בסיפור הזה ויתרה מזאת, שאהבו אותו. קשה לי למצוא מילים כדי לתאר עד כמה זה חשוב לי. (אם כי ניסוח דברים במילים הוא העבודה שלי.) אז אני רוצה להודות מקרב לב:

לרייגן ארתור, העורכת שלי: ערכת ופרסמת כמה מהספרים האהובים עלי שהפכו אותי לסופרת. תודה על טוב לבך, עינך החדה, המרץ והנדיבות שלך. לטים אוקונל, העורך שרכש את הספר הזה, על סבב העריכות הראשון, ועל כך שאמר לי בשלב מוקדם שזה אמור להיות כיף. רייגן, טים: אני לא חושבת שקל לתת לסופר.ת הרגשה בטוחה בכתיבה, אבל שניכם עשיתם את זה. תודה.

לסטיבן ברברה, שהתמזל מזלי והוא הסוכן שלי, על התמיכה ברומן הזה מהרגע הראשון, על עבודתך הבלתי נלאית ועל ידידותך. אני לא רוצה להישמע דרמטית, אבל האמון שלך בעבודתי שינה את חיי. תודה על הכול.

לצוות החלומות בהוצאת קנופף: ג'ורדן פַּוולין, ידידתי אבּי אֶנדלֶר, ריטה מדריגל, איזבל יָאוֹ מאיירז, רוב שפירו, מריה קארֶלה, קֶלסי מאנינג, זאקרי לוץ, שרה איגל, ג'ון גוֹל ומייקל וינדזור.

לצוות החלומות ב InkWell: אלקסיס הֶרלי, על כך שעשתה לספר סיבוב ברחבי העולם, מריה וִילָן, האנה לֶמקוּל, ג'סי תוֹרסטֶד, לינדזי בלֵסינג ולורה היל. ולריאן וילסון ב Anonymous Content על עבודתו על זכויות ההסרטה.

לקלייר סמית מ Little, Brown UK, על כך שלקחה את הספר מעבר לאוקיינוס האטלנטי, על התלהבותה האינסופית ועל ההערות המועילות שלה. תודה, קלייר. תודה מיוחדת גם לאליאונור דֶלֵייר ב Fayard/Mazarine, ולעורכים ברחבי העולם שאהבו את הספר הזה.

לפול בוגארדס, יחצ"ן מיוחד מאוד שאיתו הכול כיף וקל (ושמביא אורחים נפלאים בהפתעה לקפה). לכבוד הוא לי שאתה אוהב את עבודתי. ולסטפני קלוֹס וסטפני האוֶור מבוגארדס יחסי ציבור.

אמת המקובלת על כולם היא שסופרים רוצים שיאהבו אותם, אבל אני חושבת שרבים מאיתנו לא יודעים עד כמה אהבה של מגלה כישרונות טוב יכולה לשנות חיים. תודה מקרב לב למגלי הכישרונות שתמכו בספר הזה.

לטיילר דניאלס, בעלי. תודה לך שהאמנת בי, שקראת את הטיוטות שלי, שמצאת את השם לרומן הזה, ועל השיחות על נקודות המפנה בעלילה. התמזל מזלי שאתה בחיי ואני, בחייך. ותודה על כך שהיית אבא נפלא לכלבה שלנו, קלודין.

להורי, ז'אן ז'אק ואן פראנס מישלון, על כך שלימדו שאותי שאין כל רע ברדיפה אחר מטרות אבסורדיות (כמו כתיבת רומנים באנגלית כששפת האם שלך היא צרפתית), ועל כך שהכילו את אהבת הספרים העצומה שלי (ועוררו את ה... עניין שלי ברוצחים סדרתיים). לסבתי ארלט פֶּנקוואן, ששמעה על הרומן הזה לפני שהפך לספר ולמדה כל דבר שיש ללמוד על מו"לות בארצות הברית. אני חושבת שהיא הסבתא הצרפתייה עם הידע הכי נרחב בתחום.

לחמי ולחמותי, טום ודונה דניאלס: התחלתי לכתוב את הרומן הזה כשהתארחתי איתכם בבית בעמק ההדסון. ואז השתמשתי בבית הזה (ביתכם) כמודל לבית של איידן בספר הזה. וסיפרתי לכם רק אחרי שסיימתי את הספר וקיבלתי הצעה להוציא אותו לאור. ואפילו לא כעסתם. בעצם, שמחתם והתגאיתם. תודה על אהבתכם ותמיכתכם, שחשובות לי כל כך.

להולי בקסטר, על אמונה ברומן הזה עוד לפני שהוא הושלם. התלהבותך עזרה לי לסיים אותו, וגם עצותייך הנבונות. (קודם הטיוטה הראשונה, ואחר כך המשבר האקזיסטנציאליסטי.)

לחברי הצרפתים, על כך שהם מדהימים ושנונים וכל כך תומכים, ובואו נודה בזה, ממש חתיכים: מורגן ז'וליאני, קלרה שֵׁוָואסוּ, לוסי רוֹנפוֹ אָזאר, אינֵס זאלו, קאמי ז'אק, קזאבייה אוֹטרוֹפּ, ז'וֹפרוּאָה אוּסוֹן, סוואן מנאז'.

לכריסטין אופרמן, חברה מדהימה וקוראת נדיבה שהערותיה תמיד תאמו להערות של העורכים שלי. תודה רבה על כך שהקדשת את הזמן לקרוא את עבודתי, ושהצלחת לשכנע אותי בשעת הצורך.

לידידי היקר נייתן מקדרמוט, החבר הכי טוב שאפשר לרצות. תודה רבה על התמיכה והשבחים, ועל כל השאר.

לפסיכולוגית שלי, שמסיבות ברורות אני לא יכולה לנקוב בשמה, שקראה טיוטה ראשונה של הרומן הזה. (נכון שזה מהמם?) תודה על כך ששמרת על שפיותי, מילולית.

הציטוט בפרק 33 הוא מהסרט המקסים "חיים שלי" (Last Christmas) בכיכובם של אמיליה קלארק והנרי גולדינג. לעתים קרובות תהיתי איך מרגישים אנשים שקשורים באיזה אופן לרוצחים סדרתיים (או, אתם יודעים, הם רוצחים סדרתיים בעצמם) כשהם שומעים בדיחות על רוצחים סדרתיים בסרטים או בסדרות. אז הנה.

בפרק 25, מיי שולחת מאמר למדור באתר שנקרא "שרדתי את זה". שאבתי את ההשראה לכך ממאמרֵי "זה קרה לי" שפורסמו ב oJane מפתיחת האתר ב 2011 ועד לסגירתו ב 2016. כך התוודעתי לכתיבה אישית כשלמדתי בקולג' בצרפת. הם ריתקו אותי. אני שמחה שזכיתי לחוות גרסה של אותה תקופה דרך הרומן הזה, כעבור שנים רבות.

ולבסוף, תודות מלוא הטנא לאנשים האחרים שהפכו אותי לסופרת: מדאם סולטן, המורה בתיכון שאמרה לי כשהייתי בגיל ההתבגרות: "אל תפסיקי לכתוב. אחרת החיים יסחפו אותך..." (לא הפסקתי לכתוב.) מסיה שוֹמיֶה, שקרא את הסיפורים הקצרים שלי לפני שהם היו מוכנים לקריאה. ארלינה טיבנסקי, שאימצה את הרעיונות המבולגנים שלי. וקארן סטאבינר, שלימדה אותי שאני חייבת לאהוב את זה יותר מכל דבר אחר.









על הסופרת









קלמנס מישלון נולדה וגדלה ליד פריז. היא למדה עיתונאות באוניברסיטת לונדון, סיימה תואר שני בעיתונאות באוניברסיטת קולומביה והתחילה לעבוד כעיתונאית ב Independent ב 2018.

ב Independent היא ראיינה אמנים, מג'אד אפטאו ועד בן פּלאט, וסופרים כמו רמאן אלאם, טיילור ג'נקינס ריד וקרטיס סיטנפלד. המאמרים והכתבות שלה עסקו בפשע אמיתי, בתרבות הידוענים ובספרות.

היא עברה לניו יורק ב-2014 והתאזרחה בארצות הברית ב-2022. כיום היא מחלקת את זמנה בין העיר ניו יורק לרַיינבק, עם בעלה וכלבתם קלודין. היא אוהבת ספרי פשע עוד מנעוריה, כשהחלה לסחוב את הספרים מאמה. "הדיירת השקטה" הוא מותחן הביכורים שלה.

אפשר למצוא אותה באינסטגרם Clemencemichallon@ , שם היא מפרסמת לעתים קרובות פוסטים על ספרי פשע, תעלומות ומותחנים, ובטוויטר Clemence_Mcl@ .













קלמנס מישלון / הדיירת השקטה





Clémence Michallon / The Quiet Tenant









מאנגלית: אסנת הדר





עורך אחראי: דב איכנולד

עורכת הספרות המתורגמת: נועה אילסר

עורכת התרגום: חמוטל לוין

עיצוב הכריכה: אמרי זרטל

עימוד: טפר בע"מ





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