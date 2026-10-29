דניאל גרנט משופשף בשאלות קשות. עוד לפני שהן הופנו אליו, הוא ראה את ההורים שלו, מאמן הכדורגל אברם גרנט והשחקנית והמנחה צופית גרנט, נאלצים להתמודד איתן לאורך השנים שוב ושוב, ומהם למד לא לתת למבוכה לענות במקומו. ובכל זאת, דווקא כשהוא נשאל על הסטטוס הזוגי שלו, הוא מתחיל לגמגם. "הרגע עברתי פרידה אחרי זוגיות של שנתיים וחצי, אז אני עוד לא יודע איך לענות. אפשר להגיד שאני רווק".

אתה בן 32. כבר היו כבר מחשבות על משפחה? "חד-משמעית אלה דברים שעברו בראש בעקבות הגיל, והיא מדהימה ואני אוהב אותה תמיד. אני רוצה משפחה, מבחינתי 15 ילדים, אבל קשה לי לחשוב על זה כרגע".

דווקא ההורים שלך, שהתגרשו ב-2014, יכולים להעביר לכולם שיעורים על איך להיפרד בטוב. "אני חולה על זה שהם חברים כל כך טובים, הם יותר מאושרים ככה וגם אבא שלי חבר טוב של שולי (רנד. בעלה הנוכחי של צופית. ב"ז). בדרך כלל גירושים זה דבר שקשה לילדים, אבל אצלנו זה היה כל כך קל, כי גם היינו גדולים. הדבר היחיד שהיה מעצבן זה התקשורת. כל הזמן חיפשו דברים״.

עם אמא צופית ( צילום: אור גפן )

לא סתם גרנט מגיע לתקשורת. בסוף היא זו שתמיד שם. בטוב וברע. בחולי ובבריאות. מאז שהיה ילד גרנט מנהל איתה זוגיות מורכבת, ועוד יותר מהרגע שהחליט להפוך לאמן בזכות עצמו. "כשהוצאתי את האלבום, ב-2023, היו עליי כתבות מכל מקום. כשאמן מוציא שירים וישר יש עליו כתבות זה נותן 'בוסט' של ביטחון, אבל אני הרגשתי שעושים את זה רק בגלל שזה אחלה אייטם - הבן של אברם וצופית מוציא אלבום. לא הרגשתי שזה בגלל האמנות עצמה. אז עם כמה ששם המשפחה שלי פותח דלתות - וזה באמת פותח דלתות, אני לא יכול להתעלם מהיתרון - זה גם לוקח פוקוס ולפעמים עושה נזק".

באיזה מובן? ״זה גרם לי להיות עם פחות אמונה בתגובות ובפידבקים. אנשים זילזלו בי, חשבו 'יאללה, הנה עוד ילד של...' וזה עושה נזק לביטחון העצמי. אני כל הזמן שואל אם אני פה כי אני טוב או כי אני גרנט. לוקח לי זמן להאמין שמה שקרה עכשיו הוא בזכות עצמי. בגלל זה עד גיל 20, כשהייתי מגיע למקומות חדשים, לא הייתי אומר שקוראים לי דניאל גרנט, אלא רק דניאל".

אתה עדיין מרגיש ככה? צורך לצמצם את הפוקוס על שם המשפחה? " ברור. ההורים לא הגיעו לאודישן לעונת האולסטארס של "דה וויס, (של רשת 13. ב"ז) בגלל זה, לא נתתי להם. מאוד רציתי את ההורים שלי שם, אבל לא רציתי את אברם וצופית גרנט עם המצלמה על הראש שלהם. ובאמת, כשהשופטים הסתובבו בלי לדעת מי אני, זו הייתה המתנה הכי גדולה שיכולתי לבקש".

עשו לו עוול. אברם וצופית גרנט

עד כמה ההורים שלך מעורבים במה שאתה עושה? ״ההורים שלי הכי תומכים בעולם. אמא שלי המבקרת הכי גדולה שלי במוזיקה. כשהיא אומרת שהיא לא אוהבת משהו, היא לא אומרת את זה בעדינות. אם היא לא אוהבת שיר, היא מסבירה לי חצי שעה למה. אבל אם היא אוהבת שיר, אני מרגיש כאילו זכיתי כבר בשני פרסי גראמי. אז זה טוב, אני מאמין לה. ראינו ביחד את האודישן לתוכנית ולמרות שהיא כבר ידעה שכולם הסתובבו אליי, היא הייתה שם בצרחות״.

בפוסט שהיא כתבה אחרי השידור של האודישן היא סיפרה שהיו לך הרבה חששות מהתוכנית, שלא רצית ללכת בהתחלה. "מאוד פחדתי. הייתי אנטי ריאליטי. רציתי לעשות את האמנות שלי ושישחררו אותי. אבל אין מה לעשות, היום אתה צריך להיות הרבה יותר בחוץ בגלל האינסטגרם והטיקטוק. זה חלק בלתי נפרד מהדרך. המוזיקה שלי והאמנות שלי בחוץ. אני פשוט צריך שהן יגיעו לאנשים".

מה היה קורה אם השופטים לא היו מסתובבים? "הייתי ממשיך בשלי ועושה את אותו דבר בדיוק. בא לי להגיד לך שלא הייתי מרגיש פדיחה, אבל אני חושב שבפנים הייתי מאוד מתבאס".

אני מאוד מחובר לישראליות שלי. לאחרונה היו לי כמה מקרים בחו"ל כששמעו שאני ישראלי וירקו לכיוון שלי. בחורה מבוגרת בריטית דיברה אליי הכי חמוד בעולם, ואז אמרתי שאני ישראלי והיא אמרה לי, 'הלוואי שתסבול כל החיים שלך ושלא תגיע לגן עדן'

את הקריירה הפרטית שלו בשואוביז גרנט התחיל כשחקן, עם תפקידים בסדרות כמו "מקיף מילאנו" ו'האחיות המוצלחות שלי'. אבל התשוקה הגדולה תמיד הייתה ונשארה למוזיקה. בימים אלו הוא עובד על שירים חדשים שאמורים לצאת בינואר, כשהתקווה היא להמשיך מהנקודה שבה היה ערב יציאת האלבום הראשון שלו, 'תפקיד רציני בעולם'. "הוצאתי את האלבום באוגוסט 2023, ושתי ההופעות הראשונות הגדולות בחיים שלי – חיממתי את אביב גפן ויום אחרי זה את התקווה 6 בפסטיבל הבירה - היו בראשון ובשלישי באוקטובר. ובום, קרה מה שקרה והכל נעצר. לא ידעתי מה לעשות. תמיד דמיינתי את עצמי יושב באולפן מהבוקר עד הלילה, עייף ורעב, רק עושה מוזיקה. פתאום, כשהגעתי לזה, זה נעצר. אבל אם יש דבר שמכניס אותך לפרופורציות זה 7 באוקטובר".

כמו כולם, גרנט נכנס לתקופת הדממה, אבל כנראה שאם יש דבר שהוא למד מהקריירות של ההורים שלו, זה שמכות הן רק חלק קטן מהדרך. בעבר אמא שלו צלחה משבר ושינתה תדמית כשהפכה מהבעייתית ששתתה את השתן של עצמה (במסגרת התוכנית 'מילקשייק'), לסוג של מאמא תרזה, שעוזרת לאנשים למצוא קרובים שנאבדו. "אמא שלי עושה ב׳אבודים׳ את מה שהיא הייתה עושה איתי ועם אחותי רומי בלי מצלמות", מספר גרנט. "היא הייתה לוקחת אותנו לתחנה המרכזית, היינו מדברים עם נרקומנים, שומעים את סיפור החיים שלהם. עד היום אני זוכר את השמות שלהם. אני רואה את זה כמשהו מאוד חיובי. לי ולאחותי יש פרופורציה בחיים. חיינו המון בקצוות. היא הייתה מביאה הביתה אנשים שעברו חיים נורא קשים. במקביל, עם אבא שלי היינו פוגשים אנשים יוצאי דופן מהצד השני – שחקני כדורגל, מוזיקאים גדולים. כשאלטון ג׳ון בא להופיע בארץ ישבנו איתו ואז בהופעה הוא הקדיש שיר לאחותי. ואחרי כל זה היינו חוזרים הביתה ורואים בסלון איזה נרקומן״.

היה לה חשוב שלא תגדלו להיות ילדים מפונקים? ״לא חושב שהיא ניסתה לעשות את זה במכוון, כדי שנראה את החיים האמיתיים. זה הטבעי שלה, לטפל. גדלנו עם שני הורים מאוד מצליחים, אבל גם מאוד עם רגליים על הקרקע".

גם אברם ידע תהפוכות. ב-2022 הוא היה במרכז של תחקיר על האשמות בדבר הטרדות מיניות במסגרת התוכנית של חיים אתגר. בעקבות התחקיר פתחו משטרת ישראל וארגון פיפ"א בבדיקה על התנהלות מינית פסולה, אך התיק נסגר ללא הליכים פליליים בשל התיישנות. "חד-משמעית עשו לו עוול", טוען הבן. "אני מכיר את הבן אדם הזה, הוא אבא שלי ובנוסף החבר הכי טוב שלי. כל החיים אני צמוד אליו".

זה הפחיד אותך? ״לא, כי אני מכיר את המציאות, אבל זה היה לא נעים. מבחינתנו זה היה להתמודד עם עוד בולשיט. יש לי שיר שנקרא ׳עוד כותרת׳ ויש בו את השורה: ׳החיים זימנו אתגר׳. משחק מילים על חיים אתגר. עוד אתגר בחיים. עברנו חרא מסוג כזה לפני והתמודדנו. מגיל קטן אני יודע שכשיש ביקורת על ההורים שלי, זה גם עליי. יכולה להיות כתבה על ההורים שלי ואז אני קם בבוקר והולך לבית ספר וצריך להתמודד עם זה. ואצלנו היו הרבה ביקורות, אז לא הייתה ברירה אלא להתמודד. זה כמו אינסטינקט הישרדותי, אחרת אני לא הייתי יכול לחיות".

מתנה גדולה. "דה וויס"

ב-20 השנים האחרונות אבא שלך בקושי נמצא בארץ. לאחרונה סיים כמה שנים כמאמן בזמביה ועכשיו הוא יועץ למועדון הספורט אריס סלוניקי. אתם מצליחים לשמור על קשר? ״אבא שלי עזב את הארץ ב-2006 ולא היה יום אחד ב-20 שנה האלה שהוא לא התקשר אליי ואל אחותי במינימום 17 פעמים. הייתי הילד שאבא שלו לוקח אותו איתו לכל מקום ואז כשהתחלתי לראות אותו פחות זה היה קשה, נורא התגעגעתי אליו. אבל הייתי טס אליו הרבה, זה גם עשה לי חיים נורא מיוחדים״.

גם לך יש מחשבות לעזוב? בשיר שלך, "דרכון ישראלי", אתה מדבר על החוויה של החיים בחו"ל. זה על הפרק? "אחת הגאוות הגדולות שלי בעולם זה להיות ישראלי. לאמא שלי היה איזה פחד שאעבור לחו״ל, והיום זה כל כך לא מזיז לה, כי היא יודעת שלא משנה מה, הילדים שלי יגדלו כישראלים בישראל. אני מאוד מחובר לישראליות שלי. גם לאחרונה היו לי כמה מקרים בחו"ל כששמעו שאני ישראלי וירקו לכיוון שלי. בחורה מבוגרת בריטית דיברה אליי הכי חמוד בעולם, ואז אמרתי שאני ישראלי והיא אמרה לי, 'הלוואי ותסבול כל החיים שלך ושלא תגיע לגן עדן'. אני הכי אוהב בעולם להיות ישראלי, אבל זה גם מטורף״.

אני הראשון בבית שהתחיל לשמור כשרות. אני רחוק מלהיות בן אדם דתי, אבל אני מאוד מאמין. גם לפני שולי הבית היה מלא אמונה, המון מסורת. זה משהו שהיה נורא חשוב. אנחנו מאוד ישראלים, והיהדות זה משהו שמאוד טבוע בנו

מאז שנת 2020 משפחת גרנט שוב ניצבת בפרונט, הפעם בגלל מערכת היחסים של צופית עם השחקן והזמר שולי רנד. עד לאוגוסט האחרון אשתו הראשונה של רנד סירבה לקבל את גט, והוא נאלץ למצוא פתרון הלכתי - יש שיגידו יצירתי - כדי להינשא שוב. מאז, מעבר לתגובות על כשרות הנישואים החדשים, צופית התמודדה גם עם הערות על הבחירה ללכת עם כיסוי ראש בגלל בעלה, שחזר בתשובה. לגרנט חשוב להבהיר שלא הייתה פה שום כפייה ושהעניין של המשפחה עם הדת התחיל עוד הרבה לפני שרנד נכנס לחייה. "זה משהו שאני הכנסתי הביתה. אני הראשון בבית שהתחיל לשמור כשרות. אני בן אדם סופר-סקרן, כל הזמן חוקר הרבה דברים, ואם משהו עניין אותי אני חוקר אותו עד הסוף. אני רחוק מלהיות בן אדם דתי, אני הרבה יותר חילוני מדתי, אבל אני מאוד מאמין. יש לי מערכת יחסים מאוד יפה עם אלוהים. אנחנו מדברים המון. לפני שאני הולך לישון אני אומר 'שמע ישראל' ומנהל שיחה עם אלוהים על מחר ועל החיים. אני מאמין באמונה שלמה שהכל לטובה. אני באמת מאמין בזה, אבל גם יודע שצריך לעבוד נורא קשה גם בשביל זה, זה לא שאני אחיה את החיים ויבוא מה שיבוא כי כתוב".

אבל נראה שאמא שלך עברה שינוי גדול בשנים האחרונות בעקבות פרק ב' שלה. "הוא לא כזה גדול כמו שאתם חושבים. או שהשינוי אצלנו לא גדול כמו שאתם מרגישים אותו, או שהיינו יותר קרובים לדת ממה שכולם חושבים. גם לפני שולי הבית היה מלא אמונה, המון מסורת, חוגגים הכל ועושים קידוש. זה משהו שהיה נורא חשוב. אנחנו מאוד ישראלים, והיהדות זה משהו שמאוד טבוע בנו".

בכל זאת, משהו השתנה מאז ששולי נכנס לחיים? ״זה נהיה יותר עוצמתי, יותר טוב ויותר חכם. לדבר על דברים כאלה עם שולי זה שונה. כל הזמן מתקדמים. אולי שולי נתן עוד לחיצה על הגז, אבל הוא האדם הכי לא כופה בעולם. אם לשנייה הוא מרגיש שיש איזושהי כפייה, הוא מיד מרגיש לא בנוח. הכל מאוד טבעי איתו".

הופתעת שאמא החליטה להתחתן? "אני מכיר את אמא שלי וידעתי שאם היא תמצא אהבה נורא גדולה, היא תרצה להתחתן. כשזה היה שולי, בן אדם נורא דתי, בכלל ידעתי שזה יקרה. אם תשאל את כל החבר'ה שלי מה אחד הימים הכי כיפיים שהיו להם בחיים, יגידו החתונה של אמא שלי ושולי״.