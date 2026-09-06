משפיען בריטי-ניגרי אמיד, שתיעד ברשתות בתים מפוארים וחופשות מנקרות עיניים ברחבי העולם, מצא את מותו דווקא באחת מאותן חופשות. איגו "טייני" אוביריבו, בן 43, עבר הזרקה של חומר מילוי להגדלת איבר המין במרפאה בבנגקוק, ומת מתסחיף ריאתי פחות מיממה לאחר מכן, בעת חופשה עם אשתו בתאילנד. נזכיר כי בשנה שעברה נגזרו מאסר על תנאי וקנסות כבדים על שני מנתחים פלסטיים בעקבות מותו של מיליארדר בטיפול להגדלת הפין בפריז .

גלריה המשפיען איגו "טייני" אוביריבו מת בעקבות הזרקה לעיבוי איבר המין ( צילום: instagram )

על פי חקירת נסיבות מותו, ב-5 במרץ הוזרקו לאוביריבו 40 מ"ל של חומצה היאלורונית ולידוקאין לאיבר מינו, במרפאה בתאילנד ששמה לא נמסר. הוא שהה באותה עת עם אשתו, מעצבת האופנה והסלבריטאית דניאל סימבה אלן, במלון מריוט בבנגקוק. לאחר הטיפול יצאו השניים לעיסוי, ושם התלונן אוביריבו על כאבים בחזה ואיבד את הכרתו פעמיים.

ד"ר לוי אברהם, מומחה לכירורגיה פלסטית, מסביר על עיבוי הפין ( צילום: ליאור שרון )





הוא הובהל באמבולנס לבית החולים סוקומוויט (Sukumvit Hospital), ובתחילה היה צלול דיו כדי לענות לשאלות הצוות הרפואי. אשתו סיפרה לרופאים על הזרקת חומר המילוי, אך אוביריבו איבד את הכרתו עוד לפני שהספיקו לבצע סריקת CT. הרופאים אבחנו תסחיף ריאתי - חסימה של כלי דם בריאות - והעבירו אותו לטיפול נמרץ. צוות בית החולים ניסה להחיותו במשך יותר מ-100 דקות, אך ללא הצלחה, ואוביריבו מת בשעות הבוקר המוקדמות של 6 במרץ - יממה בלבד לאחר הטיפול.

מותו של אוביריבו נבחן במסגרת חקירת נסיבות מוות (inquest) בבית המשפט לחקירת מקרי מוות במערב לונדון - הליך משפטי פומבי הנהוג בבריטניה כשאדם מת בפתאומיות או בנסיבות חריגות. מטרתו לקבוע את זהות המנוח ואת נסיבות מותו ולא לייחס אחריות פלילית. מאחר שאוביריבו מת בתאילנד, גופתו הוחזרה לבריטניה לצורך נתיחה וחקירה.

המשפיען איגו "טייני" אוביריבו עם אשתו, מעצבת האופנה והסלבריטאית דניאל סימבה אלן ( צילום: instagram )

נתיחה שלאחר המוות שנערכה בבריטניה העלתה כי בריאותיו נמצא חומר תאי התואם את החומצה ההיאלורונית שהוזרקה לו. הפתולוג ג'ון דו פארק מסר בדיון כי הממצא מתיישב עם תסחיף ריאתי, וכי הוא עולה בקנה אחד גם עם תוצאות הנתיחה שנערכה בתאילנד. חוקרת מקרי המוות בלונדון, ג'ין הרקין, קבעה השבוע כי אוביריבו מת כתוצאה מהליך אסתטי שעבר בחו"ל, ורשמה את סיבת המוות כתסחיף ריאתי שנגרם מהזרקת החומצה ההיאלורונית לאיבר מינו.

רופא המשפחה של אוביריבו בלונדון מסר בדיון שהמנוח עבר בעבר ניתוח במפרקים, היה במצב טרום-סוכרתי וסבל ממחלת גאוט (שיגדון, התקפים של דלקת מפרקים שמלוּוה בכאבים עזים), אך מלבד זאת היה בריא. מומחים בתחום התריעו לא פעם מפני סיבוכים חמורים של הזרקות חומרי מילוי לאיבר המין. פרופ' ויבהב מודגיל, כירורג אורולוג ומומחה לאנדרולוגיה בשירות הבריאות הבריטי הממלכתי (NHS), הזהיר כי להליך עלולות להיות תוצאות הרסניות.

הזרקות חומצה היאלורונית להגדלת איבר המין עולות אלפי שקלים ולפעמים עשרות אלפים (תלוי בכמות החומר הנדרשת). השפעתן נמשכת בדרך כלל שישה עד תשעה חודשים בלבד. בין תופעות הלוואי האפשריות של ההליך נמנים אובדן תחושה, הפרעות זקפה, זיהומים, דלקות ועיוות של צורת האיבר עקב הצטלקות.

נקבר בארון מוזהב ( צילום: instagram )

כ-185 אלף גולשים באינסטגרם עקבו אחרי אוביריבו, שכונה גם "דניסי" או "אגו", שהיה ידוע באורח חייו הראוותני. בבעלותו בית בשווי 1.1 מיליון דולר (כ-3.3 מיליון שקל) בשכונת קרנשו בלוס אנג'לס ודירה בשווי כ-600 אלף דולר בלונדון. הוא ואשתו נישאו ב-2022 בטקס מפואר בזימבבואה שעלה 473 אלף דולר. במאי השנה נטמן בלונדון בארון קבורה מוזהב שעל פי הדיווחים עלה יותר מ-745 אלף דולר (יותר מ-2.2 מיליון שקל), ובין המשתתפים בהלווייתו היו חברו הזמר הניגרי דאווידו וידידו קובאנה צ'יף פריסט, המכונה "הברמן המפורסם".

ידידו קובאנה צ'יף פריסט נפרד ממנו בהספד מרגש: "נוח בשלום, אחי. אפילו במוות שמרנו לך על אורח החיים. היום לונדון עמדה מלכת בשבילך, טייני. אנחנו אוהבים אותך, חוגגים את חייך ולעולם לא נשכח אותך, אחי. חיינו את החיים, אחי, זיכרונות טובים".