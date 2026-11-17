נתונים חדשים שהוצגו הלילה (בין שני לשלישי) בכנס הבינלאומי CTAD בבוסטון מצביעים על יתרון קליני מצטבר בטיפול בתרופה לקמבי, תרופה חדשנית לטיפול באלצהיימר, לאורך חמש שנים. לפי נתוני המעקב – 70% מהמטופלים שטופלו בתרופה נותרו בשלבים המוקדמים של המחלה, ולא התקדמו לדמנציה בינונית או חמורה. הנתונים משקפים התקדמות בטיפול במחלת האלצהיימר עם עדויות ארוכות טווח המצביעות על האפשרות להאט את הידרדרות המחלה לאורך שנים, ולשמור על החולה במצב מתפקד.

מחלת האלצהיימר היא מחלה ניוונית מתקדמת של המוח והגורם השכיח ביותר לדמנציה. היא מתאפיינת בפגיעה הדרגתית בזיכרון, בחשיבה, בשפה, בהתמצאות וביכולת לבצע פעולות יומיומיות. ככל שהמחלה מתקדמת, גוברת התלות של המטופלים בבני משפחותיהם ובמטפלים, עד לפגיעה משמעותית בעצמאותם. אחד המאפיינים הביולוגיים המרכזיים של המחלה הוא הצטברות של חלבון עמילואיד בטא במוח. לקמבי היא תרופה ביולוגית המבוססת על נוגדן חד-שבטי, המכוון לצורות מצטברות מסוימות של עמילואיד בטא ומסייע בפינויו מהמוח.

גלריה תוצאות טובות גם אחרי חמש שנים ( צילום: shutterstock )

התרופה מיועדת למטופלים בשלבים מוקדמים של אלצהיימר, הסובלים מירידה קוגניטיבית קלה (MCI) על רקע המחלה או מדמנציה קלה, לאחר שאושרה נוכחות פתולוגיה של עמילואיד בטא במוח. הטיפול אינו מרפא אלצהיימר, אך מעכב את ההידרדרות הקוגניטיבית והתפקודית.

לפי נתוני המעקב שהוצגו הלילה בכנס CTAD (Clinical Trials on Alzheimer's Disease), הכנס המרכזי למחקרים קליניים במחלת האלצהיימר, כ-70% מהמטופלים שקיבלו לקמבי נותרו בשלבים המוקדמים של המחלה ולא התקדמו לדמנציה בינונית או חמורה. הטיפול בלקמבי הוביל להפחתה של כ-50% בסיכון להתדרדרות לשלבים המתקדמים של המחלה, ממצא המדגיש את החשיבות באבחון המחלה בשלבים מוקדמים וטיפול מוקדם המאפשר שימור עצמאותם הקוגניטיבית והתפקודית של המטופלים.

החוקרים דיווחו עוד על דחייה מוערכת של כ-18 חודשים בהידרדרות הקוגניטיבית והתפקודית. המשמעות היא שמטופלים שטופלו בלקמבי הגיעו לאותה רמת ירידה קוגניטיבית ותפקודית חודשים רבים מאוחר יותר בהשוואה למטופלים שלא קיבלו טיפול.

הנתונים החדשים מצביעים על כך שהיתרון הקליני ממשיך להצטבר לאורך זמן, ומדגישים את החשיבות של אבחון מוקדם ושל התאמת הטיפול בשלב שבו ניתן עדיין לשמר יכולות משמעותיות של המטופל.

"תוצאות המעקב ארוך הטווח של לקמבי ממשיכות להיות מאוד מעודדות. המהפכה הטיפולית שהתחילה לפני כחמש שנים, כשסוף סוף יכולנו להציע טיפול יעיל בשלבים המוקדמים של מחלת האלצהיימר, שמשפיע על מהלך המחלה, ומאט את החמרת התסמינים, ממשיכה להראות תוצאות טובות לאורך שנים", אומר ד"ר איתמר גנמור, נוירולוג בכיר, מנהל השירות לטיפולים מתקדמים במחלת אלצהיימר במרכז הרפואי שיבא (תל השומר). לדבריו, "אם בהתחלה לא ידענו כמה זמן יהיה אפקט לטיפול, כיום, עם פרסום התוצאות, אנחנו רואים שהוא משפיע לפחות לחמש שנים בתוצאות טובות, ואנחנו מקווים שהאפקט יימשך גם יותר".

צילום: דוברות שיבא

ד"ר גנמור מציין כי התוצאות העדכניות מראות שבהשוואה למטופלים שלא קיבלו את הטיפול, היתרון של הטיפול בתרופה ממשיך לגדול, כשהמטופלים בלקמבי מרוויחים עוד שנה וחצי בממוצע של עצמאות תפקודית. "מעבר לרווח הזה, הנתונים מראים ש-70% מהמטופלים נשארים בשלבים המוקדמים של ליקוי קוגניטיבי קל (MCI) או דמנציה קלה, ולא מתדרדרים לשלבים היותר קשים של דמנציה בינונית או קשה. הטיפול בלקמבי מפחית בחצי את הסיכון לעבור לשלבים קשים יותר. זו בשורה גדולה מאוד למטופלים, למשפחות ולמערכת הבריאות. הטיפול מאפשר את האטת הפגיעה של המחלה, ובכך מאפשר אצל רוב המטופלים, עצמאות תפקודית או פגיעה קלה בלבד בעצמאותם".

"הישג ומתנה לחיים"

שרה אוזן (75) אובחנה עם אלצהיימר לפני כשנתיים. "האנשים הקרובים אליי ביותר, בני משפחתי האהובים, היו אלה שהבחינו ראשונים בשינוי קטן אצלי", סיפרה. "הם שמו לב שלפעמים אני חוזרת על אותם משפטים, או שכשמגיעים אורחים הביתה, אני מציעה להם שוב ושוב כוס קפה או תה, מתוך רצון טוב לארח, בלי לשים לב שכבר שאלתי. החלטתי לא להתעלם ולגשת לבדיקות שאישרו את מה שחששנו, זו התחלה של אלצהיימר". זמן קצר לאחר מכן החלה בטיפול בלקמבי. "מה שנתן לי אופטימיות גדולה זה שנמצאתי מתאימה לטיפול חדשני, שנועד לעכב את הידרדרות המחלה".

לדברי אוזן, התרופה סייעה בשמירה על המצב הקיים. "היום, כשאני מסתכלת על עצמי, אני מרגישה בדיוק אותה אישה שהייתי לפני שנתיים", היא אומרת. "כבר שנים ארוכות שאני ובעלי עושים כמעט הכול יחד, וזה נמשך ככה גם היום בלי קשר למצבי. אני ממשיכה לנהוג, אנחנו נופשים במלונות בארץ ומתכננים את הנסיעות שלנו לחו"ל, נהנים ממפגשים עם הילדים והנכדים ונפגשים עם חברים".

"עבורי, העובדה שאין הדרדרות במצבי, היא לא פחות מהישג אדיר ומתנה לחיים. אני בת לאמא שחלתה באלצהיימר אז אני יודעת איך זה היה אמור להיות ותודה לאל אני לא שם בזכות התרופה", היא מוסיפה.

עדיין מחוץ לסל

Lecanemab, המשווקת תחת השם המסחרי Leqembi (לקמבי) של חברת Eisai היפנית, אושרה על ידי ה-FDA ביולי 2023, ושנה לאחר מכן אושרה גם בישראל. היא אחת משתי תרופות חדשניות לטיפול באלצהיימר שפותחו בשנים האחרונות, כאשר בשנת 2024 אושרה תרופה נוספת -Donanemab שנמכרת בשם Kisunla (קיסאנלה) ופותחה על ידי חברת אלי לילי.

שתי התרופות פועלות במנגנון דומה המכוון נגד מרבצי עמילואיד בטא - חלבון שמצטבר ויוצר משקעים במוחם של חולי אלצהיימר. כל תרופה מכוונת לרכיב שונה של החלבון - ומטרתן לפנות את המרבצים הרעילים של החלבון מהמוח, ובכך לעכב את התקדמות המחלה. פיתוח התרופות החדשניות בשנים האחרונות התאפשר בעקבות פריצת הדרך ביכולת לאבחן אלצהיימר בשלבים מוקדמים . לראשונה, התרופות הללו משנות את מהלך המחלה, מאיטות את קצב ההידרדרות הקוגניטיבית ומעניקות תקווה לחולים.

לא נמצאת בסל הבריאות ויקרה מאוד. לקמבי ( צילום: Eisai )