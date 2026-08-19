הנשיא דונלד טראמפ צפוי למנות את ד"ר היידי אוברטון, פקידה בכירה בבית הלבן, לתפקיד הנציבה הבאה של מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA), כך מסרו לכמה כלי תקשורת גורמים המקורבים לנושא. המינוי מגיע בשעה שה-FDA מתמודד עם משבר חריף - יותר מ-3,000 עובדים, ובהם ראשי חטיבות, עזבו אותה בשנה האחרונה. אם יאושר המינוי, תמשיך ד"ר אוברטון מסורת בת עשרות שנים של מינוי רופאים לראשות הרשות.

גלריה ד"ר היידי אוברטון, שבה בחר טראמפ להנהיג את ה-FDA בשעת משבר חריף ( צילום: AP Photo / Jacquelyn Martin )

המינוי מגיע כשלושה חודשים לאחר ש ראש ה-FDA הקודם, ד"ר מרטי מקארי, התפטר בעקבות לחץ כבד מצד הבית הלבן . מקארי, ששימש בתפקיד ממרץ 2025 ועד להדחתו במאי האחרון, סיים את כהונתו הסוערת בצל פיטורים המוניים, חילופים תכופים בהנהגה הבכירה של הרשות, ומאבקים סביב מדיניות מול מחוקקים, יצרני תרופות ואף מול טראמפ עצמו. בין הפרשיות הבולטות שליוו את תקופתו: הטיפול בהחזרת סיגריות אלקטרוניות בטעמים לשוק האמריקני , עיכוב בבחינת גלולת הפלה, ומחלוקות פומביות עם חברות תרופות כמו רפלימיון, סרפטה ומודרנה, בנוגע לבחינת תרופות וחיסונים פוטנציאליים מצילי חיים.

מאז התפטרותו של מקארי מנהל את הרשות באופן זמני קייל דיאמנטס, חבר קרוב של דונלד טראמפ הבן ושותף לשעבר במשרד עורכי הדין ג'ונס דיי, שמוביל גם את אגף המזון של הרשות. בתקופת ניהולו הזמני של דיאמנטס פתח ה-FDA מחדש מסלולים רגולטוריים עבור טיפולים במחלות נדירות מטעם חברות רג'נקסבאיו, יוניקיור ורפלימיון, והשיק תוכנית לזירוז מחקר תרופות, המקצרת את הזמן בין זיהוי תרופה לניסויים ראשונים בבני אדם, באמצעות שיתוף פעולה בין חברות תרופות למוסדות מחקר מוסמכים. עוד קודם לכן, באפריל, פרש מתפקידו ראש אגף הביולוגיקה ברשות, ד"ר ויניי פרסאד, על רקע מחלוקת סביב תיקונים בניסויי חיסונים ודחיית תרופות למחלות נדירות.

מי את היידי אוברטון?

ד"ר היידי אוברטון, רופאה בהכשרתה, מכהנת כיום כסגנית מנהל המועצה למדיניות פנים בבית הלבן, שם היא ממלאת תפקיד מרכזי בגיבוש וביישום מדיניות הבריאות של הממשל מאז כניסתו לתפקיד בשנה שעברה. בתפקידה זה היא בודקת ומאשרת את החלטות מדיניות הבריאות המרכזיות של הממשל, תוך ניווט בין קבוצות אינטרס מתחרות בתוך הקואליציה של טראמפ.

ראש ה-FDA הקודם שפרש בסערה, ד"ר מרטי מקארי ( צילום: AP Photo / Mark Schiefelbein )

ד"ר אוברטון קיבלה את תואר הרפואה שלה מאוניברסיטת ניו מקסיקו, עברה התמחות בכירורגיה כללית בבית החולים ג'ונס הופקינס בבולטימור, ובמקביל השלימה גם דוקטורט במחקר קליני בבית הספר לבריאות הציבור על שם בלומברג באוניברסיטת ג'ונס הופקינס. היא מוסמכת בבריאות הציבור וברפואה מונעת כללית. במהלך כהונת טראמפ הראשונה, בין 2019 ל-2020, שימשה עמיתת מחקר במשרד לחדשנות אמריקנית ובמועצה למדיניות פנים בבית הלבן. בהמשך כיהנה כמנהלת המדיניות הראשית בגוף המחקר השמרני America First Policy Institute, הקרוב לטראמפ, ועמדה בראש מרכז הבריאות שלו.

אוברטון ומקארי, שאותו היא צפויה להחליף, הכירו זה את זו עוד בג'ונס הופקינס, שם שימש מקארי כפרופסור לכירורגיה ולמדיניות בריאות. השניים אף כתבו יחד מאמר דעה בכתב העת BMJ בשנת 2017 , שבו טענו כי הרגלי רישום תרופות מצד מנתחים מחמירים את משבר האופיואידים.

ביקורת מכיוון ה-MAHA

מאז התפטרות מקארי במאי, מחפשים גורמי הבריאות בממשל טראמפ נציב חדש שיוכל לייצב רשות שסבלה מחילופי כוח אדם תכופים ומאבקים פנימיים סביב שורה של החלטות מדיניות. הממשל התמקד בקבוצה מצומצמת של מועמדים סופיים, ובהם גם האונקולוג הידוע ד"ר ג'ף ואסירקה, וגורם בריאות בכיר בפנטגון, ד"ר סטיבן פרארה. בסופו של דבר זכתה אוברטון בתמיכה משמעותית בבית הלבן, בין היתר הודות לקשריה ההדוקים עם ראש הסגל סוזי וויילס וליחסיה הטובים עם טראמפ עצמו עוד מכהונתו הראשונה. גם שרת החקלאות ברוק רולינס, ששיתפה פעולה עם משרד הבריאות בחודשים האחרונים, נחשבת לבעלת ברית מרכזית עבור אוברטון - השתיים עבדו יחד הן בכהונת טראמפ הראשונה והן ב-America First Policy Institute.

ד"ר היידי אוברטון עם הנשיא דונלד טראמפ ושר הבריאות רוברט פ. קנדי ג'וניור. האם המדיניות תשתנה? ( צילום: AP Photo / Jacquelyn Martin )

עם זאת, מינויה עשוי לעורר ספקות מסוימות בקרב תומכי "Make America Healthy Again" (התנועה הבריאותית שמוביל שר הבריאות קנדי - בקיצור, MAHA), שחלקם עדיין חוששים מהמעורבות שלה בהחלטות הבית הלבן מוקדם יותר השנה, שהרחיקו את הממשל מהחלקים השנויים ביותר במחלוקת באג'נדה של שר הבריאות רוברט פ. קנדי ג'וניור - ובהם נושא החיסונים - וכן מנטייתה לצדד בתעשיית החקלאות בסוגיות מרכזיות סביב חומרי הדברה. ד"ר אוברטון אמנם שיתפה פעולה עם קנדי בכמה נושאי בריאות מרכזיים, אך גורמים המקורבים לדינמיקה שבין השניים מטילים ספק כיצד השניים יסתדרו יחד אם תעבור אוברטון מהבית הלבן לתפקיד ב-FDA, הכפוף מבחינה פורמלית לקנדי.

ד"ר אוברטון עמדה מאחורי טראמפ בחדר הסגלגל בשבוע שעבר, כאשר חתם על צו נשיאותי הקורא לצמצום תוכנית חיסוני הילדים ולפיצול חיסון החצבת-חזרת-אדמת (MMR) לשלושה חיסונים נפרדים - צעד שלטענת מומחים עלול להימשך שנים.

אם טראמפ אכן ימנה את אוברטון רשמית, הדבר יוביל לקרב אישור נוסף מול ועדת הבריאות של הסנאט, שעלול להיות סוער לא פחות. החודש בקושי אישר הסנאט את מועמדת טראמפ לראשות המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן (CDC), ד"ר אריקה שוורץ - ורק לאחר שהסנטור הרפובליקני ביל קסידי עיכב את התהליך בשל חששותיו ארוכי הטווח ממדיניות החיסונים של הממשל.