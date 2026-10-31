כמו לפני שנה, גם הפעם לא כינסה הסוכנות ועדה מייעצת לפני ההחלטה. בתדריך לעיתונאים היא מסרה מעט פרטים על הבסיס המדעי של ההחלטה, ו

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