כדור ההרזיה וויגובי של חברת נובו (Novo) יוצע בימים הקרובים למבוטחי כללית מושלם, הביטוח המשלים של כללית, בהנחה של 50% ממחיר השוק. הכדור יינתן בכפוף לתנאי הזכאות ולאישור רפואי. אף ביטוח משלים בישראל לא הציע עד כה את הכדור הזה שהגיע לישראל רק לאחרונה. כדור וויגובי נמכר בשוק הפרטי בלי ההנחות במחיר שנע בין 640 ל-1,260 שקלים בחודש - תלוי במינון.

כדור ההרזיה וויגובי של חברת נובו (Novo) יוצע בימים הקרובים למבוטחי כללית מושלם, הביטוח המשלים של כללית, בהנחה של 50% ממחיר השוק. הכדור יינתן בכפוף לתנאי הזכאות ולאישור רפואי. אף ביטוח משלים בישראל לא הציע עד כה את הכדור הזה שהגיע לישראל רק לאחרונה. כדור וויגובי נמכר בשוק הפרטי בלי ההנחות במחיר שנע בין 640 ל-1,260 שקלים בחודש - תלוי במינון.

כדור ההרזיה וויגובי של חברת נובו (Novo) יוצע בימים הקרובים למבוטחי כללית מושלם, הביטוח המשלים של כללית, בהנחה של 50% ממחיר השוק. הכדור יינתן בכפוף לתנאי הזכאות ולאישור רפואי. אף ביטוח משלים בישראל לא הציע עד כה את הכדור הזה שהגיע לישראל רק לאחרונה. כדור וויגובי נמכר בשוק הפרטי בלי ההנחות במחיר שנע בין 640 ל-1,260 שקלים בחודש - תלוי במינון.

בכדור וויגובי יש אותו חומר פעיל כמו בזריקת וויגובי, סמגלוטייד (semaglutide), שמחקה הורמון טבעי בגוף בשם GLP-1. החומר מפחית את התיאבון ומגביר את תחושת השובע. ההבדל הוא באופן השימוש: במקום זריקה פעם בשבוע, בולעים כדור אחד ביום.

בכדור וויגובי יש אותו חומר פעיל כמו בזריקת וויגובי, סמגלוטייד (semaglutide), שמחקה הורמון טבעי בגוף בשם GLP-1. החומר מפחית את התיאבון ומגביר את תחושת השובע. ההבדל הוא באופן השימוש: במקום זריקה פעם בשבוע, בולעים כדור אחד ביום.

בכדור וויגובי יש אותו חומר פעיל כמו בזריקת וויגובי, סמגלוטייד (semaglutide), שמחקה הורמון טבעי בגוף בשם GLP-1. החומר מפחית את התיאבון ומגביר את תחושת השובע. ההבדל הוא באופן השימוש: במקום זריקה פעם בשבוע, בולעים כדור אחד ביום.

. בניגוד לוויגובי בכדור, את פאונדאיו אפשר ליטול עם אוכל או בלי, ואין בו הגבלה על שתייה.

. בניגוד לוויגובי בכדור, את פאונדאיו אפשר ליטול עם אוכל או בלי, ואין בו הגבלה על שתייה.

. השתתפו בו 307 מבוגרים ללא סוכרת שסבלו מהשמנה, או מעודף משקל עם לפחות בעיה רפואית אחת הקשורה למשקל. במשך 64 שבועות, כ-15 חודשים, הם נטלו מדי יום את הכדור או פלצבו (תרופת דמה), לצד ליווי לשינוי אורח החיים.

. השתתפו בו 307 מבוגרים ללא סוכרת שסבלו מהשמנה, או מעודף משקל עם לפחות בעיה רפואית אחת הקשורה למשקל. במשך 64 שבועות, כ-15 חודשים, הם נטלו מדי יום את הכדור או פלצבו (תרופת דמה), לצד ליווי לשינוי אורח החיים.

בקרב המשתתפים שהתמידו בטיפול נרשמה ירידה ממוצעת של 16.6% במשקל, לעומת 2.7% בקבוצת הפלצבו. אצל מי ששוקל 100 ק"ג, מדובר בכמעט 17 ק"ג. בחישוב שכלל את כל המשתתפים, גם את אלה שהפסיקו את הטיפול בדרך, הירידה הממוצעת הייתה 13.6%, לעומת 2.2% בקבוצת הפלצבו.

בקרב המשתתפים שהתמידו בטיפול נרשמה ירידה ממוצעת של 16.6% במשקל, לעומת 2.7% בקבוצת הפלצבו. אצל מי ששוקל 100 ק"ג, מדובר בכמעט 17 ק"ג. בחישוב שכלל את כל המשתתפים, גם את אלה שהפסיקו את הטיפול בדרך, הירידה הממוצעת הייתה 13.6%, לעומת 2.2% בקבוצת הפלצבו.

בקרב המשתתפים שהתמידו בטיפול נרשמה ירידה ממוצעת של 16.6% במשקל, לעומת 2.7% בקבוצת הפלצבו. אצל מי ששוקל 100 ק"ג, מדובר בכמעט 17 ק"ג. בחישוב שכלל את כל המשתתפים, גם את אלה שהפסיקו את הטיפול בדרך, הירידה הממוצעת הייתה 13.6%, לעומת 2.2% בקבוצת הפלצבו.