כדור ההרזיה וויגובי של חברת נובו (Novo) יוצע בימים הקרובים למבוטחי כללית מושלם, הביטוח המשלים של כללית, בהנחה של 50% ממחיר השוק. הכדור יינתן בכפוף לתנאי הזכאות ולאישור רפואי. אף ביטוח משלים בישראל לא הציע עד כה את הכדור הזה שהגיע לישראל רק לאחרונה. כדור וויגובי נמכר בשוק הפרטי בלי ההנחות במחיר שנע בין 640 ל-1,260 שקלים בחודש - תלוי במינון.
בכדור וויגובי יש אותו חומר פעיל כמו בזריקת וויגובי, סמגלוטייד (semaglutide), שמחקה הורמון טבעי בגוף בשם GLP-1. החומר מפחית את התיאבון ומגביר את תחושת השובע. ההבדל הוא באופן השימוש: במקום זריקה פעם בשבוע, בולעים כדור אחד ביום.
בדצמבר 2025 אישר מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) את וויגובי בכדור, וזו הייתה תרופת ההרזיה הראשונה ממשפחת ה-GLP-1 שאפשר לבלוע. בארה"ב הכדור נמכר מתחילת ינואר 2026, ומאושר שם למבוגרים בלבד. הזריקה, לעומת זאת, מאושרת גם לבני נוער מגיל 12. באפריל השנה אישר ה-FDA כדור הרזיה נוסף מאותה משפחה, פאונדאיו (Foundayo) של חברת אלי לילי (Eli Lilly). בניגוד לוויגובי בכדור, את פאונדאיו אפשר ליטול עם אוכל או בלי, ואין בו הגבלה על שתייה.
כדורי ההרזיה מספקים אפשרות נוספת למטופלים שמעדיפים כדור או חוששים מזריקות. הטיפול החדש עשוי להתאים גם למי שמקבלים כיום את הזריקה ורוצים לעבור לכדור, בהתאם למצבם הרפואי ולהחלטת הרופא.
כמה משקל הורידו מי שנטלו את הכדור
יעילות הכדור נבחנה ב-OASIS 4, מחקר שלב 3 (השלב האחרון לפני הגשת תרופה לאישור הרגולטורים) שתוצאותיו פורסמו בספטמבר 2025 בכתב העת הרפואי New England Journal of Medicine. השתתפו בו 307 מבוגרים ללא סוכרת שסבלו מהשמנה, או מעודף משקל עם לפחות בעיה רפואית אחת הקשורה למשקל. במשך 64 שבועות, כ-15 חודשים, הם נטלו מדי יום את הכדור או פלצבו (תרופת דמה), לצד ליווי לשינוי אורח החיים.
בקרב המשתתפים שהתמידו בטיפול נרשמה ירידה ממוצעת של 16.6% במשקל, לעומת 2.7% בקבוצת הפלצבו. אצל מי ששוקל 100 ק"ג, מדובר בכמעט 17 ק"ג. בחישוב שכלל את כל המשתתפים, גם את אלה שהפסיקו את הטיפול בדרך, הירידה הממוצעת הייתה 13.6%, לעומת 2.2% בקבוצת הפלצבו.
תופעות הלוואי היו דומות לאלה המוכרות מזריקות ההרזיה, בעיקר בחילות ושלשולים. בעיות במערכת העיכול דווחו אצל 74% ממקבלי הכדור, לעומת 42% בקבוצת הפלצבו.
הכדור דורש הקפדה על הוראות הנטילה, אחרת הגוף לא סופג אותו כראוי. לפי העלון שאישר ה-FDA, בולעים אותו שלם בבוקר, על קיבה ריקה, עם מעט מים בלבד (עד כחצי כוס) ובלי שום משקה אחר. אחרי הנטילה צריך לחכות לפחות חצי שעה לפני שאוכלים, שותים או לוקחים תרופות אחרות.
מעבר מהזריקה לכדור
לפי נתוני כללית, יותר מ-100 אלף מבוטחי כללית מושלם מקבלים היום טיפול תרופתי להרזיה. ד"ר ירון אביב, סגן המנהל הרפואי במערך ביטוחי הבריאות וכללית מושלם, אמר: "התרופות הפומיות החדשות בעלות יעילות מוכחת וניתנות בהתוויות דומות לזריקות, ובמקרים המתאימים יתאפשר מעבר של מטופלים מהזריקות לכדורים, בהתאם לשיקול רפואי. מטופלים החוששים מזריקות או שחוו תופעות לוואי מקומיות באזור ההזרקה יוכלו לקבל אפשרות טיפול פומית".
ד"ר הדר דסקין ביתן, מנהלת תחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה בחטיבת הקהילה בכללית, הדגישה שההחלטה בין כדור לזריקה מתקבלת יחד עם הרופא: "האפשרות לבחור בין כדור שניטל מדי יום לבין זריקה שניתנת פעם בשבוע מרחיבה את אפשרויות הטיפול בהשמנה. היא מאפשרת להתאים את הטיפול למצב הרפואי, לאורח החיים ולהעדפות של כל מטופלת ומטופל, בשיחה עם הרופא המטפל".
ד"ר דסקין ביתן הוסיפה שמדובר בטיפול לטווח ארוך: "השמנה היא מחלה כרונית הדורשת טיפול מתמשך. התרופה היא חלק מתוכנית טיפול רחבה, הכוללת מעקב רפואי, ליווי מקצועי, תזונה מותאמת ופעילות גופנית. חשוב להקפיד על הוראות הנטילה ולהתמיד במעקב לאורך זמן".