הרבה אנשים אוהבים אוכל חריף, או חריף באוכל, אבל ייתכן שהחריפות מעניקה לנו הרבה יותר מרק תוספת טעם לחך. שורת מחקרים מהשנים האחרונות מצאה כי אנשים שאוכלים מזון חריף באופן קבוע נוטים לחיות זמן רב יותר, ולסבול פחות ממחלות לב, סוגי סרטן מסוימים ומחלות ריאה. החוקרים עדיין לא יכולים לקבוע שמדובר בקשר של סיבה ותוצאה, אך יותר ויותר עדויות מצביעות על כך שלקפסאיצין – החומר הפעיל בפלפלי צ'ילי – עשויה להיות השפעה מיטיבה על הגוף.

אחד המחקרים הגדולים ביותר שנערכו בנושא, שפורסם בשנת 2015 בכתב העת המדעי BMJ , עקב אחר יותר מחצי מיליון מבוגרים בסין במשך כ-7 שנים. החוקרים מצאו כי אנשים שאכלו מזון חריף שש עד שבע פעמים בשבוע היו בסיכון נמוך ב-14% למוות במהלך תקופת המעקב (מכל הסיבות), בהשוואה לאנשים שאכלו מזון חריף פחות מפעם אחת בשבוע. בנוסף נמצא כי הם היו בסיכון נמוך יותר למות מסרטן, ממחלות לב וממחלות ריאה.

גלריה חריף עשוי להשפיע לטובה על הלב, כלי הדם והמיקרוביום ( צילום: Shutterstock )

שנתיים לאחר מכן, הגיע מחקר נוסף מארצות הברית למסקנה דומה, ומצא כי צריכת פלפל צ'ילי אדום חריף הייתה קשורה לירידה של כ-13% בסיכון לתמותה. בשנת 2020 פורסמה סקירה רחבה נוספת שכללה ניתוח נתונים מארבעה מחקרים גדולים בהשתתפול למעלה מחצי מיליון בני אדם. ממצאי הסקירה הראו כי צריכת פלפל צ'ילי נקשרה לשיעורים נמוכים יותר של תמותה ממחלות לב וכלי דם ב-26%, תמותה מסרטן ב-23%, ותמותה מכל סיבה שהיא ב-25%.

מטא-אנליזות נוספות בתחום תמכו במגמה זו והצביעו על ירידה של 12% עד 14% בתמותה הכללית, ועל ירידה משמעותית של 18% עד 34% בתמותה קרדיווסקולרית (של לב וכלי דם). מחקר חדש משנת 2025 אף קשר בין צריכת חריף לבין האטת תהליך ההזדקנות הביולוגית.

עם זאת, מדובר במחקרים שמצאו קשר סטטיסטי בלבד בין המשתנים, ולא ניתן להסיק מהם שמזון חריף הוא הגורם הישיר להארכת החיים או למניעת המחלות.

כך הקפסאיצין משפיע על הגוף

החומר הפעיל בפלפלי צ'ילי הוא כאמור הקפסאיצין, האחראי לתחושת החריפות המוכרת. הוא פועל באמצעות קולטנים תאיים בשם TRPV1, המזהים חום וחריפות ונמצאים במקומות שונים בגוף, בהם העור, מערכת העיכול ותאי מערכת החיסון. החוקרים סבורים שההשפעות הביולוגיות של הקפסאיצין על קולטנים אלה עשויות להסביר לפחות חלק מהיתרונות הבריאותיים שנמצאו במחקרים.

מחקרים מצאו קשר בין צריכת מזון חריף לבין ירידה בסיכון לתמותה ( צילום: Shutterstock )

לפי דיווח ב "וושינגטון פוסט" , מחקרים תצפיתיים מצאו קשר בין צריכת מזון חריף לבין סיכון נמוך יותר למחלות לב ולשבץ מוחי. בנוסף, מחקרים קליניים קטנים מצביעים על כך שקפסאיצין עשוי להעלות את רמות הכולסטרול HDL ("הכולסטרול הטוב"), ואף להגביר את קצב שריפת הקלוריות. הקפסאיצין גם משפר את תפקוד כלי הדם, משפיע לטובה על המיקרוביום (אוכלוסיית חיידקי המעי), מווסת את המטבוליזם ומפגין תכונות נוגדות דלקת ונוגדות חמצון עוצמתיות.

צילום: שיבא

מחקר סיני נוסף , שפורסם בשנת 2017 וכלל כ-600 מבוגרים, מצא כי אנשים שהעדיפו מזון חריף צרכו בממוצע כחצי כפית מלח פחות מדי יום, ובמקביל סבלו מלחץ דם נמוך יותר. במחקר אחר של אותם חוקרים נמצא כי קפסאיצין מגביר את תחושת המליחות במוח, כך שאותה כמות מלח נתפסת בפה כמלוחה יותר – מה שמאפשר להפחית את השימוש בנתרן מבלי לפגוע בטעם.

החריף לא באמת "שורף" את הקיבה

לדברי ד"ר טל אנגל, רופא גסטרו במכבי שירותי בריאות ומנהל תחום תזונה קלינית התערבותית במרכז הרפואי שיבא, הממצאים סביב השפעת המזון החריף על הגוף אכן מפתיעים: "הסוד הגדול טמון בקפסאיצין, החומר הפעיל בפלפל. הוא משפר את תפקוד כלי הדם, משפיע לטובה על המיקרוביום, מווסת את המטבוליזם ומפגין תכונות נוגדות דלקת וחמצון מובהקות. אלו ככל הנראה המנגנונים שעומדים מאחורי הנתונים המחקריים המרשימים, המצביעים על ירידה מובהקת בתמותה הכללית ובתמותה ממחלות לב, ריאה וסרטן".

אחת השאלות המרכזיות שמטרידות את חובבי החריף (וגם את הנרתעים ממנו) היא אם הוא מזיק לוושט ולקיבה. ד"ר אנגל מבקש לנפץ כאן מיתוס ותיק: "בניגוד לאמונה הרווחת, החריף אינו 'שורף' את הקיבה או גורם בה לכיבים. למעשה, במינונים תזונתיים רגילים יש לקפסאיצין דווקא אפקט מגן על הקיבה: הוא מעכב הפרשת חומצה, מגביר את הפרשת הריר המגן על הדפנות ומשפר את זרימת הדם לרירית הקיבה. עם זאת, חשוב לגלות אחריות – מינונים קיצוניים וחריפות מוגזמת עלולים לפגוע בחדירות המעי ולגרום לכאבי בטן עזים ולשלשולים".

ממצאים פיזיולוגיים אלה מדגישים כי תחושת הצרבת או הצריבה, המופיעה לעיתים לאחר אכילת חריף, אינה מעידה בהכרח על עלייה בכמות החומצה בקיבה. מדובר פשוט בהפעלה מקומית של קולטני TRPV1 בוושט, המתרגמים את המפגש עם הקפסאיצין לתחושת חום מוגברת.

חריף אינו מתאים לכולם, במיוחד לאנשים עם רפלוקס או מעי רגיז ( צילום: Shutterstock )

רפלוקס, מעי רגיז וסרטן

ד"ר אנגל מציין כי ישנן קבוצות אוכלוסייה שנדרשות לגלות רגישות גבוהה יותר: "אנשים הסובלים מרפלוקס עלולים לחוות החמרה בצרבות בעקבות אכילת חריף. כמו כן, בקרב הסובלים מתסמונת המעי הרגיז (IBS), הקפסאיצין עלול לעורר כאבי בטן ונפיחות עקב רגישות יתר של מערכת העצבים במעי. עם זאת, אין צורך בהימנעות גורפת – מומלץ פשוט להקשיב לגוף ולהפחית את הצריכה בזמן התקפים".

באשר לקשר שבין חריף למחלות ממאירות במערכת העיכול, ד"ר אנגל מבהיר כי התמונה מורכבת. הוא מציין כי מחקר קוהורט משנת 2021 מצא קשר מגן לסרטן הוושט, במיוחד בקרב אנשים לא-מעשנים, אך מנגד, הקשר לסרטן הקיבה והמעי הגס חלש יותר ודורש מחקרים נוספים. מאחר שרוב הנתונים מתבססים על מחקרים תצפיתיים ועל דיווח עצמי, הוא מחדד כי מדובר בקשר נסיבתי בלבד ולא סיבתי.

"השורה התחתונה שלי פשוטה", מסכם ד"ר אנגל. "אם החריף טעים לכם – תיהנו ממנו, ועדיף בצורתו הטרייה והלא מעובדת, ללא חומרים משמרים. אם הוא גורם לכם לסבל – ממש לא חייבים לצרוך אותו; יתרונות בריאותיים דומים אפשר להשיג בקלות גם באמצעות תזונה ים-תיכונית מאוזנת".

צילום: ויטאלי ניקולייב

מחקרים קטנים בבני אדם תומכים בגישה זו ומראים כי קולטני ה-TRPV1 נוטים לעבור תהליך של הסתגלות (דה-סנסיטיזציה). המשמעות היא שגם אם בתחילת הדרך החריף מעורר אי-נוחות, צריכה קבועה ומתונה לאורך מספר שבועות עשויה דווקא להפחית את הרגישות ולשפר את התסמינים. אגב, בניגוד לחשש נפוץ נוסף, מחקר אקראי מבוקר משנת 2006 קבע באופן חד-משמעי כי קפסאיצין אינו מחמיר את תסמיניהם של הסובלים מטחורים.

כך פלפל הצ'ילי עשוי להשפיע על הגוף

לדברי לודה נבו, דיאטנית קלינית במכבי שירותי בריאות, כדאי לבחון את הכותרות הללו בפרספקטיבה מאוזנת: "בתוך רשימה אינסופית של כתבות, מחקרים והמלצות תזונתיות, קשה לעיתים לקחת ברצינות את הבשורה על 'מזון העל' התורן שאמור לפעול כתרופת קסם נגד תמותה ומחלות. ובכל זאת, פלפל הצ'ילי מצליח להעמיד מאחוריו גב מחקרי מרשים מאוד".

הקפסאיצין הוא החומר הפעיל שמעניק לפלפלי הצ'ילי את החריפות ( צילום: Shutterstock )

נבו מסבירה כי ההשפעות המיטיבות הללו מיוחסות לא רק לקפסאיצין עצמו, אלא למכלול הרכיבים שבפלפל: "הקפסאיצין הוא אמנם נוגד חמצון עוצמתי ונוגד דלקת, אך הפלפל החריף עשיר גם בוויטמינים, בקרוטנואידים ובפוליפנולים המשפיעים לטובה גם על חיידקי המעי". עם זאת, היא מסייגת ומציינת כי מאחר שהמנגנון המדויק עדיין נחקר, מוקדם לקבוע שהפלפל לבדו הוא שאחראי לתוצאות.

כמו כן, נבו מציינת כי במחקר איטלקי גדול, הקשר בין צריכת פלפל חריף לירידה בתמותה נשמר גם לאחר שנוטרלו גורמי סיכון ואיכות התזונה הכללית – נתון המרמז על השפעה עצמאית של הפלפל. למרות זאת, היא מחדדת כי "ייתכן שאנשים שאוכלים חריף בקביעות פשוט מתאפיינים בדפוסי אכילה ואורח חיים בריאים יותר, והתוצאות נובעות מהתזונה הכוללת שלהם".

הדרך הבריאה ליהנות מחריף

נבו מבהירה כי כיום אין המלצה קלינית גורפת לגבי מינון או כמות מסוימת של מזון חריף שיש לצרוך: "במחקרים שבהם נמצא קשר להפחתת תמותה, 'צריכה קבועה' הוגדרה לרוב כצריכת מזון חריף לפחות פעם אחת בשבוע, כך שלא מדובר בהכרח בחובה יומיומית. מעבר לכך, בתחומים מסוימים הממצאים עדיין אינם חד-משמעיים; חלק מהמחקרים מצאו דווקא סיכון מוגבר לסרטן הקיבה בקרב אנשים שצרכו מזון חריף בתדירות ובעוצמה גבוהות במיוחד".

מחקרים מצביעים על השפעה מיטיבה של קפסאיצין על כלי הדם ( צילום: Shutterstock )

אלמנט קריטי נוסף שנבו מדגישה הוא הצורה שבה אנו בוחרים לצרוך את החריף, תוך הפרדה ברורה בין פלפל טרי למוצרים מתועשים. היא מסבירה כי קיימים הבדלים תזונתיים תהומיים בין השניים: פלפל צ'ילי טרי מכיל פלבנואידים, פוליפנולים, ויטמינים ומינרלים המעניקים לו השפעות ביולוגיות ונוגדות דלקת רחבות. אבקת צ'ילי אמנם שומרת על חלק ניכר מהרכיבים הפעילים, אך תכולת הוויטמינים שבה עלולה לרדת כתוצאה מתהליכי הייבוש.

לעומת זאת, רטבים חריפים מסחריים ומזונות מעובדים חריפים הם סיפור אחר לגמרי. רבים מהם רווים בכמויות גבוהות מאוד של נתרן, סוכר מוסף וחומרים משמרים – רכיבים שלא רק שאינם מועילים, אלא עלולים לצמצם או לבטל לחלוטין את היתרונות הבריאותיים הפוטנציאליים של פלפל הצ'ילי.