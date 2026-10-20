"כל כך קשה להיגמל מניקוטין": סלינה גומז סיפרה שלשום (יום א') שהפסיקה להשתמש בסיגריות אלקטרוניות, ושיתפה בקושי להתמיד בגמילה. בסרטון שפרסמה בסטורי באינסטגרם, הזמרת והשחקנית בת ה-34 ייחסה את השינוי בקולה לשימוש הרב בווייפ עם ניקוטין, ופנתה למי שמתמודדים עם התלות או שוקלים להתחיל: "זה פשוט לא שווה את זה".

"אני לא אוכל לשנות את הקול שלי. אידיתי הרבה ניקוטין", סיפרה, "זה כל כך טיפשי. זה שינה את הקול שלי". היא הוסיפה בנימה מחויכת: "אז אם אתם לא אוהבים להקשיב לקול שלי, זה לגמרי מובן. לא אכפת לי. פשוט אל תקשיבו לו".

"זה פשוט לא שווה את זה": סלינה גומז משתפת ( קרדיט: מתוך האינסטגרם של סלינה גומז )





לצד הקושי, גומז הביעה שמחה על שהצליחה להפסיק ותקווה שתצליח להתמיד. "אני ממש נרגשת כי הפסקתי, ואני רק מקווה שאצליח להתמיד", אמרה בסטורי, ותיארה את הגמילה כ"קשה מאוד". את דבריה סיימה במסר למעריציה: "אם אתם מתמודדים עם משהו, גם אתם יכולים להתגבר עליו".

"תלות קשה כבר מגיל צעיר"

הקושי להפסיק להשתמש בסיגריות אלקטרוניות קשור לא רק לניקוטין, אלא גם להרגלים הנלווים לשימוש. ד"ר אמיליה חרדק, מומחית למחלות ריאות במכבי שירותי בריאות במחוז צפון, מסבירה כי לצד ההתמכרות לניקוטין מתפתחת תלות פסיכולוגית בפעולת האידוי ובתחושת הרגיעה שהיא מספקת.

"אנשים נכנסים למעגל של התמכרות ותלות פסיכולוגית בתנועה עצמה, בעישון וברגיעה שמגיעה בעקבותיו", היא אומרת. לדבריה, התלות הזאת מקשה על הגמילה הן מסיגריות רגילות והן מסיגריות אלקטרוניות, והנכונות להפסיק היא מרכיב מרכזי בתהליך.

גלריה "הפסקתי, ואני מקווה שאצליח להתמיד". סלינה גומז ( צילום: Featureflash Photo Agency / Shutterstock )

ד"ר חרדק מודאגת במיוחד מהתלות שמתפתחת בקרב ילדים ובני נוער שמתחילים להשתמש בסיגריות אלקטרוניות. "רואים ילדים שמסתירים את השימוש ומעשנים בשיעורים, בקולנוע ובמקומות נוספים. הם מפתחים תלות קשה כבר בגיל צעיר מאוד", היא אומרת. "אני רואה בני נוער משתמשים בזה בכל מקום. זאת כבר ממש מגפה".

גם בבריטניה מתמודדים עם התרחבות השימוש בקרב מי שלא עישנו קודם. לפי נתוני הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה הבריטית, שהובאו בכתבה ב- BBC , כ-1.1 מיליון משתמשי סיגריות אלקטרוניות בבריטניה דיווחו שמעולם לא עישנו. כמעט אחד מכל שישה בני 25 עד 34 משתמש בסיגריות אלקטרוניות מדי יום או מדי פעם.

הנזקים האפשריים של הווייפ

ד"ר חרדק מסבירה כי החומרים הנשאפים בשימוש בסיגריות אלקטרוניות עלולים לעורר תגובה דלקתית ולפגוע ברקמת הריאה. "החומרים עלולים להיות רעילים ולגרום לדלקת ריאות לא זיהומית", היא אומרת. היא מצביעה גם על החשש להתפתחות מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD), ומדגישה כי בכל הנוגע לסיכון לסרטן ריאה, עדיין אין תמונה ברורה.

השימוש בסיגריות אלקטרוניות עלול ליצור תלות בניקוטין ובהרגל האידוי עצמו ( צילום: Shutterstock )

לצד חוסר הוודאות, מחקרים מצביעים על ממצאים מדאיגים. במחקר שפורסם ב-Nature Medicine , נבחנו נתוניהם של יותר מ-4.5 מיליון מעשנים לשעבר בדרום קוריאה. בקרב מי שהשתמשו בסיגריות אלקטרוניות נמצא סיכון גבוה ב-56% לסרטן ריאה וב-22% לתמותה מכל סיבה, בהשוואה לנגמלים שלא השתמשו בהן. מחקר נוסף, שפורסם ב-American Journal of Ophthalmology, מצא קשר בין שימוש במוצרי ניקוטין ללא בעירה לאחר הפסקת עישון לבין סיכון מוגבר למחלות עיניים.

סקירה שפורסמה ב-Carcinogenesis , שעליה דיווחנו באפריל, בחנה מאות מחקרים ומצאה עדויות לנזק ל-DNA, לדלקת ולשינויים ביולוגיים נוספים הקשורים להתפתחות סרטן בעקבות חשיפה לאדי סיגריות אלקטרוניות. במחקרים בבעלי חיים נמצאו גם גידולי ריאה. עם זאת, עדיין אין נתונים ארוכי טווח המאפשרים לכמת את הסיכון לסרטן בבני אדם, ואין להסיק מהממצאים שסיגריות אלקטרוניות מסוכנות כמו סיגריות רגילות.

צילום: מכבי שירותי בריאות

החששות אינם מוגבלים לריאות. ד"ר חרדק מצביעה גם על השפעות אפשריות על התפתחות המוח ועל מערכת הלב וכלי הדם, לרבות עלייה בדופק ובלחץ הדם. לכך מצטרף חוסר הוודאות לגבי הרכב החומרים והתוספות בחלק מהמוצרים.

גם חלל הפה, הגרון ומיתרי הקול נחשפים לחומרים אלה. ד"ר חרדק מסבירה כי החשיפה עלולה לגרום לדלקת במיתרי הקול, לפגוע בתפקודם ולשנות את הקול. בחלק מהמקרים, לדבריה, השינויים עלולים להיות בלתי הפיכים. זהו מנגנון אפשרי לפגיעה בקול, אך מדבריה של גומז בלבד אי אפשר לקבוע מה גרם לשינוי בקולה.

האפשרות לשיפור לאחר הפסקת השימוש תלויה, לדברי ד"ר חרדק, במשך השימוש ובהיקפו. "במקרים מסוימים יכול להיות שיפור", היא אומרת, "אבל יש גם פגיעות בלתי הפיכות".

פחות מזיק, אבל לא נטול סיכון

לפי שירות הבריאות הבריטי, ה-NHS, כפי שהובא בכתבת BBC, אידוי ניקוטין מזיק פחות מעישון סיגריות, אך השפעותיו לטווח הארוך עדיין אינן ברורות. ההמלצה למי שאינם מעשנים היא לא להתחיל לאדות.

גם מי שלא עישנו בעבר עלולים לפתח תלות בעקבות השימוש בווייפ ( צילום: Shutterstock )

פרופ' שרה ג'קסון, מקבוצת המחקר לאלכוהול ולטבק ביוניברסיטי קולג' לונדון, הסבירה ל-BBC כי יש להבחין בין מי שאולי היו מתחילים לעשן סיגריות ובחרו באידוי, לבין מי שלא היו משתמשים בניקוטין כלל אלמלא הווייפ. לדבריה, בקבוצה הראשונה האידוי עשוי להסיט מהתנהגות מזיקה יותר, ואילו בקבוצה השנייה הוא מוסיף סיכון שלא היה קיים קודם.

היא הפנתה למחקר מ-2024 שמצא עלייה בשימוש בניקוטין בקרב צעירים באנגליה, לצד ירידה בעישון סיגריות. "אפשר להסיק מכך שחלק מהאנשים שמאדים לא היו מעשנים אחרת", אמרה.

ד"ר חרדק מציינת כי קלות השימוש בסיגריות אלקטרוניות והאפשרות להסתירן מקשות על הפיקוח. "המכשירים קטנים מאוד ואפשר להסתיר אותם בתוך כף היד. הריח פחות חזק מזה של סיגריות רגילות ומתנדף במהירות", היא אומרת. לדבריה, יש להגביר את הפיקוח והאכיפה על השימוש במרחבים ציבוריים, לצד העלאת המודעות לנזקים.