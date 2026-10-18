הנהלת המרכז הרפואי קפלן מקבוצת כללית ברחובות הגישה בשבוע שעבר תלונה במשטרה, בחשד שבמסגרת מחקר מעבדתי שנערך במערך הקרדיולוגי של בית החולים נלקחו דגימות דם ממטופלים ללא הסכמה מדעת, כפי שמחייב החוק. כך נמסר בתגובה לפניית ynet. בית החולים השעה מתפקידו את מנהל המערך הקרדיולוגי בבית החולים, פרופ' קובי ג'ורג', שעומד במוקד פרשה אחרת של חשד להסמכת מתמחים על בסיס רישום כוזב .

התלונה שהוגשה במשטרת רחובות הועברה לחקירה ביחידת ההונאה של משטרת מחוז מרכז. ממשרד הבריאות נמסר כי הוא קיבל ממנהל בית החולים דיווח על מאפייני התלונה שהוגשה למשטרה ועל הליך בדיקתה: "המשרד יפעל למיצוי הליך התלונה החמורה בתיאום עם המשטרה באמצעים העומדים לרשותו בכפוף לחוק", נמסר.

גלריה פרופ' קובי ג'ורג' מבית החולים קפלן ( צילום: נדב אבס, בית החולים קפלן )

בית החולים מסר כי החשד עלה בעקבות ממצאים ראשוניים, והמשטרה התבקשה לבדוק את ההתנהלות במערך בעת ביצוע המחקר. במקביל לתלונה עדכנה ההנהלה את משרד הבריאות בחשד ובפעולות שננקטו, והחליטה על צעדים מיידיים נוספים. גורמים בבית החולים חוששים שמדובר בקצה הקרחון של פרשה חמורה מאוד.

בית החולים לא פירט מהם הצעדים, וגם לא מסר פרטים על נושא המחקר, על התקופה שבה נערך, על מספר המטופלים שמהם נלקח דם ועל זהות העומדים מאחוריו.

בבית החולים הדגישו כי הפעילות הרפואית במערך נמשכת. מטופלים שיש להם שאלות בנושא יכולים לפנות למוקד הייעודי שנפתח, בטלפון 08-9440245.

פרשת ההתמחויות

המערך הקרדיולוגי בקפלן נמצא בחודשים האחרונים בלב פרשה אחרת. בסוף אוגוסט נחשף כי ועדת בדיקה של המועצה המדעית בהסתדרות הרפואית, שבחנה תלונה של מתמחה, מצאה כי במחלקה הקרדיולוגית השתרש לאורך שנים נוהג של רישום כוזב בפנקסי ההתמחות. לפי הממצאים, מתמחים במסלול המשולב קרדיולוגיה-פנימית לא קיבלו בשל כך הכשרה נאותה.

פרשה רודפת פרשה בבית החולים קפלן מקבוצת כללית ( צילום: יריב כץ )

בעקבות הממצאים המליצה נשיאות המועצה המדעית, פה אחד, לשלול מהמערך את ההכרה להכשרת מתמחים כל עוד מנהלו, פרופ' קובי ג'ורג', הוא חלק מצוות המחלקה. הנשיאות מתחה גם ביקורת חריפה על הנהלת בית החולים, שלפי הממצאים נתנה גיבוי לרישומים. פרופ' ג'ורג' דחה בשעתו את כל הטענות וטען כי ההמלצות שגויות והתקבלו בהליך פסול. לדבריו, הסמכות להכריע בעניין נתונה למשרד הבריאות, שלא קיבל אז החלטה מחייבת, והוא יעמוד על זכויותיו בערכאות המשפטיות.