שינה לקויה לא מסתכמת בעייפות למחרת. סקירה מדעית בוחנת את הקשר בינה לבין אלצהיימר ומציגה תמונה מורכבת: הפרעות שינה עשויות לתרום לתהליכים הקשורים למחלה, אך גם להופיע בעקבות שינויים מוקדמים במוח, עוד לפני שמורגשת ירידה בזיכרון.

הסקירה פורסמה לאחרונה בכתב העת J ournal of Dementia and Alzheimer's Disease , ונערכה בידי חוקרים מהאוניברסיטה לרפואה ומבית החולים האוניברסיטאי סנט מרינה בוורנה שבבולגריה. היא מרכזת מחקרים על המנגנונים הביולוגיים המקשרים בין שינה לאלצהיימר, על הפרעות שינה שונות ועל השפעתן על הזיכרון והחשיבה.

גלריה הפרעות שינה עשויות להופיע עוד לפני שמורגשת ירידה בזיכרון ( צילום: Shutterstock )

"אנחנו יודעים ששינה טובה חיונית לתפקוד המוח, לזיכרון וליכולת ללמוד ולעבד מידע", אומר פרופ' מיכאל דוידזון, פסיכיאטר מומחה ויו"ר המרכז הרפואי הישראלי לאלצהיימר. "מחקרים מצביעים על קשר בין שינה לקויה לאורך זמן לבין סיכון מוגבר לירידה בזיכרון ולהתפתחות אלצהיימר". עם זאת, הוא מסייג, "עדיין אי אפשר לקבוע ששינה לקויה גורמת בהכרח לאלצהיימר, או ששינה טובה יכולה למנוע את המחלה".

השלב העמוק ביותר בשינה

השינה תומכת בגיבוש זיכרונות, בתהליכי שיקום ובפינוי תוצרי חילוף חומרים מהמוח. הסקירה מתמקדת בשנת הגלים האיטיים, המכונה גם שנת N3, השלב העמוק ביותר בשינה ללא תנועות עיניים מהירות. היא קשורה לתהליכי זיכרון ולפעילות המערכת הגלימפתית, המשתתפת בפינוי פסולת מהמוח, ובכלל זה החלבונים עמילואיד-בטא וטאו, שהצטברותם החריגה היא מסימני ההיכר של אלצהיימר.

צילום: יח"צ

לפי המחקרים הנסקרים, חסך שינה עשוי להגביר את שחרור החלבונים האלה ולפגוע בפינוים. בכיוון ההפוך, הצטברותם עלולה לפגוע ברשתות העצביות המווסתות שינה וערות, וכך להחמיר את הפרעות השינה. הסקירה מתארת גם מנגנונים אפשריים נוספים: דלקת עצבית, עקה חמצונית, פגיעה בייצור האנרגיה בתאים, שיבוש הקשרים בין תאי העצב ושיבוש באוטופגיה, מנגנון הניקוי הפנימי המסלק רכיבים פגומים מהתא.

אלא שחלק ניכר מהראיות על המנגנונים האלה מגיע ממחקרים בבעלי חיים. גם במחקרים בבני אדם, שינוי ברמת החלבונים אחרי לילה ללא שינה אינו מוכיח שתתפתח הצטברות ממושכת או מחלה. הראיות בבני אדם על פעילות המערכת הגלימפתית עדיין מוגבלות ובעיקר עקיפות.

לא רק מספר השעות

הסקירה מבחינה בין נדודי שינה, דום נשימה חסימתי בשינה, ישנוניות יתר ביום, שיבוש השעון הביולוגי וירידה בשינה העמוקה. אלה מצבים שונים, המחייבים בירור וטיפול שונים.

דום נשימה חסימתי, למשל, כרוך בחסימות חוזרות של דרכי הנשימה, בירידות נשנות ברמת החמצן וביקיצות, והוא עשוי להשפיע על המוח גם דרך פגיעה בכלי הדם. נדודי שינה מתבטאים בקושי להירדם או לישון ברצף, ולעיתים כרוכים בעוררות יתר גופנית ומחשבתית. שיבוש השעון הביולוגי יכול לפגוע בתזמון השינה גם כשמשכה נראה מספק.

השינה העמוקה תומכת בתהליכי זיכרון ובפינוי תוצרי חילוף חומרים מהמוח ( צילום: Shutterstock )

לדברי פרופ' דוידזון, "שלושת המרכיבים חשובים": משך השינה, רציפותה והשינה העמוקה. "לא מספיק לישון מספר שעות שנחשב תקין אם השינה מקוטעת, אם מתעוררים פעמים רבות במהלך הלילה או אם קמים עייפים באופן קבוע", הוא מסביר. "גם השינה העמוקה חשובה, משום שבמהלכה מתרחשים תהליכים שתומכים בהתאוששות המוח ובתפקוד הזיכרון".

פרופ' מיכאל דוידזון: השינה העמוקה חשובה, משום שבמהלכה מתרחשים תהליכים שתומכים בהתאוששות המוח ובתפקוד הזיכרון

מחקרי מעקב שנכללו בסקירה קשרו אובדן גדול יותר של שינה עמוקה להופעת דמנציה, וירידה כזאת יכולה להתרחש גם כשמשך השינה הכולל תקין. עם הגיל נעשות שכיחות יותר שינה קלה ויקיצות, ואלה אינן בהכרח סימן למחלה. אך מי שיש לו גורמי סיכון למחלות כלי דם, נטייה גנטית או שינויים מוקדמים של אלצהיימר במוח עשוי להיות פגיע יותר להשפעתן.

מתי כדאי לפנות לבירור?

מחסור בשינה עלול לפגוע בקשב, בזיכרון העבודה, במהירות עיבוד המידע וביכולת לקלוט מידע חדש ולגבש אותו בזיכרון. חלק מהתסמינים עשויים להידמות לסימנים מוקדמים של ירידה קוגניטיבית. אחרי חסך שינה זמני הם לרוב חולפים כשחוזרים לישון כראוי, ואילו הפרעת שינה כרונית עלולה להיות קשורה לפגיעה ממושכת יותר.

האם הפרעת שינה היא גורם תורם או סימן מוקדם למחלה? "לא תמיד אפשר להבחין בין השניים", אומר פרופ' דוידזון. "עצם קיומה של הפרעת שינה אינו מעיד בהכרח על אלצהיימר". לדבריו, חשוב לשים לב לשינויים חדשים ומתמשכים בשינה, בעיקר אצל אנשים מבוגרים.

טיפול בהפרעות שינה עשוי לשפר את התפקוד היומיומי ואת איכות החיים ( צילום: Shutterstock )

קושי ממושך להירדם, יקיצות רבות, עייפות חריגה במהלך היום, הפרעות נשימה בשינה ושינוי משמעותי בהרגלי השינה מצדיקים בירור. "אם אדם או בני משפחתו מבחינים גם בשכחה שהולכת ומחמירה, בבלבול או בקושי להתמודד עם פעולות שבעבר היו פשוטות עבורו, כדאי שלא להסתפק בטיפול בשינה בלבד ולפנות להערכה רפואית", הוא אומר. "יש סיבות רבות להפרעות שינה ולבעיות זיכרון, וחלקן ניתנות לטיפול".

טיפול יכול לעזור

החוקרים ממליצים לפתוח בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי לנדודי שינה (CBT-I). בניסוי קליני מ-2026 שהם מצטטים, תוכנית יישומון בת שבעה שבועות הביאה להפוגה בנדודי השינה אצל 48% מהמשתתפים, לעומת 18% בקבוצת הביקורת, אך הניסוי לא בדק השפעה על אלצהיימר.

מכשיר CPAP, המזרים אוויר בלחץ דרך מסכה בזמן השינה, עשוי לשפר אצל הסובלים מדום נשימה חסימתי את רציפות השינה, את החמצון ואת הערנות ביום. ממצאים ראשוניים, שיש לפרש בזהירות, מצביעים גם על תועלת לזיכרון ולחשיבה אצל מי שכבר סובלים מפגיעה קוגניטיבית קלה. לשיבוש השעון הביולוגי מומלצות שעות שינה קבועות, חשיפה מתאימה לאור ופעילות גופנית ביום.

שימוש במכשיר CPAP למניעת דום נשימה בשינה משפר את איכות השינה ואת רציפותה ( צילום: perthstagedtosell / shutterstock )

החוקרים קוראים לזהירות בתרופות שינה אצל אנשים מבוגרים, בשל פגיעה אפשרית בתפקוד הקוגניטיבי וסיכון מוגבר לנפילות. מי שנוטלים אותן לאורך זמן צריכים להפחית אותן בהדרגה ובתיאום עם הרופא, ולא להפסיק בבת אחת. אומגה 3 וגישות תזונתיות אחרות הוצעו כטיפול משלים, אך אין עדיין ראיות מבוססות לכך שהן מטפלות בנדודי שינה או מונעות אלצהיימר.

יש לזכור גם את מגבלות הסקירה: היא לא נערכה לפי פרוטוקול שיטתי לאיתור מחקרים, לא כללה ניתוח סטטיסטי משותף של הנתונים ולא העריכה באופן מובנה את איכותם. המחקרים עצמם שונים זה מזה בשיטותיהם, וגורמים כמו דיכאון, סוכרת, מחלות לב ושימוש בתרופות מקשים לבודד את השפעת השינה.