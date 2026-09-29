בשאלת הירידה במשקל הייתה תשובה ברורה יחסית, לפחות מול המינונים המוכרים - אבל אז הגיע מינון גבוה יותר של וויגובי, שהחזיר את השאלה לשולחן. ב

ניסוי SURMOUNT-5