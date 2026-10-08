לפי נתוני הארגון, ב-2024 חיו בעולם 170 מיליון ילדים ובני נוער בני חמש עד 19 עם השמנה: 70 מיליון ילדים בני חמש עד תשע ו-100 מיליון בני נוער. שיעור ההשמנה בגילים האלה עלה מ-2% ב-1990 ל-8% ב-2024. הארגון מגדיר השמנה כמחלה כרונית שנוטה לחזור. השלכותיה יכולות להתחיל כבר בילדות, עם סיכון מוגבר לסוכרת מסוג 2 ולמחלות לב וכלי דם, וסביר מאוד שילדים עם השמנה ימשיכו לחיות איתה גם בבגרות. לפי נתוני יוניסף, ההשמנה כבר עקפה את תת-המשקל כצורת התזונה הלקויה הנפוצה ביותר בקרב ילדים בגיל בית הספר ובני נוער.

לפי נתוני הארגון, ב-2024 חיו בעולם 170 מיליון ילדים ובני נוער בני חמש עד 19 עם השמנה: 70 מיליון ילדים בני חמש עד תשע ו-100 מיליון בני נוער. שיעור ההשמנה בגילים האלה עלה מ-2% ב-1990 ל-8% ב-2024. הארגון מגדיר השמנה כמחלה כרונית שנוטה לחזור. השלכותיה יכולות להתחיל כבר בילדות, עם סיכון מוגבר לסוכרת מסוג 2 ולמחלות לב וכלי דם, וסביר מאוד שילדים עם השמנה ימשיכו לחיות איתה גם בבגרות. לפי נתוני יוניסף, ההשמנה כבר עקפה את תת-המשקל כצורת התזונה הלקויה הנפוצה ביותר בקרב ילדים בגיל בית הספר ובני נוער.

לפי נתוני הארגון, ב-2024 חיו בעולם 170 מיליון ילדים ובני נוער בני חמש עד 19 עם השמנה: 70 מיליון ילדים בני חמש עד תשע ו-100 מיליון בני נוער. שיעור ההשמנה בגילים האלה עלה מ-2% ב-1990 ל-8% ב-2024. הארגון מגדיר השמנה כמחלה כרונית שנוטה לחזור. השלכותיה יכולות להתחיל כבר בילדות, עם סיכון מוגבר לסוכרת מסוג 2 ולמחלות לב וכלי דם, וסביר מאוד שילדים עם השמנה ימשיכו לחיות איתה גם בבגרות. לפי נתוני יוניסף, ההשמנה כבר עקפה את תת-המשקל כצורת התזונה הלקויה הנפוצה ביותר בקרב ילדים בגיל בית הספר ובני נוער.

לכל הילדים ובני הנוער עם השמנה המליץ הארגון בתוקף על התערבות מובנית בתזונה, בפעילות גופנית ובהתנהגות, באופן פרטני או במסגרת תוכנית משולבת, בשיתוף ההורים. לילדים מתחת לגיל 10 הוא לא המליץ על תרופות, על ניתוחים בריאטריים (ניתוחי הרזיה בקיבה או במערכת העיכול) או על מכשירים להרזיה, בשל ספקות לגבי בטיחותם ויעילותם לטווח ארוך.

לכל הילדים ובני הנוער עם השמנה המליץ הארגון בתוקף על התערבות מובנית בתזונה, בפעילות גופנית ובהתנהגות, באופן פרטני או במסגרת תוכנית משולבת, בשיתוף ההורים. לילדים מתחת לגיל 10 הוא לא המליץ על תרופות, על ניתוחים בריאטריים (ניתוחי הרזיה בקיבה או במערכת העיכול) או על מכשירים להרזיה, בשל ספקות לגבי בטיחותם ויעילותם לטווח ארוך.

לכל הילדים ובני הנוער עם השמנה המליץ הארגון בתוקף על התערבות מובנית בתזונה, בפעילות גופנית ובהתנהגות, באופן פרטני או במסגרת תוכנית משולבת, בשיתוף ההורים. לילדים מתחת לגיל 10 הוא לא המליץ על תרופות, על ניתוחים בריאטריים (ניתוחי הרזיה בקיבה או במערכת העיכול) או על מכשירים להרזיה, בשל ספקות לגבי בטיחותם ויעילותם לטווח ארוך.