ארגון הבריאות העולמי ביקש היום (ד') מהרשויות ברוסיה מידע על דיווחים בתקשורת על עובד מעבדה שני עם דלקת ריאות שמקורה לא נקבע, ימים ספורים אחרי מותה של דריה שיפילובה שעבדה במכון לחקר הדבר באירקוטסק. בתקשורת הבריטית דווח אתמול על מוות שני, אבל הדיווח נשען על פרסומים לא מזוהים ברוסיה, והרשויות לא אישרו אותו.

הארגון ביקש גם מידע נוסף כדי לברר מה גרם לדלקת הריאות הקשה של שיפילובה ומהו מחולל המחלה שבעקבותיו ננקטו צעדי בריאות הציבור כמו סגרים. בהודעה שפרסם מנכ"ל הארגון, ד"ר טדרוס אדהנום גברייסוס, נכתב ששיתוף מידע בזמן, מלא ושקוף "חיוני כדי להבהיר דיווחים סותרים".

גלריה דריה שיפילובה, לבורנטית במעבדה למלחמה בדבר בסיביר מתה בנסיבות שמעוררות סימני שאלה רבים

גם ארצות הברית הקשיחה את עמדתה מול רוסיה. לפי "וול סטריט ג'ורנל", מחלקת המדינה שלחה למוסקבה פנייה דיפלומטית רשמית , שבה נטען שחוסר הפירוט סביב האירוע מפר את המחויבויות הבינלאומיות של רוסיה בתחום הבריאות. דובר מחלקת המדינה אישר לעיתון שנשלחה בקשה רשמית למידע נוסף.

בשלחוב, העיר הסמוכה לאירקוטסק שבה מתה החוקרת, השיבו בקצרה להצעת העזרה של הנשיא דונלד טראמפ. "אענה ישירות: אנחנו נסתדר בעצמנו. המצב לגמרי בשליטה", אמרה סגנית ראש המחוז, ילנה סופינה. בקרמלין נשמעו מתונים יותר. "תמיד טוב מאוד כשמציעים עזרה הדדית", אמר הדובר דמיטרי פסקוב, אבל סירב להרחיב והפנה את השאלות לרוספוטרבנדזור, הרשות הרוסית לבריאות הציבור.

אתמול (יום שלישי) קרא מזכיר המדינה מרקו רוביו למוסקבה להיות שקופה יותר ולשתף את העולם במידע נוסף. "אולי אין שם כלום. אולי זה גדול ממה שחשבנו. אנחנו לא יודעים", אמר במסיבת עיתונאים באיסלנד.

הנשיא טראמפ אמר לכתבים על מדשאת הבית הלבן שקבע שיחה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, ושהיא תתקיים "בקרוב מאוד". כשנשאל מה אומרות סוכנויות הביון האמריקניות, השיב: "אנחנו בדיונים מאוד מעמיקים. נוכל לדווח על זה כנראה מחר".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס למותה של לבורנטית בסיביר לאחר ששברה מבחנה עם חיידק דבר ( צילום: רשת X, FOX news )





מוסקבה, מצידה, מציגה תמונה של פרשה סגורה. אתמול הודיעה לארגון הבריאות העולמי, דרך מערכת ההתרעה הבינלאומית לבריאות, שההשגחה הרפואית על כל המגעים של שיפילובה הסתיימה, שלא נמצאו אצלם מחוללי מחלות מסוכנים ושהמצב האפידמיולוגי יציב. את השאלה המרכזית ההודעה השאירה פתוחה: ממה מתה החוקרת. האבחנה הרשמית נשארה "דלקת ריאות שמקורה לא ידוע".

המומחים חלוקים בדעתם

גם בתוך המכון לחקר הדבר באירקוטסק, שבו עבדה שיפילובה, אין עדיין תשובה. "עדיין אין ממצאים סופיים", אמרה ביום שני עמיתה שלה בעילום שם. "הבדיקות עדיין נעשות, ואין בינתיים שום תוצאות. עדיין מנסים לקבוע את סיבת המוות".

הדברים פורסמו בתחקיר של אתר החדשות הסיבירי העצמאי "אנשי באיקל" , שפועל מחוץ לרוסיה ושלח כתבים לאירקוטסק ולשלחוב. את התחקיר תרגם ופרסם במלואו Meduza , אחד מאתרי החדשות העצמאיים הגדולים בשפה הרוסית. Meduza נוסד ב-2014 בריגה שבלטביה בידי עיתונאים שעזבו את רוסיה. ב-2021 הוכרז שם "סוכן זר", וב-2023 "ארגון לא רצוי", כך שכל אזרח רוסי שמשתף איתו פעולה חשוף להעמדה לדין.

הרשויות, לעומת זאת, הגיעו למסקנות מהר. כבר ביום ראשון, יומיים אחרי המוות, הודיעה רוספוטרבנדזור שבמכון לא אירעה שום תאונה עם מיקרואורגניזמים מחוללי מחלות. למחרת מסר מושל המחוז, איגור קובזב, שבגופה של החוקרת לא נמצאו מיקרואורגניזמים הקשורים לעבודתה.

רופא רוסי שדיבר עם "אנשי באיקל" בעילום שם פקפק בכך. לדבריו, אישור מעבדה סופי נמשך עד עשרה ימים, וזה הזמן שדרוש כדי לבדוק דגימות דם, כיח ורקמות. "אי אפשר לזהות את מחולל המחלה באופן סופי ביום אחד אחרי הנתיחה", אמר. חברה ללימודים של שיפילובה, שעובדת כיום בבית חולים באירקוטסק, הגדירה את ההתייחסות הרשמית ל"בדיקות מעבדה מקיפות" כ"ניסוח די מעורפל". "הכול תלוי בשיטת הבדיקה, ובשום מקום לא אמרו בדיוק איזו בדיקה ביצעו", אמרה.

הרופא העלה שני הסברים אפשריים. ייתכן שאצל שיפילובה אכן נמצא דבר או זיהום מסוכן במיוחד אחר, והרשויות "בלמו אותו והחליטו לא לדבר על כך בפומבי". וייתכן שהן עדיין לא יודעות בדיוק מה קרה, מנהלות חקירה אפידמיולוגית ומעבדתית וחוששות "מפאניקה ומלשאת באחריות". את האפשרות שלא הייתה שום התפרצות הוא הגדיר לא משכנעת.

ד"ר אמש אדלג'ה (Amesh Adalja), חוקר בכיר במרכז לביטחון בריאותי של אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, סבור גם הוא שמשהו לא מסתדר, אבל מהכיוון ההפוך. הוא אינו חושב שמדובר בדבר, והסיבה לכך היא דווקא היקף התגובה. "התגובה לא מתאימה לדבר", אמר ל-CBS News . הוא מנה את בידוד המגעים, סגירת בית החולים, חליפות המגן והגעתה של ראש רוספוטרבנדזור לאזור, ואמר שכל אלה אינם תואמים תגובה לדבר. לדבריו, במאה ה-21 אפשר לטפל במחלה באנטיביוטיקה, ובמתקנים שעובדים עם דבר נהוג בדרך כלל לתת לעובדים שנחשפו אנטיביוטיקה מונעת. הוא קרא לרוסיה לשתף דגימות קליניות ורצף גנטי, כדי שמעבדות עצמאיות יוכלו לאשר ממה מתה החוקרת.

על המחלה עצמה פורסמו עד כה פרטים מעטים. לפי דובר ארגון הבריאות העולמי, כריסטיאן לינדמאייר, הרשויות ברוסיה מסרו שמחלתה של שיפילובה "הופיעה בתחילה כזיהום נשימתי ויראלי חריף טיפוסי". עובד במכון תיאר ל"אנשי באיקל" התחלה דומה: "היא פיתחה בעבודה תסמינים של הצטננות. לא היה לה חום, אבל אז מצבה החמיר והופיעה נפיחות".

גם בשאלת המגעים התמונה לא אחידה. ההודעה הרוסית לארגון הבריאות העולמי דיברה על השגחה שהסתיימה אצל כל המגעים, אבל באותו יום דיברו פקידים ברוסיה על בדיקה של 60% בלבד מהם. ההדבקות היחידות שנמצאו אצלם, לפי רוספוטרבנדזור, הן שני מקרי קורונה ושני מקרים של רינווירוס, נגיף ההצטננות.

בעולם, ההערכות מרגיעות. ארגון הבריאות העולמי העריך שהסיכון מחוץ לרוסיה "נמוך מאוד", אף שלפי לינדמאייר רוסיה לא ביקשה עד כה שמומחי הארגון יגיעו למקום. ה-CDC הודיע שאין שום סימן לאיום רחב יותר על ארצות הברית, וד"ר גלן וורטמן מהמרכז הרפואי מדסטאר וושינגטון הסביר ל-AP שכדי לחלות בדבר ריאתי "באמת צריך להיות פנים מול פנים" עם אדם נדבק. באירקוטסק עצמה, לעומת זאת, ההגבלות נשארו בתוקף.

כל מי שמאושפז עם הצטננות נבדק

המילה "דבר", שהרשויות מכחישות כל קשר אליה, הופיעה דווקא בבית יולדות. אוליאנה גבריונינה, בלוגרית בהיריון, הגיעה ב-5 באוקטובר לבדיקה במרכז הפרינטלי של אירקוטסק. אמה, שליוותה אותה, לא הורשתה להיכנס, כי מאז שישי המרכז מקבל רק נשים בהיריון. בכניסה מדדו לה חום, ביקשו ממנה להראות את הלשון ונתנו לה למלא שני שאלונים. על אחד מהם נכתב: "שאלון לחשד לזיהום מסוכן במיוחד: 'דבר'". במרכז גם אסרו על בני זוג להיות נוכחים בלידות בזמן ההסגר.

עובד במכון לחקר הדבר הסביר שבתי החולים נכנסו להסגר "ליתר ביטחון", והוסיף פרט שמלמד על היקף הבדיקות: "המדענים שלנו עובדים עכשיו מסביב לשעון. הדגימות פשוט לא מפסיקות להגיע, כי כל מי שמאושפז בבית חולים עם סימנים כלשהם של הצטננות נדגם ונבדק [לדבר]. זה נכון לכל בית חולים, בלי יוצא מן הכלל".

גם בתוך המכון עצמו הוטל הסגר. "הכניסו 200 מאיתנו להסגר", סיפר עובד. "החזיקו אותנו שם שלושה ימים ולקחו דגימות פעמיים ביום. ישנו על כיסאות, ומי שלא היה לו מקום ישן על המעיל". העובדים שוחררו ביום ראשון.

שלט בכניסה למכון המחקר למאבק ב דבר באירקוטסק. לפי דיווחים, הלבורנטית שמתה בחשד לדבר ריאתי עבדה במקום ( צילום: TATYANA MAKEYEVA / AFP )

בשלחוב, האשפוז בבית החולים המחוזי שבו מתה שיפילובה עדיין סגור. לפי פקידות הקבלה, הוא צפוי להישאר סגור עד סוף השבוע, ונטילת דגימות דם הופסקה מאז 2 באוקטובר. בסוף השבוע רוקנו תושבים את בתי המרקחת באירקוטסק ובשלחוב מאנטיביוטיקה, ולפי עובד במכון, ביום שבת "היו קטטות בכמה בתי מרקחת". מנהל מפעל האלומיניום של שלחוב, ארטיום פומיניך, הבהיר בינתיים שחובת עטיית המסכות במפעל אינה קשורה להסגר בבית החולים, ושהוטלה בגלל מחלות נשימה.

בבניין שבו גרה שיפילובה ביצעו צוותים שלוש פעולות חיטוי. בפעם הראשונה, לפי השכנים, אמרו להם ש"איזו בחורה צעירה מתה מנגיף קטלני". בפעם השנייה שאלה שכנה את אחת העובדות למה הם מרססים, ונענתה: "זה נגד ג'וקים". "אבל אין לנו ג'וקים בבניין", אמרה השכנה. לדברי השכנים, לא נלקחו מהם דגימות כלל, אף שהמרפאה מתקשרת אליהם מדי יום לשאול איך הם מרגישים.

"היא פחדה מאוד להדביק מישהו"

שיפילובה נולדה וגדלה באירקוטסק. ב-2022 סיימה את האוניברסיטה הרפואית הממלכתית של אירקוטסק בביוכימיה רפואית, ובאותה שנה הצטרפה למכון לחקר הדבר, שבו התמחתה קודם לכן. היא התחילה כלבורנטית, וכעבור שנה וחצי קודמה לחוקרת. המכון מימן את ההתמחות שלה באבחון מעבדתי קליני, והיא סיימה אותה בהצטיינות ב-2024. "דאשה ממש פחדה להדביק מישהו אם משהו ישתבש", סיפרה עמיתה. "ראו את זה לפי כמה שהיא חיטאה ידיים, גם מחוץ לעבודה".

מיד אחרי מותה התפשטה גרסה, שלא אושרה, שלפיה שיפילובה שברה במעבדה מבחנה עם חיידקי דבר והסתירה את מה שקרה. עמיתיה מתקשים לקבל אותה. "זה לא קורה אצלנו", אמר עובד במכון. "וגם אם היא הייתה שוברת מבחנה, עובדים בתוך תא בידוד אטום ובציוד מגן אטום. שום דבר לא היה קורה". חברה ללימודים שהתמחתה במכון הוסיפה שכולם שם מתחסנים נגד דבר, "אפילו סטודנטים שמגיעים להתמחות".

הכניסה למתחם מכון המחקר למאבק בדבר באירקוטסק, סיביר ( צילום: STRINGER / AFP )

גם מי שהכירו אותה מחוץ למכון לא מאמינים לגרסה הזו. "גררו את שמה בבוץ בלי לברר בכלל מה קרה", אמרה חברה מבית הספר.

אמה, סבטלנה שיפילובה בת 64, שעובדת בעצמה במערכת הבריאות, דוחה את הגרסה בתוקף. "אפילו אנשי מקצוע ברפואה לא מבינים שאי אפשר לשבור את המבחנה הזאת, גם אם זורקים אותה על הקיר", אמרה. "עד כדי כך הן מוגנות".

ביום שני היא עדיין הייתה בהסגר בבית חולים באירקוטסק, יחד עם בני משפחה נוספים. לאתר "גלובינה" סיפרה שבכל יום לוקחים ממנה דגימות, ושעד אותו יום לא קיבלה דוח רשמי על מות בתה. "אני מחכה למשהו רשמי", אמרה. "לא משהו בתקשורת, אלא מרוספוטרבנדזור. זה צריך להיות מסמך רשמי".