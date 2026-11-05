דליה איציק פורשת מתפקידה כיו"ר דירקטוריון הדסה

יושבת ראש דירקטוריון המרכז הרפואי הדסה, דליה איציק, הודיעה לארגון נשות הדסה כי תסיים את תפקידה בסוף השנה. הפרישה מתרחשת לאחר שש שנים בתפקיד, ולמעלה משבע שנים קודם לכן בהן שימשה כיו"ר הדסה אינטרנשיונל בישראל. בימים הקרובים צפויה להתקבל החלטה על פתיחת הליך לאיתור יו"ר דירקטוריון חדש.
בהודעת הפרישה מסרה איציק: "החלטתי להמשיך לדבר הבא. הדסה הייתה ותישאר תמיד בית וחלק חשוב מפעילותי למען תושבי ישראל. תודה לנשות הדסה, להנהלת הדסה ולחבריי בדירקטוריון על השעות הרבות מסביב לשעון למען בית החולים". עם סיום כהונתה, צפויה איציק להתמנות לתפקיד שגרירת כבוד גלובלית של המרכז הרפואי.
בארגון נשות הדסה זוקפים לזכותה של איציק בשנים אלו את קידום מרכז השיקום בהר הצופים, הרחבת פעילות בתי החולים, פתיחת מרפאה בנתיבות ומאמצים לייצובו הכלכלי של המרכז הרפואי. נשיאת ארגון נשות הדסה העולמית, קרול אן שוורץ, מסרה: "לאורך כל כהונתה כיו"ר הדירקטוריון, התמודדנו יחד עם תקופות מאתגרות בהן קורונה ומלחמה של שלוש שנים. בעבודה משותפת הצלחנו להוביל את בית החולים להישגים רבים ולהעניק טיפול רפואי מתקדם".
עזיבתה של איציק מגיעה על רקע מתיחות גוברת בין הנהלת בית החולים לבין הרגולטורים. בחודש שעבר נחשף ב"כלכליסט" כי הדסה חנכה מרכז רפואי אמבולטורי בלימסול שבקפריסין, ומתכננת להקים בית חולים נוסף בניקוסיה עד שנת 2027 – כל זאת מבלי לעדכן מראש את משרדי הבריאות והאוצר.
המהלך עורר תרעומת בממשלה, המפקחת על יציבותו התפעולית והפיננסית של בית החולים. משרדי האוצר והבריאות הבהירו כי כל פעילות מחוץ לקמפוס דורשת בחינה רגולטורית וכלכלית, על מנת להבטיח שאין פגיעה בזמינות הטיפול והמשאבים הניתנים לציבור הישראלי. הביקורת התחדדה לנוכח העובדה שבשנת 2025 קיבלה הדסה תמיכה ממשלתית בהיקף של כ-162 מיליון שקלים, ושרק בדצמבר האחרון התריעה הנהלת בית החולים מפני קשיים תזרימיים שעלולים לפגוע בתשלום שכר העובדים.
בהדסה דחו באחרונה את הביקורת וטענו כי המוסד "לא השקיע שקל במיזם ולא מממן אותו", וכי מדובר בשיתוף פעולה שבמסגרתו יזמים קפריסאים מממנים את המרכז בעוד הדסה מספקת ייעוץ וידע קליני בלבד. חרף ההסברים, במשרדי הממשלה העלו תהיות באשר לתמורה שמקבל בית החולים עבור השימוש במותג, בידע המקצועי ובזמנם של הרופאים, ובאשר לחלוקת ההכנסות בין הגורמים המעורבים.