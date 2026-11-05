דליה איציק פורשת מתפקידה כיו"ר דירקטוריון הדסה

עזיבתה של איציק מגיעה על רקע מתיחות גוברת בין הנהלת בית החולים לבין הרגולטורים. בחודש שעבר נחשף ב"כלכליסט" כי

הדסה חנכה מרכז רפואי אמבולטורי בלימסול שבקפריסין