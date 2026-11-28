לחובבי העוף והחביתה יש אולי סיבה להרגיש קצת פחות אשמים, אבל אצל חובבי הסטייק התמונה פחות ורודה. ישראל מדורגת במקום החמישי בעולם בזמינות בשר עוף לנפש ובמקום השביעי בזמינות בשר בקר. דווקא במדינה שבה מזון מן החי זמין כל כך, והרגלי האכילה מושפעים אפילו מחוקי הכשרות, ביקשו חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מהדסה ומניו יורק לבחון שאלה שמעסיקה את עולם הרפואה כבר עשרות שנים: האם צריכה מוגברת של חלבון מן החי מזיקה ובאמת מקצרת את החיים? התשובה, אחרי מעקב של כ-15 שנה אחר 1,360 נשים בישראל: לא נמצאה עדות מובהקת לכך.

המחקר, שפורסם בסוף השבוע ב כתב העת המדעי Scientific Reports מקבוצת Nature , נערך בידי התזונאי הקליני והחוקר דניאל שירייב, פרופ' חגית הוכנר ופרופ' יחיאל פרידלנדר מבית הספר לבריאות הציבור על שם בראון של האוניברסיטה העברית והדסה, בשיתוף פרופ' דייוויד סיסקוביק מהאקדמיה לרפואה של ניו יורק (NYAM). לדברי החוקרים, זו הפעם הראשונה שבה נבחן הקשר בין צריכת חלבון מן החי לבין תמותה באוכלוסייה בוגרת בישראל. להורדת המחקר המלא - לחצו כאן .

גלריה אין עדות לכך שצריכת חלבון מן החי מקצרת את החיים ( צילום: shutterstock )

במשך שנים חלוקים חוקרי תזונה בשאלה אם צריכת חלבון בכמויות גדולות, ובפרט חלבון ממזונות מן החי, תורמת לאריכות ימים או דווקא מקצרת את החיים. מחקרים שנערכו בארצות הברית ובאירופה קשרו צריכת בשר אדום ומעובד לסיכון מוגבר לתמותה, למחלות לב ולסוגים מסוימים של סרטן. מנגד, מחקרים אחרים הצביעו על יתרונות בריאותיים אפשריים של חלבון מן החי, במיוחד בגילים מבוגרים.

במחקר אמריקני שפורסם ב-2020 והתבסס על נתוניהם של יותר מ-416 אלף גברים ונשים, נמצא כי החלפת חלבון מן החי בחלבון מן הצומח בהיקף של 3% מהקלוריות היומיות נקשרה לירידה של 10% בסיכון לתמותה. סקירה רחבה שפורסמה באותה שנה ב כתב העת הרפואי הבריטי BMJ , ואיחדה נתונים של 32 מחקרים עם יותר מ-715 אלף משתתפים, לא מצאה קשר מובהק בין צריכת חלבון מן החי לבין תמותה ממחלות לב ומסרטן. חלבון מן הצומח, לעומת זאת, נקשר בה לסיכון נמוך יותר לתמותה.

מחדרי הלידה בירושלים למחקר על לונג'ביטי

שורשי המחקר החדש נטועים בשנות ה-70, במחקר ירושלמי רחב היקף שתיעד את כל 17,003 הלידות של תושבות העיר בין 1974 ל-1976. המידע נאסף מתעודות לידה, מרישומי מחלקות היולדות ומראיונות עם האימהות יום או יומיים לאחר הלידה. הוא כלל בין היתר את משקלן, את הרגלי העישון שלהן, את מצבן הרפואי ואת הרקע הכלכלי והמשפחתי שלהן.

יותר משלושה עשורים לאחר מכן, בין 2007 ל-2009, הוזמנו חלק מהאימהות וילדיהן להשתתף במחקר המשך, ו-1,498 אימהות נענו. הנשים, שגילן הממוצע היה אז כ-60, השיבו בריאיון על שאלון תזונה מפורט בעברית: באיזו תדירות אכלו כל אחד מ-89 פריטי מזון, ובאילו כמויות. בהמשך הצליבו החוקרים את הנתונים עם מרשם האוכלוסין ועקבו אחר תמותת המשתתפות עד סוף 2022. לאחר שהוצאו מהניתוח שאלונים חסרים ונתונים חריגים, נכללו בו 1,360 נשים.

הנשים חולקו לארבע קבוצות שוות לפי שיעור החלבון מן החי בתפריט שלהן. בקבוצה הנמוכה סיפק החלבון מן החי עד 9.4% מהקלוריות היומיות, ובקבוצה הגבוהה 15.4% ומעלה, ואצל חלק מהנשים אף כשליש מהקלוריות. במהלך שנות המעקב מתו 148 מהמשתתפות, ובשתי הקבוצות הקיצוניות מספר הנשים שמתו היה זהה לחלוטין: 33 בכל אחת. גם לאחר שהחוקרים הביאו בחשבון הבדלים במשקל הגוף, בעישון, בפעילות גופנית, במחלות רקע, בהשכלה, במצב הכלכלי ובמידת הדתיות, לא נמצא קשר מובהק בין צריכת חלבון מן החי במקום פחמימות, באותה כמות קלוריות, לבין הסיכון לתמותה.





נתון מעניין נוסף: הנשים שתפריטן כלל את השיעור הגבוה ביותר של חלבון מן החי דיווחו דווקא על צריכה נמוכה יותר של קלוריות, כ-1,270 ביום בממוצע לעומת 1,590 בקבוצה הנמוכה. בקבוצה זו היו יותר נשים בדיאטת הרזיה, 14% לעומת 4% בלבד. הן גם נטו לעסוק יותר בפעילות גופנית וקיבלו ציונים גבוהים יותר במדד להערכת מידת ההקפדה על תזונה ים-תיכונית. גם שיעור המעשנות ביניהן היה נמוך יותר: 14%, לעומת 18% בקבוצה הנמוכה.

הביצה: ממצא מסקרן, אך לא מובהק

לדברי החוקרים, לא בהכרח אפשר להשליך על הישראלים את ממצאיהם של מחקרי תזונה שנערכו בארצות הברית ובאירופה. המטבח הישראלי מושפע ממסורות קולינריות של יהודים ממוצא אשכנזי, ספרדי ומזרחי, וגם מהרגלי האכילה של האוכלוסייה הערבית והדרוזית, ולכל אחת מהקבוצות האלה דפוסי צריכה שונים של מזון מן החי. החוקרים מציינים שהמשתתפות במחקר, רובן נשים עירוניות ומשכילות מירושלים, מייצגות רק חלק מהפסיפס הזה.

ישראל מדורגת במקום החמישי בעולם בזמינות בשר עוף לנפש ובמקום השביעי בזמינות בשר בקר ( צילום: shutterstock )

גורם נוסף, שבדרך כלל אינו בא לידי ביטוי במחקרים בחו"ל, הוא ההפרדה בין בשר לחלב על פי חוקי הכשרות. החוקרים מצביעים בהקשר זה על מעמדן המיוחד של הביצים: הן מוגדרות בהלכה כפרווה, ואפשר לשלב אותן גם בארוחות בשריות וגם בארוחות חלביות. להערכתם, הדבר עשוי להוביל לצריכה גבוהה ואחידה יחסית של ביצים, ולצמצם את הפער בין מי שאוכלות הרבה ביצים לבין מי שאוכלות מעט, וכך להקשות על זיהוי הבדלים ביניהן.

כאשר בחנו החוקרים בנפרד את חמשת מקורות החלבון מן החי (עוף, דגים, מוצרי חלב, בשר וביצים), אחת התוצאות המסקרנות התקבלה דווקא בביצים. החלפת אחוז אחד מהקלוריות היומיות שמקורן בפחמימות בכמות קלוריות זהה של חלבון מביצים נקשרה, לפי החישוב הסטטיסטי, לירידה של 26% בסיכון לתמותה. מדובר בשינוי לא קטן: בממוצע סיפק חלבון הביצים למשתתפות 0.7% בלבד מהקלוריות. הממצא היה קרוב לרף המובהקות הסטטיסטית אך לא עבר אותו, והחוקרים לא זיהו ירידה עקבית בסיכון ככל שעלתה צריכת הביצים. לדבריהם, סקירת מחקרים קודמת לא מצאה קשר בין צריכת ביצים לתמותה, ולכן ייתכן שהתוצאה מקרית או ייחודית לאוכלוסייה הזו. עדיין מוקדם, אם כן, לקבוע שחביתה נוספת ביום מאריכה את החיים, והחוקרים קוראים לבחון את ההשפעה המגינה האפשרית של חלבון הביצים במחקרי המשך.

מימין לשמאל: פרופ' חגית הוכנר, פרופ' יחיאל פרידלנדר, דניאל שירייב ופרופ' דייוויד סיסקוביק ( צילום: האוניברסיטה העברית, NYAM )

במשך עשרות שנים נחשבו ביצים לאחד המזונות השנויים במחלוקת בעולם התזונה, בעיקר בגלל הכולסטרול שבחלמון, כ-186 מ"ג בביצה גדולה אחת. אלא שבשנים האחרונות השתנתה התפיסה, לאחר שמחקרים הראו שאצל רוב האנשים לשומן הרווי בתפריט יש השפעה גדולה יותר על רמות הכולסטרול בדם מאשר לכולסטרול שבמזון. לפי איגוד הלב האמריקני, אנשים בריאים יכולים לאכול ביצה ביום כחלק מתזונה מאוזנת, אם כי המחלוקת סביב צריכה גבוהה יותר של ביצים טרם הוכרעה. סקירת מחקרים שפורסמה ב-2025 הצביעה על קשר אפשרי בין צריכת ביצים לעלייה ברמות הכולסטרול הרע (LDL), אך קבעה שהראיות אינן חזקות מספיק כדי להמליץ לציבור להימנע מביצים.

החלפת אחוז אחד מהקלוריות היומיות שמקורן בפחמימות בכמות קלוריות זהה של חלבון מביצים נקשרה לירידה של 26% בסיכון לתמותה. מדובר בשינוי לא קטן: בממוצע סיפק חלבון הביצים למשתתפות 0.7% בלבד מהקלוריות. הממצא היה קרוב לרף המובהקות הסטטיסטית אך לא עבר אותו

מנגד, ביצה גדולה אחת מספקת כשישה גרם חלבון וכ-70 קלוריות בלבד. היא מכילה את כל תשע חומצות האמינו החיוניות, שהגוף אינו מסוגל לייצר בעצמו. בביצים יש גם ויטמין B12, ויטמין D, סלניום וכולין, רכיב תזונתי החיוני לתפקוד המוח ומערכת העצבים, וכן נוגדי החמצון לוטאין וזאקסנטין, התורמים לבריאות העיניים. דווקא בחלמון, שממנו נהגו להימנע במשך שנים, מרוכזים רבים מהרכיבים התזונתיים החשובים ביותר של הביצה.

ומה לגבי סטייק?

מקור החלבון מן החי העיקרי של המשתתפות היה עוף, שסיפק בממוצע 4% מהקלוריות היומיות. אחריו באו דגים (3.7%) ומוצרי חלב (3.1%). בשר אדום, בשר מעובד ואיברים פנימיים סיפקו יחד 1.2% בלבד. גם בדגים התקבלה תוצאה מעניינת: בשבע השנים וחצי הראשונות של המעקב נקשרה צריכת חלבון מדגים במקום פחמימות לסיכון מופחת לתמותה, אבל במחצית השנייה הקשר נעלם. אחת האפשרויות שמעלים החוקרים היא שהנשים שינו את הרגלי האכילה שלהן לאורך השנים. לדבריהם, הממצא אינו מוכיח זאת, וייתכן שהוא מקרי.

הבדל בין נשים שאוכלות בשר אדום לבין נשים שנמנעות ממנו. הכמות פחות חשובה ( צילום: shutterstock )

התוצאה בדגים: בשבע השנים וחצי הראשונות של המעקב נקשרה צריכת חלבון מדגים במקום פחמימות לסיכון מופחת לתמותה. אחר כך השתנתה התמונה ( צילום: shutterstock )

כשבודדו החוקרים את הבשר האדום, הבשר המעובד והאיברים הפנימיים, התקבלה תמונה שונה. באחת הבדיקות נמצא שהסיכון לתמותה אצל הנשים שצרכו את השיעור הגבוה ביותר של חלבון ממקורות אלה היה גבוה בכ-81% בהשוואה לקבוצה שצרכה את השיעור הנמוך ביותר, שכללה בעיקר נשים שלא אכלו בשר כלל. גם בשתי הקבוצות האמצעיות נמצא סיכון גבוה בכ-60%, אם כי שם הפער לא היה מובהק. עם זאת, הסיכון לא עלה ככל שגדלה הצריכה, ובניתוח אחר של הנתונים הקשר לא עמד ברף המובהקות. לדברי החוקרים, הדפוס הזה מצביע על הבדל בין נשים שאוכלות בשר לבין נשים שנמנעות ממנו, ולא על השפעה שגדלה עם הכמות. הוא מתיישב עם מחקרים גדולים שקשרו בשר אדום ומעובד לתמותה מוגברת, אבל ייתכן שהוא נובע גם מהבדלים אחרים באורח החיים של הנשים.

החשד כלפי בשר אדום ומעובד נובע בין היתר מהריכוז הגבוה של ברזל הֵם (heme iron), סוג של ברזל שעלול להגביר תהליכי חמצון בגוף. סיבות נוספות הן כמויות הנתרן הגבוהות בבשרים מעובדים, שמעלות את לחץ הדם, והחומרים שנוצרים בעיבוד הבשר ובצלייתו בטמפרטורות גבוהות, שלחלקם תכונות מסרטנות.

מהמעי הגס ועד המוח

צריכת הבשר האדום בישראל הוכפלה ויותר בתוך כשלושה עשורים, מ-28 גרם לנפש ביום ב-1990 ל-64 גרם ב-2021. ב מחקר ישראלי רחב היקף שפורסם ב-2024 והתבסס על נתוניהם של כ-28 אלף בני אדם, נמצא שכל תוספת של 100 גרם בשר בקר ביום נקשרה לעלייה של 46% בסיכון לסרטן המעי הגס והחלחולת. קשר מובהק דומה לא נמצא בצריכת עוף או בשר מעובד. החוקרים העלו אז את האפשרות שהיעדר הקשר בבשר המעובד נובע מכך שחלק ניכר מהבשר המעובד הנאכל בישראל עשוי מעוף.

החששות נוגעים גם למוח. ב מחקר בריטי שפורסם ב-2021 וכלל קרוב לחצי מיליון בני אדם , נמצא שכל תוספת של 25 גרם בשר מעובד ביום נקשרה לעלייה של 44% בסיכון לדמנציה ושל 52% בסיכון לאלצהיימר. מחברי המחקר הישראלי מזכירים גם מחקרים שקשרו חומצות אמינו מסועפות, שמצויות בשיעור גבוה יחסית בחלבון מן החי, לתנגודת לאינסולין ולסוכרת מסוג 2, וכן מחקרים שמצאו קשר בין צריכת מוצרי חלב למחלת פרקינסון.

מקור החלבון מן החי העיקרי של המשתתפות היה עוף, שסיפק בממוצע 4% מהקלוריות היומיות ( צילום: shutterstock )

המחקר הישראלי עסק בתמותה מכל הסיבות, ולחוקרים לא היו נתונים שיאפשרו לקבוע כמה מהנשים מתו מסרטן, ממחלות לב או ממחלות אחרות. גם הרגלי התזונה נבדקו רק בתחילת המעקב, ולא ידוע כיצד השתנו במשך השנים. לדברי החוקרים, שינויים כאלה לאורך 15 שנה עלולים לטשטש קשרים קיימים. מספר מקרי המוות, 148, הגביל אף הוא את היכולת לזהות הבדלים, בעיקר בין מקורות החלבון השונים. החוקרים מציינים גם שהרכב המזון הנמכר בישראל השתנה מאז נאספו הנתונים, ושנדרשים מחקרים נוספים שיכללו גם גברים וקבוצות גיל צעירות יותר.

עוד מציינים החוקרים כי במהלך הכנת הגרסה המתוקנת של המאמר נעזרו בכלי הבינה המלאכותית קלוד (Claude) של חברת אנתרופיק (Anthropic). הכלי שימש לכתיבת קוד הניתוח ובדיקתו, לבנייה מחדש של טבלת הערכים התזונתיים ולניסוח חלקים מהטקסט. לדבריהם, הם בדקו בעצמם את הקוד, התוצאות והטקסט, והם נושאים באחריות המלאה לתוכן. המחקר לא מומן במענק ייעודי, והחוקרים הצהירו שאין להם ניגוד עניינים.

מה שמזיק בגיל 50 עשוי להועיל בגיל 70?

אחת ההשערות המעניינות שמעלים החוקרים נוגעת לגיל שבו אנחנו צורכים את החלבון. ב מחקר אמריקני שפורסם ב-2014 , צריכה גבוהה של חלבון בגילי 50 עד 65 נקשרה לעלייה של 75% בסיכון לתמותה ולסיכון גבוה פי ארבעה למוות מסרטן. בקרב בני יותר מ-65 התמונה דווקא התהפכה, וצריכה גבוהה של חלבון נקשרה לסיכון נמוך יותר לתמותה. מחקרים נוספים בקרב קשישים קשרו צריכה נמוכה מדי של חלבון לסיכון מוגבר למוות.

מזון עשיר בחלבון: בשר, דג, גבינה וקטניות ( צילום: shutterstock )

אחד ההסברים הביולוגיים האפשריים קשור ל-IGF-1, הורמון שמעודד גדילה והתחדשות של תאים. צריכת חלבון עשויה להעלות את רמותיו בגוף, ורמות גבוהות שלו נקשרו במחקרים לסיכון מוגבר לסוגים מסוימים של סרטן. בגיל מבוגר, לעומת זאת, יש חשיבות רבה לשימור רקמות הגוף ומסת השריר, שנוטה להידלדל עם השנים.

לפי ההנחיות המקובלות, מבוגרים בריאים צריכים לפחות 0.8 גרם חלבון לכל קילוגרם ממשקל הגוף ביום, כלומר כ-56 גרם ביום לאדם שמשקלו 70 קילוגרם. בגיל מבוגר עשויה להידרש צריכה גבוהה יותר.