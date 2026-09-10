רשויות הבריאות הפדרליות בארצות הברית חוקרות התפרצות סלמונלה בכמה מדינות, שנקשרה לנבטי ברוקולי מתוצרת החברה Evergreen Fresh Sprouts מאיידהו. עד כה זוהו 22 חולים בארבע מדינות: וושינגטון, מונטנה, איידהו ויוטה. שניים מהם אושפזו, ולא דווח על מקרי מוות.

לפי המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן (CDC), מקרי המחלה החלו ב-7 ביולי ונמשכו עד 26 באוגוסט. מבין 19 החולים שרואיינו על ידי גורמי בריאות מקומיים, כולם דיווחו שאכלו נבטים לפני שחלו, ו-17 מהם ציינו שאכלו במפורש נבטי ברוקולי.

גלריה נבטי ופרחי ברוקולי. הצרה החדשה בארה"ב ( צילום: shutterstock )

גורמי בריאות במונטנה אספו אריזה סגורה של נבטי ברוקולי מביתו של אחד החולים, וריצוף גנטי הראה שמדובר באותו זן סלמונלה שגרם למחלה אצל שאר הנפגעים. מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) הצליב את המידע וזיהה את החברה כמגדלת המשותפת של הנבטים שאכלו החולים. בעקבות תוצאה חיובית שאותרה בדגימה, יזמה החברה ב-4 בספטמבר החזרה של נבטי הברוקולי שלה מהמדפים.

נבטי הברוקולי שהוחזרו נמכרו בשקיות ניילון או במארזי פלסטיק קשיחים, עם תאריכי תפוגה של 7, 9, 11, 14 ו-16 בספטמבר, ושווקו לחנויות מכולת, מסעדות ובתי הסעדה באיידהו, במונטנה ובוושינגטון. במינהל המזון והתרופות (FDA) הבהירו כי ייתכן שהמוצר הופץ גם למדינות נוספות. הרשויות קראו לצרכנים שרכשו אותם להשליכם או להחזירם לחנות, ולנקות ולחטא כל משטח או כלי שבאו איתם במגע.

סלמונלה היא חיידק שעלול לגרום לשלשול, חום וכאבי בטן. התסמינים מופיעים בדרך כלל בתוך 12 עד 72 שעות מאכילת מזון מזוהם ונמשכים ארבעה עד שבעה ימים. ילדים מתחת לגיל חמש, מבוגרים מגיל 65 ואנשים עם מערכת חיסון מוחלשת נמצאים בסיכון גבוה יותר לתחלואה קשה.

ב-CDC ציינו כי מספר החולים בפועל כנראה גבוה בהרבה מהמדווח, משום שרבים מחלימים בלי לפנות לטיפול רפואי ואינם נבדקים לסלמונלה. עוד נמסר כי צפויים להתווסף מקרים, שכן נדרשים כשלושה עד ארבעה שבועות כדי לקשר מחלה בודדת להתפרצות.

למה נבטים הם מקור להתפרצות?

נבטי ברוקולי הם זרעי ברוקולי שהונבטו במים לנבטים דקים, הנמכרים ארוזים ונאכלים נאים בסלטים ובכריכים, ואינם קשורים לפרחי הברוקולי שנמכרים כירק ומבושלים לפני האכילה. דווקא צורת הגידול הזו היא שהופכת אותם למסוכנים: הזרעים מונבטים בתנאים חמים ולחים, שהם גם התנאים האידיאליים להתרבות חיידקים כמו סלמונלה, ליסטריה ואי-קולי (-E. coli). גם אם רק מעט חיידקים מזיקים נמצאים על הזרע או בתוכו, הם עלולים להתרבות לרמות גבוהות במהלך ההנבטה, אפילו כשמגדלים את הנבטים בתנאים היגייניים בבית. מכיוון שנבטים נאכלים בדרך כלל טריים, בלי בישול שמשמיד את החיידקים, שטיפה לפני האכילה אינה מספיקה כדי לסלק את הזיהום.

הנתונים ממחישים את היקף הבעיה. לפי נתוני ה-CDC, בין השנים 2000 ל-2020 תועדו בארה"ב לפחות 53 התפרצויות שנקשרו לנבטים, שהובילו ל-1,498 מקרי תחלואה, 179 אשפוזים וחמישה מקרי מוות. בשל כך ממליצים הרשויות לילדים, לקשישים, לנשים בהיריון ולבעלי מערכת חיסון מוחלשת להימנע לחלוטין מאכילת נבטים נאים או מבושלים חלקית מכל סוג. גם ירקות עלים אחרים חוזרים ומופיעים כמקור להתפרצויות, ובהם החסה שמאחורי גל הציקלוספורה, אך אלה מזדהמים בדרך כלל עוד בשדה - בין היתר דרך מי השקיה מנהרות וממקורות מים פתוחים, שנגועים בחיידקים ממתחמי גידול בעלי חיים סמוכים.

איך מתגוננים מזיהום?

מעבר לפרשה הזו, ה-FDA ממליץ על כמה כללים פשוטים שמפחיתים את הסיכון בכל תוצרת טרייה. את הפירות והירקות יש לשטוף תחת מים זורמים לפני אכילה, חיתוך או בישול, גם כשמתכוונים לקלף אותם, ולנגב אותם לאחר מכן במגבת נקייה; שטיפה מפחיתה את כמות החיידקים אך אינה מסלקת את כולם.

אין להשתמש בסבון, בחומר ניקוי או בתכשירי שטיפה ייעודיים, משום שהתוצרת נקבובית וסופגת את הכימיקלים חרף השטיפה. תוצרת קשה כמו מלונים ומלפפונים אפשר לשפשף במברשת ירקות נקייה, ומחסה או מכרוב מומלץ להסיר את העלים החיצוניים. תוצרת ארוזה המסומנת כשטופה ומוכנה לאכילה אינה מצריכה שטיפה נוספת, ובישול יסודי נותר הדרך היעילה ביותר להשמדת חיידקים. חשוב גם לשמור על הפרדה בין תוצרת טרייה לבין בשר, עוף ודגים נאים, וליטול ידיים לפני הכנת האוכל ואחריה.

שטיפה מפחיתה את כמות החיידקים אך אינה מסלקת את כולם ( צילום: shutterstock )

ההתפרצות מצטרפת לשורה של אירועי זיהום במזון שהתגלו בארה"ב בחודשים האחרונים. במקביל מתמודדת ארה"ב עם התפרצות הטפיל ציקלוספורה, החמורה בעשור האחרון, שנקשרה לחסת אייסברג וגבתה בחודש שעבר את שני קורבנותיה הראשונים - שני תושבי מישיגן עם מחלות רקע. לצד אלה נרשמו התפרצות סלמונלה שמקורה בפלפלים חריפים ופרשה נפרדת של נבטי אלפלפא, שאף היא אינה קשורה להתפרצות הנוכחית. שרשרת האירועים שחקה את אמון הצרכנים האמריקנים , ורבים נמנעים בעקבותיה מאכילת תוצרת טרייה או מארוחות במסעדות.