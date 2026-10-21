אב לילד כבן 12, שנולד בעקבות טיפולי פוריות, טוען כי בטיפולים נעשה שימוש בזרע של גבר אחר. לדבריו, בדיקה גנטית שבוצעה לאחרונה הראתה כי אין בינו לבין בנו התאמה.
לפי בית החולים, הזרע ששימש בטיפולים, שנערכו לפני כ-13 שנים, עבר דרך שלושה בתי חולים: הטיפול בו החל בחו"ל, נמשך בבית חולים אחר בישראל, ומשם הועבר לבית החולים שבו בוצעה ההפריה.
באמצעות עורכי דינו ביקש האב לקבל את מנות הזרע שנותרו, לצורך בדיקת התאמה. מבית החולים נמסר כי אי-ההתאמה "מצריכה בירור בכל אחד מבתי החולים בנוגע לזרע שהועבר בזמנו ושימש בהפריה", וכי האירוע דווח למשרד הבריאות כמקובל.
זהו מקרה נוסף בשרשרת מחדלים בהפריות חוץ-גופיות: רק לאחרונה דווח על מקרה של אם יחידנית שטענה כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה, שנולדו בטיפולים שעברה באסותא רמת החייל. לטענתה, בדיקה שביצעה במעבדה בחו"ל העלתה שהילדים נולדו מתורמי זרע שונים, ולא מאותו תורם שביקשה עבור שני ההיריונות.
בהמשך מסרו באסותא כי הבירור בעניין נמשך. בית החולים ביקש מעורכת הדין של האם אישור לבצע בדיקה גנטית בדגימות נוספות מאותה תרומת זרע. לפי אסותא, בדיקה כזו עשויה לסייע לקבוע אם אירעה תקלה, ואם כן, אף לאתר את מקורה, אך האישור לא התקבל.
המאבק על סופיה
בשנים האחרונות התפוצצו עוד פרשות גדולות בתחום ההפריה החוץ-גופית. הראשונה, פרשת הילדה סופיה, התפוצצה ב-2022: לרחמה של אישה שטופלה באסותא ראשון לציון הוחזר עובר שאינו שלה מבחינה גנטית. הטעות התגלתה במהלך ההיריון, ובסופו נולדה סופיה.
לאחר גילוי המחדל אותרו ההורים הגנטיים של הילדה, ובעקבות זאת פרץ מאבק משפטי ממושך בינם לבין ההורים המגדלים. לפני כשנה דחה בית המשפט העליון את בקשת ההורים הגנטיים לדיון נוסף בפרשה. בכך שם למעשה סוף לשנים של מאבק, וסופיה תישאר במשפחה שמגדלת אותה.
בפרשה השנייה, באסותא רמת החייל, עלה חשד כי ילד שנולד לאחר הפריה חוץ-גופית אינו תואם גנטית לאביו.