אב לילד כבן 12, שנולד בעקבות טיפולי פוריות, טוען כי בטיפולים נעשה שימוש בזרע של גבר אחר. לדבריו, בדיקה גנטית שבוצעה לאחרונה הראתה כי אין בינו לבין בנו התאמה.

אב לילד כבן 12, שנולד בעקבות טיפולי פוריות, טוען כי בטיפולים נעשה שימוש בזרע של גבר אחר. לדבריו, בדיקה גנטית שבוצעה לאחרונה הראתה כי אין בינו לבין בנו התאמה.

אב לילד כבן 12, שנולד בעקבות טיפולי פוריות, טוען כי בטיפולים נעשה שימוש בזרע של גבר אחר. לדבריו, בדיקה גנטית שבוצעה לאחרונה הראתה כי אין בינו לבין בנו התאמה.

לפי בית החולים, הזרע ששימש בטיפולים, שנערכו לפני כ-13 שנים, עבר דרך שלושה בתי חולים: הטיפול בו החל בחו"ל, נמשך בבית חולים אחר בישראל, ומשם הועבר לבית החולים שבו בוצעה ההפריה.

לפי בית החולים, הזרע ששימש בטיפולים, שנערכו לפני כ-13 שנים, עבר דרך שלושה בתי חולים: הטיפול בו החל בחו"ל, נמשך בבית חולים אחר בישראל, ומשם הועבר לבית החולים שבו בוצעה ההפריה.

לפי בית החולים, הזרע ששימש בטיפולים, שנערכו לפני כ-13 שנים, עבר דרך שלושה בתי חולים: הטיפול בו החל בחו"ל, נמשך בבית חולים אחר בישראל, ומשם הועבר לבית החולים שבו בוצעה ההפריה.

באמצעות עורכי דינו ביקש האב לקבל את מנות הזרע שנותרו, לצורך בדיקת התאמה. מבית החולים נמסר כי אי-ההתאמה "מצריכה בירור בכל אחד מבתי החולים בנוגע לזרע שהועבר בזמנו ושימש בהפריה", וכי האירוע דווח למשרד הבריאות כמקובל.

באמצעות עורכי דינו ביקש האב לקבל את מנות הזרע שנותרו, לצורך בדיקת התאמה. מבית החולים נמסר כי אי-ההתאמה "מצריכה בירור בכל אחד מבתי החולים בנוגע לזרע שהועבר בזמנו ושימש בהפריה", וכי האירוע דווח למשרד הבריאות כמקובל.

באמצעות עורכי דינו ביקש האב לקבל את מנות הזרע שנותרו, לצורך בדיקת התאמה. מבית החולים נמסר כי אי-ההתאמה "מצריכה בירור בכל אחד מבתי החולים בנוגע לזרע שהועבר בזמנו ושימש בהפריה", וכי האירוע דווח למשרד הבריאות כמקובל.

זהו מקרה נוסף בשרשרת מחדלים בהפריות חוץ-גופיות: רק לאחרונה דווח על מקרה של אם יחידנית שטענה כי

זהו מקרה נוסף בשרשרת מחדלים בהפריות חוץ-גופיות: רק לאחרונה דווח על מקרה של אם יחידנית שטענה כי