שלושה שבועות לאחר ש משרד הבריאות סגר את בית החולים הפרטי מדיקה תל אביב ברמת החייל בעקבות גילוי מחדלים חמורים, הודיעה הערב (יום ב') מנכ"לית בית החולים, ענת נוסבאום, על התפטרותה. במכתב ששלחה לרופאים ולעובדים כתבה שבימים הקרובים ייכנס לתפקיד ד"ר איתן חי-עם (73), שכיהן בעבר כמנכ"ל משרד הבריאות.

לדבריה, כניסתו של המנכ"ל החדש היא חלק מ"תהליך ההסדרה והבדיקה המקיפה" מול משרד הבריאות. "ההחלטה הזו מגיעה מתוך תפיסה עמוקה שלי לגבי אחריות ומנהיגות", כתבה נוסבאום. "לתפקיד מנכ"לית יש משקל, יש חובת פיקוח ויש משמעות מוסרית וניהולית. עמדתי זו הוצגה מהיום הראשון באופן חד-משמעי גם מול משרד הבריאות".

בית החולים הפרטי מדיקה ברמת החייל תל אביב ( צילום: דנה קופל )

נוסבאום תיארה את המצב כ"לא שגרתי ולא פשוט עבור כולנו", אבל כתבה שהיא רואה בתקופה הזו "הזדמנות אמיתית לבדיקה מעמיקה ולמשוב מקצועי, שייאפשר למדיקה תל אביב להשתפר ולחזור לפעילות מלאה כמרכז רפואי בטוח ומוביל". היא הוסיפה שתעביר לד"ר חי-עם את התפקיד באופן מסודר, בחפיפה מלאה.

בית החולים מדיקה, שברחוב הברזל ברמת החייל, נסגר ב-28 בספטמבר בצו של רופאת המחוז, אחרי שביקורת פתע של משרד הבריאות העלתה ממצאים חמורים. נוסבאום לא התייחסה במכתב לממצאים עצמם.

אחיות ביצעו פעולות של רופאים

לפי הממצאים שפרסם המשרד, צוותי אחיות ביצעו במקום פעולות ניתוחיות ללא סמכות חוקית, והמרדימים בשניים מהחדרים לא היו מומחים בהרדמה כנדרש. המנהלת הרפואית לא נכחה במקום, וממלא מקומה נמצא ללא הידע הנדרש כדי למלא את התפקיד.

הביקורת מצאה גם שספירה כירורגית נרשמה כאילו בוצעה, אף שלא בוצעה בפועל, ועוד לפני שהניתוח הסתיים. ספירה כירורגית היא נוהל בטיחות בסיסי בכל חדר ניתוח: צוות האחיות סופר את הגזות, המחטים והמכשירים לפני תחילת הניתוח, לפני סגירת החתך ובסיומו, כדי לוודא שדבר לא נשאר בגוף המטופל.

לצד זאת נמצא שימוש בניגוד לדין בתמיסת קוקאין , תרופה נרקוטית שמשמשת ברפואה בעיקר להרדמה מקומית ולכיווץ כלי דם בניתוחי אף, ונמצאו ליקויים קשים בהתנהלות עם תרופות הרדמה, בניגוד להנחיות למניעת זיהומים. בחדרים המיועדים לכירורגיה קטנה בוצעו פרוצדורות בניגוד לתעודת הרישום של המקום. במשרד הבריאות קבעו שמכלול ההתנהלות מצביע על כשל מערכתי ועל סכנה לבריאות המטופלים.

במשרד הודיעו אז שהנהלת רשת מדיקה, בעלי הרשת והדירקטוריון יזומנו לשימוע, ושייבחנו צעדים אישיים נגד מי שביצעו פעולות מחוץ לסמכותם המקצועית. ממדיקה נמסר בשעתו בתגובה לממצאים שההנהלה מתייחסת אליהם בכובד ראש ותפעל לתיקון כל ליקוי, ושהאחיות במקום מבצעות רק פעולות שבסמכותן ובהתאם להכשרתן.

הסגירה השנייה ברשת בתוך חודשים

מדיקה תל אביב היא אחד מבתי החולים של רשת מדיקה, שנמצאת בבעלות קופות החולים מאוחדת (34%) ולאומית (20%) ומשקיעים פרטיים, ובהם חברות הביטוח הראל והפניקס. ביולי הורה משרד הבריאות להפסיק את הפעילות בחדרי הניתוח של בית חולים אחר של הרשת , מדיקה רפאל בפארק עתידים בצפון תל אביב, בעקבות ליקויים בחיטוי הכלים ובמערך האספקה הסטרילית ומחסור בכוח אדם. בתחילת אוגוסט הוסר שם הצו חלקית.