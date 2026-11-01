עוגיות פריכות שיש עליהן קונצנזוס בבית וכולם אוהבים אותן. ואם זה לא מספיק – מכינים אותן בקלות וללא מערבל. את המתכון המקורי קיבלתי לפני שנים מהמטפלת האגדית של ילדיי, סגולה ג'נאח, ומאז עשיתי בו שינויים קלים.
ההכנה
- מחממים את התנור ל־ 170 מעלות, מומלץ במצב טורבו. מרפדים שתי תבניות תנור בנייר אפייה.
- מחממים מחבת יבשה וקולים בה את השומשום בהשגחה ותוך ערבוב, עד שהוא מזהיב (מומלץ לחלק את הכמות לקלייה בשני סבבים). מעבירים לצלחת לצינון.
- שמים בקערה את הקמח, אבקת האפייה, הסוכר והמלח ומערבבים במזלג. מוסיפים את הביצים, הטחינה, השמן והווניל, מוסיפים גם את השומשום ומערבבים לקבלת בצק פירורי. מוודאים שכל הקמח נטמע וממשיכים לעבד בידיים, לקבלת בצק דביק.
- משמנים קלות את כפות הידיים ויוצרים מהבצק כדורים קטנים. מניחים במרווחים בתבנית ומשטחים אותם.
- אופים 12-10 דקות, עד שהעוגיות מתייצבות ושוליהן מזהיבים(מומלץ לאפות כל תבנית בנפרד). מוציאים ומניחים לצינון מלא. מגישים.
- איך שומרים? כשבוע, בכלי סגור בטמפרטורת החדר.