עוגיות פריכות שיש עליהן קונצנזוס בבית וכולם אוהבים אותן. ואם זה לא מספיק – מכינים אותן בקלות וללא מערבל. את המתכון המקורי קיבלתי לפני שנים מהמטפלת האגדית של ילדיי, סגולה ג'נאח, ומאז עשיתי בו שינויים קלים.
עוגיות שומשום
כשר
פרווה
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
55 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
9
עוגיות שומשום
(צילום: בועז לביא, סגנון: ענת לבל )
מצרכים
4
סועדים
לוח המרת מידות
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1/2 1 כוסות שומשום לבן
1/2 1 כוסות ( 210 גרם) קמח
1 כפית אבקת אפייה
3/4 כוס (150 גרם) סוכר לבן
קורט מלח
2 ביצים, גודל L
3 כפות טחינה גולמית איכותית
4 כפות שמן קנולה
1 כפית תמצית וניל
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ההכנה
  1. מחממים את התנור ל־ 170 מעלות, מומלץ במצב טורבו. מרפדים שתי תבניות תנור בנייר אפייה.
  2. מחממים מחבת יבשה וקולים בה את השומשום בהשגחה ותוך ערבוב, עד שהוא מזהיב (מומלץ לחלק את הכמות לקלייה בשני סבבים). מעבירים לצלחת לצינון.
  3. שמים בקערה את הקמח, אבקת האפייה, הסוכר והמלח ומערבבים במזלג. מוסיפים את הביצים, הטחינה, השמן והווניל, מוסיפים גם את השומשום ומערבבים לקבלת בצק פירורי. מוודאים שכל הקמח נטמע וממשיכים לעבד בידיים, לקבלת בצק דביק.
  4. משמנים קלות את כפות הידיים ויוצרים מהבצק כדורים קטנים. מניחים במרווחים בתבנית ומשטחים אותם.
  5. אופים 12-10 דקות, עד שהעוגיות מתייצבות ושוליהן מזהיבים(מומלץ לאפות כל תבנית בנפרד). מוציאים ומניחים לצינון מלא. מגישים.
  • איך שומרים? כשבוע, בכלי סגור בטמפרטורת החדר.