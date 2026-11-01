עוגיות פריכות שיש עליהן קונצנזוס בבית וכולם אוהבים אותן. ואם זה לא מספיק – מכינים אותן בקלות וללא מערבל. את המתכון המקורי קיבלתי לפני שנים מהמטפלת האגדית של ילדיי, סגולה ג'נאח, ומאז עשיתי בו שינויים קלים.