פילה דג עם פלפלים, לימון ותימין

טיפ: אני אוהבת להגיש את המנה הזו בסיר או במחבת שבו היא מתבשלת, ולכן אני מקפידה לבחור בכלי חגיגי מתאים.
ההכנה
1. יוצקים למחבת גדולה את שמן הזית, מוסיפים את הפפריקה ומחממים שניות ספורות. מוסיפים את השאלוט ואת השום ומטגנים כדקה. מוסיפים את כל סוגי הפלפלים ואת פרוסות הלימון ומטגנים עוד כדקה. יוצקים את מיץ העגבניות ואת המים, מוסיפים מלח ופלפל ומביאים לרתיחה.
2. מניחים על הירקות את הדגים, כשצד העור פונה מטה. מניחים עליהם את עלי התימין, מכסים ומבשלים על להבה נמוכה כ־30 דקות. מסירים מהכיריים ומגישים חם (אפשר להכין עד יום מראש ולחמם לפני הארוחה).
- איך שומרים? עד יומיים, במקרר.