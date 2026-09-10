טיפ: אני אוהבת להגיש את המנה הזו בסיר או במחבת שבו היא מתבשלת, ולכן אני מקפידה לבחור בכלי חגיגי מתאים.
פילה דג עם פלפלים, לימון ותימין
כשר
פרווה
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
50 דקות
דרגת קושי
בינונית
כמות מצרכים
14
פילה דג עם פלפלים, לימון ותימין
(צילום: שירן כהן שי, סגנון: עמית דונסקוי)
מצרכים
10
סועדים
לוח המרת מידות
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8 פילטים של דניס, לברק, ברמונדי (או כל דג לבן אחר), חצויים
6 כפות שמן זית
1 כף פפריקה מתוקה
6 בצלי שאלוט קטנים, בקליפתם
3 שיני שום, קלופות
3 פלפלים, מומלץ בצבעים שונים, חתוכים לרצועות
כ־8 מיני־פלפלונים, מומלץ בצבעים שונים
2 פלפלים אדומים חריפים
1 לימון, פרוס לעיגולים, עם הקליפה
1/2 כוס מיץ עגבניות מוכן
1/2 כוס מים
מלח
פלפל שחור
חופן עלי תימין טריים
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ההכנה
1. יוצקים למחבת גדולה את שמן הזית, מוסיפים את הפפריקה ומחממים שניות ספורות. מוסיפים את השאלוט ואת השום ומטגנים כדקה. מוסיפים את כל סוגי הפלפלים ואת פרוסות הלימון ומטגנים עוד כדקה. יוצקים את מיץ העגבניות ואת המים, מוסיפים מלח ופלפל ומביאים לרתיחה.
2. מניחים על הירקות את הדגים, כשצד העור פונה מטה. מניחים עליהם את עלי התימין, מכסים ומבשלים על להבה נמוכה כ־30 דקות. מסירים מהכיריים ומגישים חם (אפשר להכין עד יום מראש ולחמם לפני הארוחה).
  • איך שומרים? עד יומיים, במקרר.