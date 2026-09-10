פילה דג עם פלפלים, לימון ותימין

אני אוהבת להגיש את המנה הזו בסיר או במחבת שבו היא מתבשלת, ולכן אני מקפידה לבחור בכלי חגיגי מתאים.

אני אוהבת להגיש את המנה הזו בסיר או במחבת שבו היא מתבשלת, ולכן אני מקפידה לבחור בכלי חגיגי מתאים.

טיפ: אני אוהבת להגיש את המנה הזו בסיר או במחבת שבו היא מתבשלת, ולכן אני מקפידה לבחור בכלי חגיגי מתאים.

8 פילטים של דניס, לברק, ברמונדי (או כל דג לבן אחר), חצויים