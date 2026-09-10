טעם הדג מתקבל שונה מהרגיל כשהוא נאפה בשלמותו, והוא עסיסי ובמיטבו. בקשו בחנות שידאגו לניקוי הדגים, ולכם יישאר רק שלב המילוי – אין פשוט מזה.
ההכנה
1. מחממים את התנור ל־170 מעלות, מומלץ בתוכנית טורבו. משמנים את התבנית.
2. פורסים את השומר לאורכו ומניחים בתבנית. יוצקים עליו את הדבש, מפזרים מלח ופלפל לבן ומניחים עליו את פרוסות השום. מניחים בצד.
3. מילוי הדג והרכבת המנה: מפזרים על הדגים מלח ופלפל ומעסים קלות. מערבבים
2 כפות משמן הזית עם עשבי התיבול ומכניסים את התערובת לתוך הדגים. מניחים את הדגים על השומר ויוצקים עליהם את מיץ הלימון. מניחים בצידי התבנית את אשכולות הענבים. מערבבים את יתרת שמן הזית עם המים וכפית מלח ויוצקים על כל תכולת התבנית (אפשר להכין עד שלב זה, עד 6 שעות מראש ולשמור מכוסה במקרר).
4. צולים כ־35 דקות. מוציאים ומגישים חם.
- איך שומרים? המנה במיטבה כשהיא טרייה. שאריות אפשר לשמור עד 24 שעות, במקרר.