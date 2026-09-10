2. פורסים את השומר לאורכו ומניחים בתבנית. יוצקים עליו את הדבש, מפזרים מלח ופלפל לבן ומניחים עליו את פרוסות השום. מניחים בצד.

2. פורסים את השומר לאורכו ומניחים בתבנית. יוצקים עליו את הדבש, מפזרים מלח ופלפל לבן ומניחים עליו את פרוסות השום. מניחים בצד.

2. פורסים את השומר לאורכו ומניחים בתבנית. יוצקים עליו את הדבש, מפזרים מלח ופלפל לבן ומניחים עליו את פרוסות השום. מניחים בצד.