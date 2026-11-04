חמין צמחוני

, יש להתחיל בהשריית השעועית לילה לפני הבישול. לגרסה טבעונית, פשוט ותרו על הביצים.

, יש להתחיל בהשריית השעועית לילה לפני הבישול. לגרסה טבעונית, פשוט ותרו על הביצים.

שימו לב , יש להתחיל בהשריית השעועית לילה לפני הבישול. לגרסה טבעונית, פשוט ותרו על הביצים.

2. שמים את הביצים בסיר עם מים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את הלהבה ומבשלים 7 דקות. מסננים, שוטפים ומניחים בצד.

2. שמים את הביצים בסיר עם מים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את הלהבה ומבשלים 7 דקות. מסננים, שוטפים ומניחים בצד.

2. שמים את הביצים בסיר עם מים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את הלהבה ומבשלים 7 דקות. מסננים, שוטפים ומניחים בצד.