חמין צמחוני

שימו לב, יש להתחיל בהשריית השעועית לילה לפני הבישול. לגרסה טבעונית, פשוט ותרו על הביצים.
ההכנה
1. שוטפים את שני סוגי השעועית, שמים בקערה, מכסים במים ומניחים ל־7 שעות לפחות.
2. שמים את הביצים בסיר עם מים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את הלהבה ומבשלים 7 דקות. מסננים, שוטפים ומניחים בצד.
3. מחממים 3 כפות שמן זית בסיר גדול שאפשר להכניס לתנור, ומטגנים את הבצלים עד הזהבה. מנמיכים ללהבה בינונית, מוסיפים את השום ומטגנים עד הזהבה. מנמיכים עוד את הלהבה, מוסיפים עוד כף שמן ואת הסלרי והגזר ומערבבים. מוסיפים את כוס המים ואת תפוחי האדמה ומערבבים. מוסיפים את הבורגול ושני סוגי השעועית ומערבבים.
4. מערבבים בקערה את רכז העגבניות ואת 8 כוסות המים הרותחים, המלח והפלפל השחור. מוסיפים לסיר, מערבבים בעדינות ומביאים לרתיחה. מנמיכים את הלהבה ומבשלים כחצי שעה (ללא כיסוי).
5. מוסיפים לסיר את הביצים (בקליפתן) ועוד 2 כוסות מים רותחים, מערבבים בעדינות ומבשלים עוד כחצי שעה.
6. מחממים את התנור ל־70 מעלות.
7. מוודאים שיש די נוזלים בסיר (לפחות 1 ס"מ מעל תפוחי האדמה). מעבירים את הסיר לתנור ואופים ללא כיסוי 6 שעות לפחות (עד לילה).
8. מוציאים מהתנור ומגישים.
- איך שומרים? עד 3 ימים בכלי אטום במקרר.