חמין עוף וחומוס

שימו לב: מתחילים בהכנה יממה קודם, בהשריית החומוס.
ההכנה
- שמים את גרגרי החומוס בקערה, מכסים במים ושורים למשך 24 שעות. מסננים.
- מחממים את השמן בסיר גדול ומטגנים את הבצלים עד להזהבה. מוציאים שתי כפות מהבצל המטוגן ושומרים בצד. מוסיפים לסיר את הפפריקה, הכורכום, המלח, הקינמון, הסוכר, הבהרת והחומוס.
- מערבבים בקערה את החיטה המסוננת עם שתי כפות הבצל ששמרנו בצד וממלאים את פנים העוף בתערובת. קושרים את רגלי העוף בחוט ומניחים אותו בסיר מעל החומוס. מוסיפים את תפוחי האדמה, הביצים, פלפלוני הצ'ילי וראש השום. יוצקים לסיר 2 ליטרים מים, מכסים היטב ומבשלים כחצי שעה, עד לרתיחה.
- מחממים את התנור לחום נמוך (100–120 מעלות, תלוי בתנור). מסירים את הסיר מהכיריים לאחר הרתיחה ומעבירים לתנור למשך הלילה והבוקר שלמחרת. בודקים שהסיר מכוסה היטב, כדי שהמים לא יתאדו. מדי פעם בודקים את מפלס הנוזלים ואם יש צורך מוסיפים עוד מים. מגישים בצהריים.