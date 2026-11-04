חמין עוף וחומוס

מחממים את השמן בסיר גדול ומטגנים את הבצלים עד להזהבה. מוציאים שתי כפות מהבצל המטוגן ושומרים בצד. מוסיפים לסיר את הפפריקה, הכורכום, המלח, הקינמון, הסוכר, הבהרת והחומוס.

מחממים את השמן בסיר גדול ומטגנים את הבצלים עד להזהבה. מוציאים שתי כפות מהבצל המטוגן ושומרים בצד. מוסיפים לסיר את הפפריקה, הכורכום, המלח, הקינמון, הסוכר, הבהרת והחומוס.

מחממים את השמן בסיר גדול ומטגנים את הבצלים עד להזהבה. מוציאים שתי כפות מהבצל המטוגן ושומרים בצד. מוסיפים לסיר את הפפריקה, הכורכום, המלח, הקינמון, הסוכר, הבהרת והחומוס.