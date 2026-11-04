שימו לב: מתחילים בהכנה יממה קודם, בהשריית החומוס.
חמין עוף וחומוס
כשר
בשרי
זמן הכנה
30 דקות
זמן כולל
1470 דקות
דרגת קושי
בינונית
כמות מצרכים
15
חמין עוף וחומוס
(צילום וסגנון: עילית אזולאי)
מצרכים
4
סועדים
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500 גרם חומוס
5 כפות שמן זית
2 בצלים גדולים, קלופים וקצוצים
1 כף פפריקה מתוקה
1 כפית כורכום טחון
1 כף מלח
1 כפית קינמון טחון
1 כף סוכר חום כהה
1 כפית בהרת (תערובת תבלינים עיראקית, להשיג בחנויות תבלינים)
1 עוף שלם (במשקל 1.5 ק"ג)1 עוף שלם (במשקל 1.5 ק"ג)
200 גרם חיטה
10 תפוחי אדמה קטנים שלמים, קלופים
6 ביצים קשות
4 פלפלוני צ'ילי
1 ראש שום
0
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ההכנה
  1. שמים את גרגרי החומוס בקערה, מכסים במים ושורים למשך 24 שעות. מסננים.
  2. מחממים את השמן בסיר גדול ומטגנים את הבצלים עד להזהבה. מוציאים שתי כפות מהבצל המטוגן ושומרים בצד. מוסיפים לסיר את הפפריקה, הכורכום, המלח, הקינמון, הסוכר, הבהרת והחומוס.
  3. מערבבים בקערה את החיטה המסוננת עם שתי כפות הבצל ששמרנו בצד וממלאים את פנים העוף בתערובת. קושרים את רגלי העוף בחוט ומניחים אותו בסיר מעל החומוס. מוסיפים את תפוחי האדמה, הביצים, פלפלוני הצ'ילי וראש השום. יוצקים לסיר 2 ליטרים מים, מכסים היטב ומבשלים כחצי שעה, עד לרתיחה.
  4. מחממים את התנור לחום נמוך (100–120 מעלות, תלוי בתנור). מסירים את הסיר מהכיריים לאחר הרתיחה ומעבירים לתנור למשך הלילה והבוקר שלמחרת. בודקים שהסיר מכוסה היטב, כדי שהמים לא יתאדו. מדי פעם בודקים את מפלס הנוזלים ואם יש צורך מוסיפים עוד מים. מגישים בצהריים.