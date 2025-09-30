בכל שנה, בצאת יום כיפור, בהישמע תקיעת השופר, יש רגע אחד שאני מחכה לו מאז שאני ילדה קטנה. רגע שבו הבית מתמלא בריח עדין של תפוחים ומי ורדים.
אמא שלי הייתה נערכת מראש. יום קודם היא הייתה מגררת תפוחים אדומים ועסיסיים, מערבבת עם מעט סוכר, מים ומי ורדים, ומניחה לנוזלים להתאחד ולהתקרר במשך הלילה. ואז – כשהצום נגמר, היא הייתה מוזגת את המשקה הפרסי המסורתי לכל אחד מאיתנו. עד היום, ולמרות שאני מכינה את המשקה גם בבית שלי, אני נוסעת אליה אחרי שנגמר הצום יחד עם בעלי והילדים, רק כדי לשתות ביחד את הפלודה סיב. זה כבר הפך לחלק מהמנהגים שלנו.
השנה החלטתי לשדרג את המסורת הקטנה שלנו והוספתי גרגירי רימון. הקראנץ’ העדין שלהם הוסיף טקסטורה חדשה לא רק במרקם ובטעם, אלא גם בסמליות. הרימון, שמביא איתו שפע וברכה, מתמזג לתוך המשקה מהילדות שלי והופך אותו למשהו חדש – בין עבר להווה, בין ילדה שמחכה בציפייה ובין אמא שממשיכה את הטקס.
זה בשבילי יום כיפור. רגע של זיכרון, של שורשים ושל טעם מתוק שמרווה את הגוף – אבל עוד יותר את הנשמה.
שיהיה לכולנו גמר חתימה טובה ושניכתב בספר החיים הטובים
טיפים:
- ניתן להכין את הכול יום מראש, ללא אבקת הסוכר ועם חצי מכמות המים. משלימים את ההמתקה והמים לפני ההגשה.
- אפשר להשתמש בכל זן תפוח שאוהבים.
ההכנה
1. מגררים את התפוחים בפומפייה (בלי לקלוף) ומעבירים לקערה. סוחטים עליהם את מיץ הלימון, שמוסיף טעם וגם מונע השחרה.
2. מוסיפים את אבקת הסוכר ומי הוורדים, יוצקים את המים הקרים ומוסיפים קוביות קרח. מערבבים.
3. מעבירים לכוסות הגשה ומפזרים גרגירי רימון. מגישים קר.
- לירון ספיר היא בלוגרית אוכל ויוצרת מתכונים קלים. אינסטגרם: liron_sapir_food, טיקטוק: liron_sapir_food
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פורסם לראשונה: 08:44, 30.09.25