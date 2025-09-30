אמא שלי הייתה נערכת מראש. יום קודם היא הייתה מגררת תפוחים אדומים ועסיסיים, מערבבת עם מעט סוכר, מים ומי ורדים, ומניחה לנוזלים להתאחד ולהתקרר במשך הלילה. ואז – כשהצום נגמר, היא הייתה מוזגת את המשקה הפרסי המסורתי לכל אחד מאיתנו. עד היום, ולמרות שאני מכינה את המשקה גם בבית שלי, אני נוסעת אליה אחרי שנגמר הצום יחד עם בעלי והילדים, רק כדי לשתות ביחד את הפלודה סיב. זה כבר הפך לחלק מהמנהגים שלנו.