דואה: תערובת שומשום עם זרעים ואגוזים

אמא שלי ז"ל הייתה מכינה את תערובת האגוזים והזרעים הזו, תערובת שמקורותיה במצרים ושידועה ביתרונותיה הבריאותיים. אני זוכרת אותה עומלת במטבח, כשהניחוחות מהתנור ממלאים את הבית. הייתי קוראת לה "הגרנולה המלוחה". מבחינתי, הכי טעים לשלב בין הדואה ובין סלט טחינה ביתי ולימוני. בתוספת זילוף של דבש, עגבניות שרי צלויות, סלסת עשבי תיבול וכמובן, פיתות, מתקבלת מנת פתיחה נהדרת.

אמא שלי ז"ל הייתה מכינה את תערובת האגוזים והזרעים הזו, תערובת שמקורותיה במצרים ושידועה ביתרונותיה הבריאותיים. אני זוכרת אותה עומלת במטבח, כשהניחוחות מהתנור ממלאים את הבית. הייתי קוראת לה "הגרנולה המלוחה". מבחינתי, הכי טעים לשלב בין הדואה ובין סלט טחינה ביתי ולימוני. בתוספת זילוף של דבש, עגבניות שרי צלויות, סלסת עשבי תיבול וכמובן, פיתות, מתקבלת מנת פתיחה נהדרת.

אמא שלי ז"ל הייתה מכינה את תערובת האגוזים והזרעים הזו, תערובת שמקורותיה במצרים ושידועה ביתרונותיה הבריאותיים. אני זוכרת אותה עומלת במטבח, כשהניחוחות מהתנור ממלאים את הבית. הייתי קוראת לה "הגרנולה המלוחה". מבחינתי, הכי טעים לשלב בין הדואה ובין סלט טחינה ביתי ולימוני. בתוספת זילוף של דבש, עגבניות שרי צלויות, סלסת עשבי תיבול וכמובן, פיתות, מתקבלת מנת פתיחה נהדרת.

על יוגורט או על גבינות לבנות (עם לאבנה זה מושלם, ואפשר להוסיף גם זיתים ו/או פלפל חריף) ועם עגבניות טריות מרוסקות.

על יוגורט או על גבינות לבנות (עם לאבנה זה מושלם, ואפשר להוסיף גם זיתים ו/או פלפל חריף) ועם עגבניות טריות מרוסקות.

אפשרויות נוספות ליהנות ממנה: על יוגורט או על גבינות לבנות (עם לאבנה זה מושלם, ואפשר להוסיף גם זיתים ו/או פלפל חריף) ועם עגבניות טריות מרוסקות.