דואה: תערובת שומשום עם זרעים ואגוזים

אמא שלי ז"ל הייתה מכינה את תערובת האגוזים והזרעים הזו, תערובת שמקורותיה במצרים ושידועה ביתרונותיה הבריאותיים. אני זוכרת אותה עומלת במטבח, כשהניחוחות מהתנור ממלאים את הבית. הייתי קוראת לה "הגרנולה המלוחה". מבחינתי, הכי טעים לשלב בין הדואה ובין סלט טחינה ביתי ולימוני. בתוספת זילוף של דבש, עגבניות שרי צלויות, סלסת עשבי תיבול וכמובן, פיתות, מתקבלת מנת פתיחה נהדרת.
אפשרויות נוספות ליהנות ממנה: על יוגורט או על גבינות לבנות (עם לאבנה זה מושלם, ואפשר להוסיף גם זיתים ו/או פלפל חריף) ועם עגבניות טריות מרוסקות.
שימו לב: חשוב מאוד להשגיח שהמרכיבים השונים לא ייחרכו. לכן, מומלץ מאוד להקפיד על הפרדה ביניהם במהלך הקלייה, כדי שאם אחד מהם יהיה מוכן קודם, תוכלו להוציא רק אותו בקלות, לפני שהוא נשרף. בנוסף, חשוב להקפיד על צינון מלא לפני שממשיכים בהכנה.
ההכנה
- מחממים את התנור ל־160 מעלות בחום עליון־תחתון. מרפדים תבנית תנור בנייר אפייה.
- מפזרים באחת התבניות, בנפרד (כך שלא יתערבבו זה עם זה), את השומשום, זרעי הכוסברה וזרעי הכמון. קולים כ־10 דקות בלבד, רק עד שזרעי הכוסברה והכמון יעלו ניחוח חזק. השגיחו שלא יישרפו. מוציאים, מעבירים הכול למגש או לכלי מתאים אחר, לצינון מלא.
- מפזרים בתבנית את האגוזים והשקדים, מופרדים זה מזה. קולים 8–10 דקות, עד שריחם עולה. מוציאים ומעבירים לצלחת, לצינון מלא.
- מעבירים את כל המרכיבים למעבד המזון ומוסיפים את המלח. טוחנים בפולסים קצרים, רק עד לקבלת מרקם גרגירי. מעבירים לכלי מתאים ומגישים.
- איך שומרים? עד חודש, בצנצנת סגורה היטב.