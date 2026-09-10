הרוטב החגיגי הופך את המנה הזו לאלגנטית במיוחד, וזאת למרות שהוא פשוט להכנה ומבוסס על דברים זמינים. אני אוהבת למלא בקציצות הדג חלק מתחתיות הארטישוק, ואת היתרה לבשל בתוך הרוטב.

קציצות דגים ותחתיות ארטישוק ( צילום: שירן כהן שי, סגנון: עמית דונסקוי ) כשר כשר פרווה פרווה זמן הכנה 40 דקות זמן כולל 90 דקות דרגת קושי בינונית כמות מצרכים 18 קציצות דגים ותחתיות ארטישוק ( צילום: שירן כהן שי, סגנון: עמית דונסקוי ) מצרכים סועדים 10 לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל 1 ק"ג דג טחון (קוד, הליבוט, סול או תערובת שלהם) 1 שקית תחתיות ארטישוק מוקפאות לקציצות: 4 פרוסות לחם לבן או חלה 1 כוס כוסברה או פטרוזיליה קצוצה דק־דק 2 שיני שום, כתושות מלח פלפל שחור 4 כפות שמן זית לרוטב: 3 כפות שמן זית 4 שיני שום, חצויות 1 עגבנייה מגוררת 1 כפית שטוחה כורכום 4 גבעולי סלרי, פרוסים מיץ מ־1 לימון 3/4 כוס מים 1/4 כפית סוכר מלח פלפל לבן 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון קציצות דגים עם תחתיות ארטישוק :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/h1ybirudme

ההכנה

1. מחממים את התנור ל־170 מעלות, מומלץ בתוכנית טורבו, ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

2. שמים את תחתיות הארטישוק במסננת ומפשירים תחת זרם מים חמים. חוצים חמש מהתחתיות (הן ישמשו לרוטב). מניחים בצד.

3. הקציצות: משרים את הלחם במים במשך 4-3 דקות. בינתיים, שמים בקערה את הדגים הטחונים, הכוסברה (או הפטרוזיליה) והשום הכתוש. סוחטים היטב את הלחם ומוסיפים לקערה. מוסיפים מלח ופלפל ואת שמן הזית ומערבבים היטב לעיסה שאפשר ליצור ממנה קציצות (אם היא מתפוררת, מומלץ ללוש עוד, ואפשר גם להוסיף מעט שמן זית).

4. מגלגלים מהעיסה קציצות בצורת קבבים קטנים. מניחים אותן בתבנית כפי שהן או בתוך תחתיות הארטישוק השלמות.

5. צולים כ־20 דקות, עד שהקציצות משנות את צבען. מוציאים.

6. הרוטב: יוצקים לסיר רחב את 3 כפות שמן הזית. מוסיפים את השום ומטגנים כמה שניות. מוסיפים את העגבנייה ומערבבים. מוסיפים את הכורכום ואת הסלרי, מערבבים ומטגנים עוד 2 דקות. מוסיפים את תחתיות הארטישוק החצויות, את מיץ הלימון והמים ואת הסוכר, מלח ופלפל, ומביאים לרתיחה.

7. מכניסים לסיר את הקציצות ואת הארטישוקים הממולאים. מכסים את הסיר ומבשלים כ־40 דקות על להבה בינונית, ברתיחה עדינה. אם צריך, מוסיפים מעט מים במהלך הבישול. מסירים מהכיריים, מוסיפים מלח ופלפל אם צריך, ומגישים חם (אפשר להכין את המנה עד יום מראש ולחמם לפני ההגשה).