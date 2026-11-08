בורקס גבינה בבצק עלים

מניחים את הבצק הקר על משטח העבודה ומרדדים לעלה בגודל 25X50 ס"מ. מחלקים אותו לאורכו, לשני מלבנים. מורחים מחצית מכמות המלית לאורך הצלע הארוכה של כל מלבן. מגלגלים כל יחידה לגליל ומהדקים את השוליים. מעבירים את הגלילים לתבנית תנור מרופדת בנייר אפייה. מברישים אותם בחלמון ומפזרים שומשום. מסמנים על הבצק, בסכין חדה, חריצים אלכסוניים במרחק 3 ס"מ זה מזה - הם ישמשו לחיתוך לאחר האפייה. מאחסנים שעה במקרר.