טיפ 1: באיזה קמח להשתמש? בקמח לל"ג ייעודי לעוגות או ב־1 כוס קמח תפוחי אדמה + 1 כוס קמח אורז מלא/ קמח שיבולת שועל לל"ג

טיפ 2: העוגה עסיסית, אבל לפעמים (זה תלוי בקמחים) עלולה להתפורר קצת. אפשר לאפות אותה כמאפינס ולהימנע מחיתוך

טיפ 3: אין סיבה לפתוח במיוחד גביע נוסף של רסק תפוחים, אבל אם מסתדר – שימו עוד כף רסק (1/2 כוס בסך הכול), לחיזוק העסיסיות.

עוגת שוקולד לכוווולם ( צילום: דניאל לילה, סגנון: נעמה רן ) כשר כשר טבעוני טבעוני זמן הכנה 15 דקות זמן כולל 50 דקות דרגת קושי קלה כמות מצרכים 14 עוגת שוקולד לכוווולם ( צילום: דניאל לילה, סגנון: נעמה רן ) מצרכים סועדים 20 לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל לעוגה: 100 גרם שוקולד מריר 1 מכל קטן (113 גרם) רסק תפוחים 1/2 כוס שמן קנולה 1 כפית תמצית וניל 2 כפות חומץ תפוחים או אחר, או מיץ לימון 1/2 1 כוסות (360 מ"ל) משקה חלב צמחי 2 כוסות קמח ללא גלוטן (ראו טיפ) 3/4 כוס אבקת קקאו 1/4 1 כוסות (250 גרם) סוכר 1 כפית אבקת סודה לשתייה 1/4 כפית מלח אפשרות: ציפוי שוקולד: 200-100 גרם שוקולד מריר או שוקולד חלב טבעוני כמות השוקולד תקבע את עובי הציפוי 3 כפות חלב צמחי סוכריות יומולדת לל"ג 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון עוגת שוקולד לכל הכיתה ולכל הגן :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/hkiqvzeufe

ההכנה

1. מחממים את התנור ל־170 מעלות (אין צורך בטורבו) ומשמנים תבנית 30X20 ס"מ או 18 תבניות מאפינס.

2. ממיסים את השוקולד בהדרגה במיקרוגל (מערבבים כל 20 שניות), עד שמתקבל קרם אחיד. מוסיפים לו את רסק התפוחים, השמן, הווניל, החומץ ומשקה החלב ומערבבים למרקם אחיד.

3. מוסיפים לקערה את כל המרכיבים היבשים – הקמח, הקקאו, הסוכר, הסודה לשתייה והמלח ומערבבים היטב. יוצקים לתבנית ומיישרים.

4. אופים 35-25 דקות (20-15 דקות למאפינס), עד שקיסם הננעץ במרכז יוצא יבש או עם פירורים לחים. מוציאים ומניחים לצינון.

5. אם רוצים, מכינים את הציפוי: שמים את השוקולד ואת משקה החלב בכלי מתאים וממיסים בהדרגה במיקרוגל או בסיר אדים כפול. יוצקים על העוגה ומפזרים סוכריות. מגישים.