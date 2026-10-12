- טיפ 1: באיזה קמח להשתמש? בקמח לל"ג ייעודי לעוגות או ב־1 כוס קמח תפוחי אדמה + 1 כוס קמח אורז מלא/ קמח שיבולת שועל לל"ג
- טיפ 2: העוגה עסיסית, אבל לפעמים (זה תלוי בקמחים) עלולה להתפורר קצת. אפשר לאפות אותה כמאפינס ולהימנע מחיתוך
- טיפ 3: אין סיבה לפתוח במיוחד גביע נוסף של רסק תפוחים, אבל אם מסתדר – שימו עוד כף רסק (1/2 כוס בסך הכול), לחיזוק העסיסיות.
ההכנה
1. מחממים את התנור ל־170 מעלות (אין צורך בטורבו) ומשמנים תבנית 30X20 ס"מ או 18 תבניות מאפינס.
2. ממיסים את השוקולד בהדרגה במיקרוגל (מערבבים כל 20 שניות), עד שמתקבל קרם אחיד. מוסיפים לו את רסק התפוחים, השמן, הווניל, החומץ ומשקה החלב ומערבבים למרקם אחיד.
3. מוסיפים לקערה את כל המרכיבים היבשים – הקמח, הקקאו, הסוכר, הסודה לשתייה והמלח ומערבבים היטב. יוצקים לתבנית ומיישרים.
4. אופים 35-25 דקות (20-15 דקות למאפינס), עד שקיסם הננעץ במרכז יוצא יבש או עם פירורים לחים. מוציאים ומניחים לצינון.
5. אם רוצים, מכינים את הציפוי: שמים את השוקולד ואת משקה החלב בכלי מתאים וממיסים בהדרגה במיקרוגל או בסיר אדים כפול. יוצקים על העוגה ומפזרים סוכריות. מגישים.
- איך שומרים? עד 5 ימים במקרר או עד 3 חודשים במקפיא.