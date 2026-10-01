כשמדברים על סקס והרזיה, חושבים באופן אוטומטי על מספר הקלוריות ששורפים במיטה. אבל זו דווקא אולי ההשפעה הפחות מעניינת. פעילות מינית ואורגזמה משפיעות על מערכות שקשורות לסטרס, לשינה, למצב רוח, לתיאבון ולמנגנוני תגמול במוח, וכולן קשורות גם ליכולת שלנו לשמור על המשקל.

אף אחד מהמנגנונים האלה לא הופך סקס לשיטת הרזיה, אבל המחקרים מצביעים על כמה קשרים מעניינים מאוד. הנה כמה מהם:

סקס מפחית סטרס ובעקבות זאת רקמות השומן מתפרקות טוב יותר

סטרס כרוני וקורטיזול גבוה קשורים לעלייה בתיאבון, לאכילה בתגובה לסטרס ולהצטברות שומן באזור הבטן. במחקר שנערך באוניברסיטת ייל בקרב נשים, נמצא שאלה שיש להן יותר שומן בטני הפרישו יותר קורטיזול בתגובה לסטרס.

אז מה קורה אחרי סקס?

במחקר של Arizona State University עקבו החוקרים במשך 36 שבועות אחרי 58 נשים בגיל ממוצע של כ־48 שנה. בכל בוקר הן דיווחו על פעילות מינית, מגע גופני, מצב הרוח ואירועים מלחיצים. המסקנה הייתה שפעילות מינית או מגע עם בן זוג ביום מסוים ניבאו פחות סטרס ופחות מצב רוח שלילי ביום שלאחר מכן.

מחקר נוסף שבדק אינטימיות בין בני זוג מצא שקירבה רבה יותר הייתה קשורה לתגובת קורטיזול נמוכה יותר לסטרס אצל נשים ולהתאוששות מהירה יותר של רמת הקורטיזול אצל גברים.

שורה תחתונה: אינטימיות ופעילות מינית עשויות לסייע בהפחתת הסטרס, בעוד שסטרס כרוני ורמות גבוהות של קורטיזול קשורים לאכילת יתר ולשומן בטני.

4 צפייה בגלריה שפעילות מינית או מגע עם בן זוג ביום מסוים ניבאו פחות סטרס ( צילום: Shutterstock )

מצב רוח טוב יותר עשוי להפחית אכילה רגשית

במחקר שנמשך 21 יום והתבסס על דיווחים של הנבדקים, עקבו חוקרים אחרי 152 מבוגרים. נמצא שפעילות מינית ביום מסוים הייתה קשורה למצב רוח חיובי יותר ולתחושת משמעות גבוהה יותר ביום שלאחר מכן. כשהמשתתפים דיווחו גם על עלייה בהנאה ובאינטימיות המינית, הם סיפרו למחרת על יותר רגשות חיוביים ופחות רגשות שליליים.

שורה תחתונה: המחקר לא בדק ישירות אם סקס מפחית אכילה רגשית, אבל הוא מצביע על חיבור אפשרי ומעניין: פעילות מינית יכולה לשפר את מצב הרוח, ומצב רוח שלילי הוא טריגר מוכר לאכילה אצל מי שנוטה לאכילה רגשית.

אוקסיטוצין קשור לא רק לאהבה, אלא גם לתיאבון

אוקסיטוצין מוכר בעיקר כהורמון האהבה, אבל הוא מעורב גם במערכות של תיאבון ואכילה. מחקרים מהעבר מצאו שרמות האוקסיטוצין בדם עולות בזמן עוררות מינית אצל נשים וגברים, והיו גבוהות משמעותית בזמן אורגזמה או שפיכה בהשוואה לרמת הבסיס.

במחקר קליני שנערך לפני עשור בבית החולים הכללי של מסצ'וסטס, ריססו לקבוצת משתתפים גברים אוקסיטוצין לאף לפני ארוחה. קבוצת הביקורת קיבלה פלצבו. הגברים שקיבלו אוקסיטוצין צרכו פחות קלוריות, ובמחקר נמצאו גם השפעות חיוביות על מדדים מטבוליים.

שורה תחתונה: חשוב לזכור, שמתן אוקסיטוצין בתרסיס אינו זהה לעלייה הטבעית שלו בזמן סקס. ובכל זאת, העובדה שאותו הורמון עולה בזמן פעילות מינית ומעורב גם בוויסות של צריכת המזון הופכת את הקשר הזה למעניין במיוחד.

4 צפייה בגלריה מצב רוח שלילי הוא טריגר מוכר לאכילה רגשית ( צילום: shutterstock )





גם מערכת התגמול של המוח נכנסת לתמונה

סקס ואוכל מפעילים במוח מערכות משותפות שקשורות להנאה, למוטיבציה ולתגמול. אחד החומרים המרכזיים במערכת הזאת הוא דופמין, מוליך עצבי שמעורב גם בתגובה לגירויים מיניים וגם במשיכה ובמוטיבציה למזון.

אבל הדופמין הוא רק חלק מהסיפור. במחקר שנערך במרכז הרפואי האוניברסיטאי המבורג, גרמניה, ושפורסם ב־Journal of Sexual Medicine, בדקו קבוצת נשים וגברים לפני אוננות שהסתיימה באורגזמה ואחריה. נמצא, שלאחר האורגזמה נרשמה עלייה בחומר בשם 2-AG, ששייך למערכת האנדוקנבינואידית - שמעורבת בין היתר בתיאבון, בשובע, במצב רוח ובתחושת הנאה ותגמול.

באחד הניסויים נמצאה גם עלייה ב־OEA, חומר שמעורב בין היתר בתחושת שובע, בוויסות צריכת המזון ובמטבוליזם של השומן.

שורה תחתונה: עדיין לא ידוע אם השינויים האלה גורמים בפועל לאכול פחות אחרי סקס, אבל הם מראים עד כמה מערכות המיניות והאכילה חופפות זו לזו ברמה הביולוגית.





סקס יכול לעזור לישון טוב יותר, ושינה טובה חיונית לירידה במשקל

במחקר שנערך ב־University of Groningen בהולנד השתתפו 256 נשים וגברים, רובם סטודנטים, שמילאו שאלונים ולאחר מכן כתבו יומן במשך 14 ימים. בניתוח היומנים נמצא שיחסי מין עם בן או בת זוג שהסתיימו באורגזמה היו קשורים למשך הירדמות קצר יותר ולאיכות שינה טובה יותר. פעילות מינית ללא אורגזמה לא הראתה את אותה השפעה.

בניסוי אקראי שפורסם ב־JAMA Internal Medicine בשנת 2022, נמצא חיבור מבוסס היטב בין סקס למשקל. במחקר השתתפו מבוגרים עם עודף משקל שנהגו לישון פחות משש שעות וחצי בלילה. אלה שקיבלו הדרכה איך להאריך את משך השינה שלהם ואף הצליחו, צרכו במקביל כ־270 קלוריות בממוצע פחות ביום, לעומת קבוצת הביקורת, בלי שהתבקשו לעשות דיאטה כלשהי.

שורה תחתונה: השפעה אפשרית של סקס על המשקל יכולה לעבור גם דרך איכות השינה.

4 צפייה בגלריה יחסי מין עם בן או בת זוג שהסתיימו באורגזמה היו קשורים למשך הירדמות קצר יותר ולאיכות שינה טובה יותר ( צילום: Shutterstock )





אז כמה קלוריות באמת שורפים בסקס?

במחקר שנערך באוניברסיטת קוויבק במונטריאול נמצא: