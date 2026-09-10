במתכון המסורתי, שמגיע מהמטבח המרוקאי, מצפים את זוגות הסרדינים הממולאים בבלילה ומטגנים אותם. הגרסה שלי קלילה יותר וללא טיגון, ולמרות שהיא פשוטה להכנה, היא משאירה רושם של מנה מושקעת. בקשו בחנות הדגים שיסירו את ראשי הדגים, יפתחו אותם וינקו מהאדרה המרכזית, והמשך העבודה יהיה קל מאוד.
ההכנה
1. מחממים את התנור ל־200 מעלות, אפשר בתוכנית טורבו. משמנים תבנית תנור בכ־2 כפות משמן הזית.
2. המלית: קולפים את העגבנייה. קוצצים אותה ואת שני הפלפלים (האדום והחריף) לקוביות קטנטנות. מניחים בצד.
3. שמים בקערת מעבד המזון (או שנעזרים בבלנדר מוט) את כל שאר מרכיבי המלית וטוחנים קצרות למרקם כמו של פסטו. מוסיפים את קוביות העגבנייה והפלפלים ומערבבים ידנית.
4. פותחים כל סרדין למשטח אחד. מניחים מהמלית על שני חלקיו ומכסים בסרדין פתוח נוסף. יוצרים כך זוגות מכל הכמות ומניחים זה לצד זה בתבנית. יוצקים עליהם את 3 כפות שמן הזית הנותרות ואת מה שנותר מהמלית.
5. צולים כ־20 דקות, עד שהדגים מזהיבים. מוציאים ומגישים חם (אפשר להכין עד 6 שעות מראש. מחממים קצרות, ללא כיסוי, בתנור שחומם מראש ל־170 מעלות).
- איך שומרים? המנה במיטבה כשהיא טרייה, שאריות אפשר לשמור עד 24 שעות, במקרר.