במתכון המסורתי, שמגיע מהמטבח המרוקאי, מצפים את זוגות הסרדינים הממולאים בבלילה ומטגנים אותם. הגרסה שלי קלילה יותר וללא טיגון, ולמרות שהיא פשוטה להכנה, היא משאירה רושם של מנה מושקעת. בקשו בחנות הדגים שיסירו את ראשי הדגים, יפתחו אותם וינקו מהאדרה המרכזית, והמשך העבודה יהיה קל מאוד.