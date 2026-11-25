- טיפ: לגרסה ממש דלת פחמימה, החליפו את המייפל בעוגה בממתיק מלאכותי בכמות השווה ל־1/4 כוס סוכר וותרו על הציפוי.
ההכנה
1. מחממים את התנור ל־190 מעלות (אין צורך בטורבו). מרפדים תבנית 20X20 ס"מ או תבנית אינגליש קייק בנייר אפייה.
2. שמים בקערת מעבד המזון את הקוטג', הביצים והמייפל ומעבדים לקרם חלק. מוסיפים את יתרת המרכיבים ומעבדים לעיסה אחידה. יוצקים לתבנית ומיישרים.
3. אופים כ־17 דקות (לתבנית 20X20) או כ־20 דקות (לתבנית אינגליש קייק), עד שקיסם הננעץ במרכז העוגה יוצא נקי. מוציאים ומניחים לצינון מלא.
4. הציפוי: מערבבים היטב את המייפל והקקאו ומורחים על העוגה. מגישים.
- איך שומרים? עד 4 ימים, במקרר.