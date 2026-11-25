לגרסה ממש דלת פחמימה, החליפו את המייפל בעוגה בממתיק מלאכותי בכמות השווה ל־1/4 כוס סוכר וותרו על הציפוי.

לגרסה ממש דלת פחמימה, החליפו את המייפל בעוגה בממתיק מלאכותי בכמות השווה ל־1/4 כוס סוכר וותרו על הציפוי.

טיפ: לגרסה ממש דלת פחמימה, החליפו את המייפל בעוגה בממתיק מלאכותי בכמות השווה ל־1/4 כוס סוכר וותרו על הציפוי.

זה באמת עובד: בראוניז קקאו-קוטג' בקלי קלות

2 ביצים, גודל M או L