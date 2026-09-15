בכל צאת כיפור מגיע הרגע הזה שכולם חוזרים מבית הכנסת ואבא שלי מביא איתו זר נענע שקטף בחצר. זו בדיוק העונה של עשב התבלין האהוב עליי בעולם, אבל הפעם הנענע היא לא הסיפור, היא רק השלוק המשלים לביס העוגיות האהוב שנמצא כאן.
עוגיות הטחינה, קוקוס ושקדים שלי פשוט מופלאות: הן קריספיות מבחוץ ופאדג'יות מבפנים, והשקד שנעוץ במרכזן מוסיף להן עוד עניין ומרקם, וגם קצת יופי. זו תבנית העוגיות שאני מכינה בכל צאת צום: כמה דקות של הכנת הבצק וכמה דקות של אפייה, ובזמן שהן בתנור אני מכינה את קנקן התה עם הנענע. את העוגיות אני מגישה ממש מהתנור לשולחן (רק תנו להן להתקרר טיפה, בכל זאת). השילוב המושלם כולל לא רק ביס של עוגייה ושלוק מהתה, אלא גם רוח סתיו במרפסת. זה תמיד הרגע שבו אני מרגישה הכי בבית.
טיפים:
- העוגיות טבעוניות, ללא גלוטן וללא סוכר לבן, כך שיש סיכוי טוב שהן מתאימות באמת לכולם.
- את העוגיות אפשר לשמור בקופסה אטומה על השיש במשך ארבעה ימים. הביאו בחשבון שהפריכות שלהן יורדת עם הזמן.
- אפשר לוותר על תוספת השקד במרכז, ואפשר גם להחליף אותו בחצאי פקאן או קשיו.
ההכנה
1. נחמם תנור לחום של 175 מעלות, עדיף במצב טורבו אבל לא חובה.
2. בקערה נערבב את הטחינה הגולמית עם המייפל והמלח. נוסיף את קמח השקדים, הקוקוס הטחון, הקינמון ואבקת האפייה וניצור בצק נוח לעבודה.
3. ניצור מהבצק 25-20 עוגיות עגולות בגודל אחיד. נניח בתבנית, ובמרכז כל אחת ננעץ שקד שלם (שימו לב, חשוב שהוא יהיה שקוע בתוך הבצק).
4. נכניס את התבנית לתנור, לאפייה של 10–12 דקות, עד שהעוגיות תופחות ומשתזפות מעט.
5. נוציא מהתנור ונגיש לכל האהובים שלנו לצד כוס תה עם נענע.
- אסי רוז היא נטורופתית ומומחית לקולינריה בריאה. אינסטגרם: Essyroz, בלוג: essyroz.com
- לחצו כאן לכל המתכונים של נבחרת המשפיעניות של "שף"