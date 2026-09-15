בכל צאת כיפור מגיע הרגע הזה שכולם חוזרים מבית הכנסת ואבא שלי מביא איתו זר נענע שקטף בחצר. זו בדיוק העונה של עשב התבלין האהוב עליי בעולם, אבל הפעם הנענע היא לא הסיפור, היא רק השלוק המשלים לביס העוגיות האהוב שנמצא כאן.

בכל צאת כיפור מגיע הרגע הזה שכולם חוזרים מבית הכנסת ואבא שלי מביא איתו זר נענע שקטף בחצר. זו בדיוק העונה של עשב התבלין האהוב עליי בעולם, אבל הפעם הנענע היא לא הסיפור, היא רק השלוק המשלים לביס העוגיות האהוב שנמצא כאן.

בכל צאת כיפור מגיע הרגע הזה שכולם חוזרים מבית הכנסת ואבא שלי מביא איתו זר נענע שקטף בחצר. זו בדיוק העונה של עשב התבלין האהוב עליי בעולם, אבל הפעם הנענע היא לא הסיפור, היא רק השלוק המשלים לביס העוגיות האהוב שנמצא כאן.