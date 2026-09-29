הממתק המפורסם קיבל את שמו ואת מרקמו המקורי משורש צמח הנטופית (Althaea Officinalis) הגדל באזורי ביצות, ומכאן שמו האנגלי: Marsh-Mallow - חלמית הביצות.
בעבר הפיקו את הסוכריות על ידי הקצפת מיצוי מהשורש הרירי יחד עם דבש או סוכר, כדי ליצור מעדן מרגיע לגרון כואב.
לפי הרפואה הקלינית:
שורש המרשמלו עשיר במיוחד ברב־סוכרים ריריים (Mucilage), המגיבים למים ויוצרים ג'ל מגן צמיגי שעוטף את הריריות הפנימיות בגוף (כמו הוושט והקיבה). הג'ל מונע ממיצי הקיבה החומציים לפגוע ברקמות ומסייע בהקלה מיידית על צרבות, רפלוקס וגסטריטיס.
מיצוי השורש מסייע בהפחתת רפלקס השיעול בקרב מטופלים הסובלים מדלקות גרון ושיעול יבש.
השימוש ברפואה המסורתית:
רופאים יוונים ורומים קדמונים השתמשו בנטופית כמרגיעה האולטימטיבית במצבי דלקת וגירוי בוושט, בקיבה ובמעיים.
ברפואת הצמחים המסורתית נהגו להניח רטיות (קומפרסים) ספוגות במיצוי השורש על גבי פצעים, כוויות, חתכים וגירויי עור שונים, כדי להאיץ את תהליך הריפוי ולהפחית אדמומיות וכאב.
איך משתמשים?
כמוסות: מכילות אבקת שורש יבש במינון של 500-400 מ"ג, פעמיים או שלוש ביום עם כוס מים.
חליטה קרה: מניחים כף משורש המרשמלו המיובש והגרוס בכוס מים קרים, מכסים ומשרים למשך הלילה. מסננים ושותים את הנוזל הרירי שנוצר.
אבקת שורש מרשמלו (Marshmallow Root Powder): באוסטרליה ובארצות הברית מדובר בלהיט בריאותי שנמכר כחומר גלם אבקתי להכנת סוכריות. אפשר להזמין אותו בקלות באתרים בינלאומיים כמו iHerb או לרכוש דרך בתי מרקחת לרפואת צמחים בארץ.
זהירות!
בשל שכבת הג'ל המגן שהצמח יוצר על גבי רירית מערכת העיכול, הוא עלול לעכב או להפחית את הספיגה של תרופות הניטלות דרך הפה או תוספי תזונה אחרים. הפתרון: יש להקפיד על מרווח של שעה לפחות (ורצוי שעתיים) בין נטילת המרשמלו ובין נטילת תרופות אחרות.
מאחר שהמרקם הרירי עשוי להאט את קצב ספיגת הפחמימות במעי, חולי סוכרת הנוטלים תרופות לאיזון רמות הסוכר צריכים לעקוב בזהירות אחר מדדיהם מחשש לירידת סוכר מוגברת (היפוגליקמיה).
לא מומלץ בהיריון ובהנקה.
הערה: כשנוטלים צמחי מרפא יש להתייעץ עם הרופא/ה המטפל/ת ולוודא שהתוסף אינו משפיע על תרופות אחרות או על מדדים רפואיים.
הכותבת היא דיאטנית קלינית ומטפלת בצמחי מרפא