בעבר הפיקו את הסוכריות על ידי הקצפת מיצוי מהשורש הרירי יחד עם דבש או סוכר, כדי ליצור מעדן מרגיע לגרון כואב.

בעבר הפיקו את הסוכריות על ידי הקצפת מיצוי מהשורש הרירי יחד עם דבש או סוכר, כדי ליצור מעדן מרגיע לגרון כואב.

בעבר הפיקו את הסוכריות על ידי הקצפת מיצוי מהשורש הרירי יחד עם דבש או סוכר, כדי ליצור מעדן מרגיע לגרון כואב.

באוסטרליה ובארצות הברית מדובר בלהיט בריאותי שנמכר כחומר גלם אבקתי להכנת סוכריות. אפשר להזמין אותו בקלות באתרים בינלאומיים כמו iHerb או לרכוש דרך בתי מרקחת לרפואת צמחים בארץ.

באוסטרליה ובארצות הברית מדובר בלהיט בריאותי שנמכר כחומר גלם אבקתי להכנת סוכריות. אפשר להזמין אותו בקלות באתרים בינלאומיים כמו iHerb או לרכוש דרך בתי מרקחת לרפואת צמחים בארץ.

אבקת שורש מרשמלו (Marshmallow Root Powder): באוסטרליה ובארצות הברית מדובר בלהיט בריאותי שנמכר כחומר גלם אבקתי להכנת סוכריות. אפשר להזמין אותו בקלות באתרים בינלאומיים כמו iHerb או לרכוש דרך בתי מרקחת לרפואת צמחים בארץ.