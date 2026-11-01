הסלט פשוט ואין בו הרבה מרכיבים: חסה, בצל סגול ואגסים. הרוטב הוא זה שהופך את המנה למיוחדת. הקלייה של זרעי השומשום מוסיפה טעם עמוק ומיוחד והטחינה שלהם הופכת את הנוכחות שלהם למתעתעת ושונה מהצפוי
סלט חסה בוויניגרט שומשום קלוי
כשר
פרווה
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
25 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
11
סלט חסה בוויניגרט שומשום קלוי
(צילום: בועז לביא, סגנון: ענת לבל )
מצרכים
4
סועדים
לוח המרת מידות
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לרוטב:
1/3 כוס שומשום לבן
4 כפות רוטב סויה
4 כפות שמן קנולה
1 כף שמן שומשום
1 כף חרדל חלק
2 כפות דבש
מיץ מ־ 2 ליים (או 4-3 כפות מיץ לימון)
1 כף חומץ אורז (או עוד מיץ ליים)
לסלט:
2 חבילות חסה (ממליצה לשלב בין קיסר ללאליק)
2 אגסים, בקליפתם, פרוסים
1/2 בצל סגול, פרוס לרצועות
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ההכנה
  1. הרוטב: מחממים מחבת יבשה. מפזרים בה את השומשום וקולים תוך כדי ערבוב או נענוע המחבת, רק עד שהוא מתחיל להזהיב ומפיץ ניחוח קלוי (היזהרו שלא לשרוף אותו!). מעבירים את השומשום לצלחת ומניחים לצינון.
  2. משאירים כף מהשומשום בצד. את כל השאר מעבירים למטחנת תבלינים או למעבד מזון. טוחנים את השומשום למרקם אבקתי (היזהרו מטחינת יתר). מעבירים את האבקה לכלי מתאים, מוסיפים את שאר המרכיבים ומערבבים ומנערים היטב לרוטב אחיד (אפשר גם להוסיף את המרכיבים למעבד המזון ולעבד). טועמים ומתקנים תיבול.
  3. הסלט: שמים את עלי החסה, מפזרים את האגסים ואת הבצל. יוצקים את הרוטב ומפזרים את השומשום ששמרנו בצד. מערבבים ומגישים מיד.
  • איך שומרים? את הרוטב, עד 3 ימים במקרר.