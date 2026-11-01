סלט חסה בוויניגרט שומשום קלוי

מחממים מחבת יבשה. מפזרים בה את השומשום וקולים תוך כדי ערבוב או נענוע המחבת, רק עד שהוא מתחיל להזהיב ומפיץ ניחוח קלוי (היזהרו שלא לשרוף אותו!). מעבירים את השומשום לצלחת ומניחים לצינון.

מחממים מחבת יבשה. מפזרים בה את השומשום וקולים תוך כדי ערבוב או נענוע המחבת, רק עד שהוא מתחיל להזהיב ומפיץ ניחוח קלוי (היזהרו שלא לשרוף אותו!). מעבירים את השומשום לצלחת ומניחים לצינון.

הרוטב: מחממים מחבת יבשה. מפזרים בה את השומשום וקולים תוך כדי ערבוב או נענוע המחבת, רק עד שהוא מתחיל להזהיב ומפיץ ניחוח קלוי (היזהרו שלא לשרוף אותו!). מעבירים את השומשום לצלחת ומניחים לצינון.