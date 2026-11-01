סלט חסה בוויניגרט שומשום קלוי

הסלט פשוט ואין בו הרבה מרכיבים: חסה, בצל סגול ואגסים. הרוטב הוא זה שהופך את המנה למיוחדת. הקלייה של זרעי השומשום מוסיפה טעם עמוק ומיוחד והטחינה שלהם הופכת את הנוכחות שלהם למתעתעת ושונה מהצפוי
ההכנה
- הרוטב: מחממים מחבת יבשה. מפזרים בה את השומשום וקולים תוך כדי ערבוב או נענוע המחבת, רק עד שהוא מתחיל להזהיב ומפיץ ניחוח קלוי (היזהרו שלא לשרוף אותו!). מעבירים את השומשום לצלחת ומניחים לצינון.
- משאירים כף מהשומשום בצד. את כל השאר מעבירים למטחנת תבלינים או למעבד מזון. טוחנים את השומשום למרקם אבקתי (היזהרו מטחינת יתר). מעבירים את האבקה לכלי מתאים, מוסיפים את שאר המרכיבים ומערבבים ומנערים היטב לרוטב אחיד (אפשר גם להוסיף את המרכיבים למעבד המזון ולעבד). טועמים ומתקנים תיבול.
- הסלט: שמים את עלי החסה, מפזרים את האגסים ואת הבצל. יוצקים את הרוטב ומפזרים את השומשום ששמרנו בצד. מערבבים ומגישים מיד.
- איך שומרים? את הרוטב, עד 3 ימים במקרר.