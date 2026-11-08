בורקס פילו במלית תרד וגבינה מלוחה

מחממים 2 כפות שמן זית ומטגנים את הכרשה 3-2 דקות, עד הזהבה קלה. מוסיפים את התרד ומטגנים עוד כ־4 דקות (אם הוא טרי, עד שהוא מאבד מניפחו). מתבלים במלח ובפלפל. מעבירים לקערה, מוסיפים את הגבינה ומערבבים.

מחממים 2 כפות שמן זית ומטגנים את הכרשה 3-2 דקות, עד הזהבה קלה. מוסיפים את התרד ומטגנים עוד כ־4 דקות (אם הוא טרי, עד שהוא מאבד מניפחו). מתבלים במלח ובפלפל. מעבירים לקערה, מוסיפים את הגבינה ומערבבים.

מחממים 2 כפות שמן זית ומטגנים את הכרשה 3-2 דקות, עד הזהבה קלה. מוסיפים את התרד ומטגנים עוד כ־4 דקות (אם הוא טרי, עד שהוא מאבד מניפחו). מתבלים במלח ובפלפל. מעבירים לקערה, מוסיפים את הגבינה ומערבבים.