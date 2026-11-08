טיפ: אפשר להכין את היופי הזה גם כמאפה טבעוני: פשוט מוותרים על הגבינה.
בורקס פילו במלית תרד וגבינה מלוחה
כשר
חלבי
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
30 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
5
בורקס פילו במלית תרד וגבינה מלוחה
(צילום: דני לרנר, סגנון: פסי ברניצקי)
מצרכים
12
סועדים
לוח המרת מידות
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1 כרשה, פרוסה דק
1 ק"ג עלי תרד טריים, נקיים מעוקצים, או 400 גרם תרד קפוא, מופשר וסחוט
מלח, פלפל שחור טחון
150 גרם גבינה מלוחה, מפוררת
1/2 קילו בצק פילו, מופשר
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ההכנה
  1. מחממים את התנור ל־180 מעלות ומרפדים שתי תבניות תנור בנייר אפייה.
  2. מחממים 2 כפות שמן זית ומטגנים את הכרשה 3-2 דקות, עד הזהבה קלה. מוסיפים את התרד ומטגנים עוד כ־4 דקות (אם הוא טרי, עד שהוא מאבד מניפחו). מתבלים במלח ובפלפל. מעבירים לקערה, מוסיפים את הגבינה ומערבבים.
  3. מניחים דף פילו על משטח עבודה נקי ומברישים היטב בשמן זית, מכסים בדף פילו נוסף ומברישים גם אותו בשמן זית. חותכים לריבועים בגודל 5X5 ס"מ. מניחים במרכז כל ריבוע ככף מהמלית וסוגרים לצורת שקיק. מניחים בתבנית. מברישים את השקיקים בשמן זית. מכינים כך את כל הכמות.
  4. אופים 15-12 דקות, עד הזהבה. מוציאים ומגישים חם.
איך שומרים? עד 3 ימים במקרר, מחממים בתנור לפני ההגשה.