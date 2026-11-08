בורקס פילו במלית תרד וגבינה מלוחה

טיפ: אפשר להכין את היופי הזה גם כמאפה טבעוני: פשוט מוותרים על הגבינה.
ההכנה
- מחממים את התנור ל־180 מעלות ומרפדים שתי תבניות תנור בנייר אפייה.
- מחממים 2 כפות שמן זית ומטגנים את הכרשה 3-2 דקות, עד הזהבה קלה. מוסיפים את התרד ומטגנים עוד כ־4 דקות (אם הוא טרי, עד שהוא מאבד מניפחו). מתבלים במלח ובפלפל. מעבירים לקערה, מוסיפים את הגבינה ומערבבים.
- מניחים דף פילו על משטח עבודה נקי ומברישים היטב בשמן זית, מכסים בדף פילו נוסף ומברישים גם אותו בשמן זית. חותכים לריבועים בגודל 5X5 ס"מ. מניחים במרכז כל ריבוע ככף מהמלית וסוגרים לצורת שקיק. מניחים בתבנית. מברישים את השקיקים בשמן זית. מכינים כך את כל הכמות.
- אופים 15-12 דקות, עד הזהבה. מוציאים ומגישים חם.
איך שומרים? עד 3 ימים במקרר, מחממים בתנור לפני ההגשה.