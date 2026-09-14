קוביות פיצת פירות
כשר
טבעוני
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
100 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
13
קוביות פיצה פירות
(צילום: שרית גופן, סגנון: עמית דונסקוי)
מצרכים
8
סועדים
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תבנית 30X20 ס"מ או דומה
1/2 3 כוסות (500 גרם) קמח
1/2 1 כפות (15 גרם) שמרים יבשים
330 מ"ל מים חמימים
2 כפות דבש או סילאן
3 כפות שמן זית
1/2 כפית מלח
אפשרות לעיטור: עלי נענע, אבקת סוכר
לשכבת הפירות :
2 שזיפים אדומים, פרוסים ל־8 פלחים
15 ענבים ירוקים, חצויים
20 אוכמניות, טריות או מופשרות
15 יחידות פטל, קפוא או טרי
להברשה: 4 כפות סילאן או מייפל או דבש חמים (אופציה לא טבעונית)
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ההכנה
1. הבצק: שמים בקערת המערבל עם וו הלישה את כל מרכיביו ולשים כ־8 דקות במהירות בינונית, לקבלת בצק רך שנפרד מהקערה. משמנים קערה, מעבירים אליה את הבצק, מכסים במגבת לחה או בניילון נצמד ומניחים להתפחה עד להכפלת הנפח (בקיץ, כ־40 דקות).
2. מוציאים את האוויר מהבצק ומעבירים אותו למשטח העבודה. מרדדים אותו בעדינות למלבן בגודל התבנית. משמנים את התבנית. מגלגלים את הבצק על המערוך, מעבירים אותו לתבנית ומיישרים.
3. שכבת הפירות: מפזרים את הפירות על הבצק. מכסים את התבנית במגבת ומתפיחים כ־20 דקות (התפיחה תהיה קטנה, כמעט בלתי מורגשת).
4. בינתיים מחממים את התנור ל־200 מעלות, מומלץ בתוכנית טורבו.
5. אופים כ־20 דקות, עד שהבצק מזהיב. מוציאים ומברישים בסילאן (או תחליפיו).
6. חותכים לקוביות. אם רוצים, מפזרים נענע ו/או אבקת סוכר (להמתקה נוספת). מגישים חם.
  • איך שומרים? עד 3 ימים, במקרר. מחממים בתנור שחומם ל־170 מעלות.