להברשה: 4 כפות סילאן או מייפל או דבש חמים (אופציה לא טבעונית)

שמים בקערת המערבל עם וו הלישה את כל מרכיביו ולשים כ־8 דקות במהירות בינונית, לקבלת בצק רך שנפרד מהקערה. משמנים קערה, מעבירים אליה את הבצק, מכסים במגבת לחה או בניילון נצמד ומניחים להתפחה עד להכפלת הנפח (בקיץ, כ־40 דקות).

שמים בקערת המערבל עם וו הלישה את כל מרכיביו ולשים כ־8 דקות במהירות בינונית, לקבלת בצק רך שנפרד מהקערה. משמנים קערה, מעבירים אליה את הבצק, מכסים במגבת לחה או בניילון נצמד ומניחים להתפחה עד להכפלת הנפח (בקיץ, כ־40 דקות).

1. הבצק: שמים בקערת המערבל עם וו הלישה את כל מרכיביו ולשים כ־8 דקות במהירות בינונית, לקבלת בצק רך שנפרד מהקערה. משמנים קערה, מעבירים אליה את הבצק, מכסים במגבת לחה או בניילון נצמד ומניחים להתפחה עד להכפלת הנפח (בקיץ, כ־40 דקות).