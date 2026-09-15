יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' וח"כ שמחה רוטמן הציגו היום (שלישי) את תוכנית המפלגה לשינוי מערכת המשפט, שלמעשה תמשיך את המהפכה המשפטית שהסעירה את הכנסת החולפת. התוכנית כוללת מינוי של נשיא עליון בהצבעה חשאית של שופטים, פיצול תפקיד היועמ"ש ופסקת התגברות. התוכנית הוצגה כתנאי סף לכניסה לכל קואליציה עתידית. המפלגה השיקה גם את קמפיין הבחירות, ובו סרטון AI שבו נראים לכאורה בכירי המערכת, נשיא העליון והיועמ"שית, נגררים ברחובות בוערים על-ידי שוטרים.

גלריה מהמצגת של בצלאל סמוטריץ' ושמחה רוטמן לתוכנית המפלגה למערכת המשפט ( צילום: הציונות הדתית, נוצר ב-AI )

בקמפיין, שנוצר ע"י בינה מלאכותית וקיבל את השם "משחררים את החסימה", מוצגים נשיא ביהמ"ש העליון יצחק עמית, היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ושופטת העליון דפנה ברק ארז נגררים על-ידי שוטרים ברחובות בוערים, המדמים מצב של הפגנה, ובהם הדמויות מחזיקות שלטים עם הכיתוב "לא סמוטריץ'". בסוף הסרטון נראה עמית הולך מובס ברחוב ריק וגורר את השלט על הכביש.

בפתח הצגת התוכנית אמר סמוטריץ' כי "הבחירות הן על מערכת המשפט - שאף אחד לא יוכל להגיד שהוא לא ידע. זה על החירות שלכם, יש חוסמי כבישים בגוש קטיף שילכו לצינוק ויש חוסמי כבישים שמקבלים תעודת כבוד מגלי בהרב-מיארה".

בהמשך הדברים סמוטריץ' אף כינה את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית כ"איש אלים", בטענה כי הוא דורס את רצון העם והבוחר. התוכנית היא למעשה המשך התוכנית הקודמת שהציגו במפלגה לפני הבחירות הקודמות. רוטמן אמר כי מדובר ב"חוק וסדר 2", משום שלדבריו חלק מהדברים כבר נעשו.

שופטת העליון ברק-ארז ( צילום: הציונות הדתית, נוצר ב-AI )

"מה שהתגלה שאנחנו לא מתעסקים רק עם מערכת משפט, אנחנו מתעסקים בדיפ סטייט", אמר והאשים כי "למערכת המשפט הזו יש כוחות ביטחון משלה, משטרה משלה שניצב משטרה מסתובב בהפגנה כמו מפגין ולא אוכף הפרת סדר, יש לה ראש שב"כ משלה שירגל אחרי נבחרי ציבור ויש גורמים כלכליים". לטענתו, "כל אלה לא יאפשרו לעם לתקן את מערכת המשפט. יש משהו הרבה יותר מערכתי מעבר לבג"ץ שאותו אנחנו צריכים לתקן".

הצירים המרכזיים של התוכנית

היועץ המשפטי לממשלה. אחרי שרוטמן כבר העביר את חוק החלשת היועמ"ש בכנסת הנוכחית וקבע כי עמדת היועמ"שית לא תחייב את הממשלה וכי היא לא תחזיק בבלעדיות בייצוג הממשלה בבג"ץ - יו"ר ועדת החוקה רוצה להמשיך ולקדם את חוק הפיצול המלא שיקבע כי תפקידי היועמ"ש יפוצלו לשניים - יועץ ותובע. לפי התוכנית, היועץ המשפטי לממשלה יהיה משרת אמון של הממשלה וכך גם היועצים המשפטיים במשרדים שימונו על-ידי השרים עצמם. מי שלא ימונה ע"י הממשלה בלבד הוא התובע הכללי, שימונה בהמלצת שר המשפטים וועדה ציבורית שתוקם, בהתאם לנוסח הצעת החוק המקורית חולקה לשניים, נזכיר, ומה שכן הספיק לעבור בכנסת קשור במעמד היועמ"ש.

גם היועמ"שית בפנים ( צילום: הציונות הדתית, נוצר ב-AI )

מינויי שופטים בבג"ץ. לאחר ששינו בקדנציה הזו את הוועדה לבחירת שופטים , באופן שתעניק כוח רב יותר להרכב הפוליטי, רוטמן וסמוטריץ' רוצים לקבוע כי נשיא עליון ומשנהו ימונו בהצבעה חשאית בקרב כל שופטי ישראל לרבות מחוזי ושלום, כלומר לא על-ידי הוועדה. זאת בניגוד למצב הקיים שבו נדרשת הצבעה בוועדה. תחולת שינוי ההרכב, נזכיר, נדחתה לכנסת הבאה .

לפי התוכנית של סמוטריץ' ורוטמן, מועמדים לשופטי עליון שיגיעו לוועדה יידרשו לעבור שימוע פומבי ציבורי, ולצד זאת המשך קידום החוק להפקעת סמכות נשיא העליון לקביעת הרכבים והעברת קביעת ההרכבים בבג"ץ להחלטת מחשב ללא יד אדם זאת במטרה למנוע "הינדוס" של ההרכבים.

פסילת חוקים. התוכנית לא עוסקת בחוק יסוד חקיקה או עיגון חוקה, אלא על קביעה של פסילת חוקים ברוב מיוחס של שופטים ובהרכב מלא - לצד פסקת התגברות שתאפשר לכנסת לאשרר חוק מחדש ברוב של 61 על פני כמה קריאות - כשהכנסת הבאה תידרש לאשרר את החוק לאחר הבחירות.

לצד זאת, רוטמן רוצה לשנות את תקנות בג"ץ ולהגביל את השימוש בצווי ביניים שעוצרים חוקים, מינויים או החלטות שאינם מוגבלים בזמן בבג"ץ. בנוסף, מוצע להגביל את זכות העמידה כך שלא כל עמותה ציבורית או כל עותר ציבורי יוכל להגיש עתירות לבג"ץ נגד מהלכי הממשלה או הכנסת או כל מוסד ציבורי אחר.

( צילום: אלכס קולומויסקי, יואב דודקביץ )

מינויים. התוכנית מציעה לבטל את ועדות המינויים המקצועיות של הפקידות הציבורית ונציבות שירות המדינה והעברת המינויים לסמכות אישור הממשלה בלבד. לצד זאת, מוצע לאפשר לממשלה והשרים למנות עד 50% מכל התפקידים הבכירים במדינה בעצמם לצד פתיחת המכרזים הבכירים בפרקליטות למינויים חיצוניים מחוץ לשירות המדינה.

התוכנית מציעה גם פרק בנושא זכויות חשודים , ביטול עבירות סל שלטוניות כמו הפרת אמונים בטענה כי זו עבירת סל ללא קריטריונים ברורים, ביטול אפשרות של המדינה לערער על זיכוי אדם בפלילים, והגבלת משכי לוחות זמנים של חקירה והעמדה לדין פלילי כדי למנוע מצב של "סחבת" ועינוי דין.

התוכנית כוללת גם את הורדת אחוז החסימה כדי לאפשר כניסה של מפלגות וכוחות פוליטיים חדשים, הצבעה בפתק חצי פתוח כך שהמצביעים יוכלו לבחור גם את המועמד וגם את סדר הרשימה בסוג של פריימריז ביום הבחירות עצמו, חסינות מלאה לחברי הכנסת וחוק צרפתי לראשי ממשלה ולשרים - כלומר דחיית הליכים פליליים בעבירות מסוימות עד לאחר כהונתם.

גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר!, מתח ביקורת חריפה על הסרטון שפרסמה המפלגה: "אני מגנה בכל תוקף את הסרטון הבזוי והאלים שהעלה מכשיר ההשתמטות ותומך הסרבנות בצלאל סמוטריץ', מי שמתיימר לייצג את בני ובנות הציונות הדתית, אך בפועל מכתים ופוגע בשמו של מגזר שלם. וכל זאת בעשרת ימי תשובה, ערב יום כיפור. הם לא למדו כלום מה-7 באוקטובר. במצוקתם הפוליטית, הם מוכנים לגרור את החברה הישראלית לתהום - שוב".