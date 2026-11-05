איש כוחות הביטחון בירדן נהרג בצהריים (יום ה') במתקפת דקירות בבירה עמאן, כך דיווחה סוכנות הידיעות הרשמית של ירדן, שתיארה את המתקפה כפיגוע טרור. לפי הדיווחים איש נוסף של כוחות הביטחון נפצע בפיגוע. גם התוקף נפצע ונעצר, ופונה לבית החולים.

זהותו של התוקף טרם נחשפה, אבל דווח כי הוא מוכר כמי שהואשם בעבר בטרור. המתקפה אירעה לפי הדיווחים ברחוב אל-מדינה בעמאן, מול שגרירות סרי לנקה, אך לא ברור אם יש קשר בין המיקום הזה לבין המתקפה עצמה. בזירה נמצא תיק השייך למפגע, וחבלנים הוזעקו לשם כדי לבחון שלא מדובר במטען חבלה.

תיעוד מזירת הפיגוע





מנהלת ביטחון הציבור של ירדן מסרה כי התוקף עשה שימוש בחפץ חד, במה שתיארה כ"פיגוע טרור פחדני". עוד נמסר כי חקירה ראשונית העלתה שהתוקף "תכנן לבצע את פיגוע הטרור נגד אנשי מנהלת הביטחון הכללי". רשת הטלוויזיה הירדנית הממלכתית "אל-ממלכה" דיווחה כי התוקף ניסה לחטוף את נשקו של איש כוחות הביטחון שנהרג, שזוהה בשם ג'וואד עלי חלף א-סלאיטה. בשלב זה איש כוחות הביטחון השני התערב, ונפצע כאמור יחד עם התוקף.

הפיגוע מגיע שבועיים בלבד אחרי פיגוע הירי הרצחני בכנסייה בירדן , כך שהמתיחות הביטחונית בממלכה נותרה גבוהה יחסית. בפיגוע ההוא, נזכיר, פתחו מחבלים איסלאמיסטים באש על משתתפי הלוויה בכנסייה יוונית-אורתודוקסית בכפר חמוד, כ-120 ק"מ דרומית-מערבית לעמאן. תשעה בני אדם נרצחו בפיגוע ולפחות 34 נוספים נפצעו. עדי ראייה סיפרו כי החמושים ירו במשך דקות ארוכות, ולאחר מכן נמלטו. שלושת המחבלים נתפסו רק שלושה ימים לאחר מכן, בתום קרב יריות עם כוחות הביטחון, ולאחר מכן הפציצה ירדן בסוריה יעדים של ארגוני טרור שלטענתה היו קשורים אליהם.

ג'וואד עלי חלף א-סלאיטה, איש כוחות הביטחון הירדני שנהרג בפיגוע היום

הפיגוע ההוא עורר טלטלה גדולה בירדן, מדינה שלא מורגלת לפיגועי טרור, ואחרי המתקפה הנוספת היום כתב דחאם מתקאל אל-פואז, פרשן ירדני לענייני המזרח התיכון: "מה שקורה הוא בלתי מתקבל על הדעת לחלוטין. ירדן היא מדינה בטוחה ויציבה, ולא נאפשר לאף גורם או יחיד לפגוע בביטחונה, לערער את יציבותה או לפגוע במעמדה של המדינה". בפוסט שלו ברשת X הוא הוסיף: "המתקפה נגד אנשי כוחות הביטחון היא מתקפה על האומה כולה. היא מחייבת עמידה איתנה ואכיפה קפדנית ובלתי מתפשרת של החוק".