ירדן הודיעה הערב (יום שני) כי כנקמה על הפיגוע הקשה שהתחולל בסוף השבוע בכנסייה בשטחה , שבו מחבלים רצחו תשעה בני אדם ופצעו עוד עשרות במהלך הלוויה, היא הפציצה "מקומות מסתור" של ארגוני טרור בסוריה שאליהם היו קשורים המחבלים. בצבא ירדן טענו כי התקיפות תואמו עם ממשלת סוריה, אבל זו טענה בהמשך שלא היה תיאום כזה וכי בתקיפות בשטחה נהרגו שמונה אזרחים, בהם נשים, שלושה ילדים ומבוגר בן 65.

פינוי פצועים אחרי התקיפה הירדנית בסוריה

גלריה תיעוד אחד המחבלים מהפיגוע בכנסייה בירדן, ונזקי תקיפות הנקמה שלה בסוריה ( צילום: )

פינוי הפצועים בסוריה אחרי התקיפה הירדנית

מטוס קרב ירדני שהשתתף בתקיפות הערב, בצילום שפרסם הצבא הירדני

על אחת הפצצות נכתב שמו של המבצע: "ההרתעה הירדנית – חמוּד"

לפי הצבא הירדני, התקיפות נערכו במסגרת מבצע שזכה לכינוי "ההרתעה הירדנית – חמוּד", על שם הכפר הירדני חמוד שבו אירע הפיגוע. "המחבלים שביצעו את הפשע קשורים לארגוני הטרור הללו. מטוסי קרב של חיל האוויר השמידו מספר עמדות טרור בדרום-מזרח סוריה. במהלך המבצע נהרגו ונפצעו פעילים רבים מארגוני הטרור והושמדו כמה כלי רכב שלהם", מסר הצבא הירדני.

בהודעה נמסר עוד כי הכוחות הירדניים "עומדים בכוננות גבוהה מול כל מי שיעז לשקול פגיעה בביטחון אזרחים, ומדגישים את נחישותם האיתנה לעקור מן השורש את הקיצוניות והטרור, ולהמשיך ולמלא את חובתם ולהגן על האומה ועל העם, תוך שמירה על המקומות הקדושים". התקיפות בוצעו לפי הדיווחים באזור הכפר אל-מסמיה, באזור הכפרי של מחוז דרעא בדרום-מזרח סוריה, וכאמור בהמשך טענה הממשלה בדמשק שהן לא תואמו מולה מראש.

"יש הרוגים ופצועים כתוצאה מהתקיפות. פתחנו בחקירה יסודית כדי לקבוע את נסיבות ההתקפה", מסרה הממשלה הסורית. "ערוצי התקשורת פתוחים כעת עם ירדן כדי לדון במצב בדרום סוריה. אנו מדגישים את חשיבות התיאום המשותף בשטח באזורי הגבול כדי לשמר את הריבונות הסורית. הרשויות הרלוונטיות עוקבות אחר מצבן של המשפחות שנפגעו מהתקיפות האוויריות כדי לספק להן את התמיכה הדרושה".

אחד המחבלים שנתפסו היום בירדן, אחרי מצוד שנמשך מאז יום שישי ( צילום: JORDAN'S GENERAL SECURITY DIRECTORATE / AFP )

כוחות הביטחון הירדניים שלקחו חלק בקרב היריות עם המחבלים, שהסתתרו בבית נטוש ( צילום: JORDAN'S GENERAL SECURITY DIRECTORATE / AFP )

( צילום: JORDAN'S GENERAL SECURITY DIRECTORATE / AFP )

יש לציין כי לא מדובר בפעם הראשונה שבה ירדן תוקפת בסוריה בשנים האחרונות. ירדן תוקפת במידת הצורך בדרום סוריה, אם כי לעתים רחוקות, ובדרך כלל במסגרת מאבק ברשתות הברחת סמים שפועלות בגבול הסורי-ירדני. התקיפה הנוכחית והתקיפות הירדניות הקודמות מגיעות כשברקע הביקורת החריפה שמשמיע מלך ירדן עבדאללה על התנהלותה התוקפנית לטענתו של ישראל באזור, התנהלות שכוללת בין היתר את המתקפות של צה"ל בסוריה.

דני סיטרינוביץ, לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמ"ן וכיום חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, הסביר הערב: "כדי להבין את התקיפה הירדנית בדרום סוריה, חשוב לראות אותה בהקשר רחב יותר ולקשר אותה ל נאום המלך עבדאללה בפני העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק . מטרתה העיקרית של ירדן היא להשיג יציבות בדרום סוריה. היא תומכת בפעולה נחרצת נגד קבוצות ג'יהאדיסטיות קיצוניות, אך בו-זמנית מתנגדת לכל צעד שיחליש את סמכותה של המדינה הסורית או יפגע בשלמותה הטריטוריאלית, כולל הקמת אזור אוטונומי דרוזי בא-סווידא.

"דבר זה מדגיש את אחת מנקודות המחלוקת הבסיסיות והגוברות בין ירדן לישראל בנוגע לעתידה של סוריה. בעוד שמדיניות ישראל מעוררת חששות בעמאן בנוגע להעמקת פילוגים בתוך סוריה והחלשת הרשות המרכזית, ירדן עושה מאמצים פוליטיים ודיפלומטיים משמעותיים לחיזוק קשריה עם הנשיא אחמד א-שרע ומבקשת שיתוף פעולה עם דמשק כדי להשיב את הביטחון והיציבות ולהרחיב את סמכות המדינה בדרום. עבור ירדן, הנושא אינו רק עניין של ביטחון גבולות, אלא עניין של עתידה של סוריה והשפעתו הישירה על הביטחון הלאומי הירדני והיציבות האזורית. לכן, אין לזלזל בחילוקי הדעות הגוברים בין ישראל לירדן בנוגע לסכסוך הסורי. לא מדובר רק בהבדל בטקטיקות הביטחון, אלא בפער עמוק יותר בחזון לעתיד סוריה ובצורת הסדר האזורי שאמור להתעצב בשלב הבא".

הלוויית קורבנות הפיגוע בכנסייה בכפר הירדני חמוד, אתמול ( צילום: REUTERS/Alaa Al Sukhni )

( צילום: REUTERS/Alaa Al Sukhni )

התקיפה הירדנית הערב מגיעה שעות אחרי שבשעות הבוקר המוקדמות דיווחה ירדן כי בתום מצוד ממושך כוחותיה לכדו את שלושת המחבלים שביצעו את הפיגוע בכנסייה ביום שישי האחרון. בפיגוע, נזכיר, פתחו המחבלים באש על משתתפי הלוויה בכנסייה יוונית-אורתודוקסית בכפר חמוד, כ-120 ק"מ דרומית-מערבית לבירה עמאן. תשעה בני אדם נרצחו ולפחות 34 נוספים נפצעו. עדי ראייה סיפרו כי החמושים ירו במשך דקות ארוכות, ולאחר מכן נמלטו. כעת לפי הדיווחים הם אותרו בבית נטוש שבו הסתתרו במחוז כרכ, המחוז שבו שוכן גם הכפר חמוד, ונלכדו בתום קרב יריות עם כוחות הביטחון. לפי הדיווחים המחבלים נפצעו בקרב הזה, בעוד בקרב אנשי כוחות הביטחון לא היו נפגעים.

פיגועים איסלאמיסטיים הם נדירים בירדן, והפיגוע בכנסייה זעזע אותה, כשהמלך עבדאללה הורה בעקבותיו לכוחות הביטחון להגיב ב"אגרוף ברזל". בינתיים נמשכת גם חקירת הפיגוע, ושר הפנים מאזן אל-פראיה אמר היום כי גם אחרי לכידתם של המחבלים יפעלו הרשויות להבטיח שכל מי שהיה מעורב במתקפה ייתן את הדין. הוא טען כי ירדן יוצאת מהאירוע הזה חזקה יותר, בידיעה שזרוע הצדק הגיעה למבצעי הפיגוע, שלדבריו נבע מ"אידיאולוגיה קיצונית". לפי הדיווחים המחבלים שנלכדו הם הזאע זידאן מוחמד, שתואר כמתכנן הפיגוע, אחיו משעל זידאן מוחמד, והשלישי הוא אחמד סאמי חוסיין.

מלך ירדן עבדאללה מבקר את פצועי הפיגוע, בסוף השבוע