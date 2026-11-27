נמשכים החיסולים בעזה: צה"ל חיסל ארבעה מחבלי חמאס ביום שישי שעבר, כולל אחד שחדר לישראל בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק ב"טקס" שחרור חטופים.
במרכז רצועת עזה חוסלו שלושה מחבלים: יוסף אעידי, סגן ראש חוליית נוחבה שפשט למוצב "סחף" בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק ב"טקס" מסירתם של שורדי השבי אלי שרעבי, אוהד בן עמי ואור לוי; מוסטפא חסן עויני, צלף בזרוע הצבאית של חמאס; ומחמוד אבו הוישל, פעיל נ"ט בזרוע הצבאית של ארגון הטרור.
בתקיפה אחרת באותו היום, גם היא במרכז הרצועה, חוסל המחבל דיאב אלרחמן ראדי, ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס, שעסק בהעברת כספים לארגון הטרור.
רק אתמול הודיע דובר צה"ל כי הצבא ושב"כ תקפו מחבל חמאס שהוגדר "בכיר" ברצועה. תוך שעות בודדות דווח שחוסל באמצעות זיק ראש מחלקת כלכלה ומנכ"ל משרד החינוך של חמאס, חאלד אבו נדא. לפי גורמי ביטחון, הוא החזיק את המערך הכלכלי של חמאס, וידע לאן הולכים הכספים של ארגון הטרור.
בשלישי הותקף מחבל בכיר אחר בחמאס, וכעבור זמן קצר עדכנו בהודעה משותפת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ כי חוסל נעים אבו נחל, ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס, לאחר שקודמו בתפקיד "נלכד בידי כוחותינו במבצע נועז לפני שלושה חודשים".
בתגובה לחיסול המחבלים בשבוע שעבר מסר צה"ל כי "לאורך המלחמה ובעת האחרונה בפרט, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו. כוחות צה"ל פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".