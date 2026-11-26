בדיוק בשעה 4:00 לפנות בוקר (חמישי) הודיע דובר צה"ל כי הצבא ושב"כ תקפו זמן קצר קודם לכן מחבל חמאס שהוגדר "בכיר" ברצועת עזה. לא נמסרו פרטים על יעד התקיפה או על המיקום שלה ברצועה.

בדיוק בשעה 4:00 לפנות בוקר (חמישי) הודיע דובר צה"ל כי הצבא ושב"כ תקפו זמן קצר קודם לכן מחבל חמאס שהוגדר "בכיר" ברצועת עזה. לא נמסרו פרטים על יעד התקיפה או על המיקום שלה ברצועה.

בדיוק בשעה 4:00 לפנות בוקר (חמישי) הודיע דובר צה"ל כי הצבא ושב"כ תקפו זמן קצר קודם לכן מחבל חמאס שהוגדר "בכיר" ברצועת עזה. לא נמסרו פרטים על יעד התקיפה או על המיקום שלה ברצועה.