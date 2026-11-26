בדיוק בשעה 4:00 לפנות בוקר (חמישי) הודיע דובר צה"ל כי הצבא ושב"כ תקפו זמן קצר קודם לכן מחבל חמאס שהוגדר "בכיר" ברצועת עזה. לא נמסרו פרטים על יעד התקיפה או על המיקום שלה ברצועה.
במקביל, ברצועת עזה דיווחו על שלושה הרוגים ועל כמה פצועים בהפצצות צה"ל שכוונו לטענת הפלסטינים ל"קבוצת אזרחים" במחנה הפליטים שאטי שממערב לעיר עזה. בנוסף, דווח ב"אל-ג'זירה" על לפחות שני הרוגים וכמה פצועים בתקיפת דירה באזור דיר אל-בלח שבמרכז הרצועה. עוד קודם לניסיון החיסול הלילי, דיווחה סוכנות הידיעות הפלסטינית "שהאב" מפי מקורות בבתי חולים ברצועה כי לפחות 11 בני אדם, בהם שתי ילדות, נהרגו בתקיפות צה"ל מאז בוקר יום רביעי.
בלילה שעבר כלי טיס של חיל האוויר חיסל את ראש מנגנון ביטחון הפנים וחטיבת צפון הרצועה המיועד של חמאס, מוחמד מאג'ד אבו אל-עוף (אבו חמזה). לאחר החיסול חשפו צה"ל ושב"כ כי אל-עוף לקח חלק במעגל הסוד שהחזיק בחלל החטוף סמ"ר אורון שאול ז"ל בשבי חמאס לאורך השנים. החיסול התרחש בסמוך לשעה 3 לפנות בוקר במחנה שאטי כשעל פי דיווחים פלסטיניים בתקיפה נהרגו גם אשתו ושתי בנותיו של הבכיר.
אבו אל-עוף היה אמור להחליף בתפקיד את נעים אבו נחל, שבעצמו חוסל יום קודם לכן על ידי צה"ל. אבו נחל נכנס לתפקיד בספטמבר האחרון, לאחר שקודמו, מועיין אל-עראביד, שכונה בישראל "ראש שב"כ של חמאס", נעצר במבצע מיוחד.
חיסול הבכירים במנגנון הפנים של חמאס מהווה פגיעה בזרוע של ארגון הטרור שגונבת אוכל המיועד לאוכלוסייה האזרחית וחוקרת ומענה חשודים בשיתוף פעולה עם ישראל. גורמי ביטחון מכנים את מנגנון הפנים ה"בסיג' של חמאס", על שם המיליציה שמהווה חלק ממשמרות המהפכה של איראן. החיסולים של אבו אל-עוף ושל אבו נחל בתוך פרק זמן קצר הם הישג מבצעי משמעותי עבור ישראל, בין היתר משום שהשניים החזיקו בידע ארגוני רב.