דקר כי רצתה להיפרד: בן זוגה של ינינה שנרצחה בחיפה יואשם

הצהרת תובע הוגשה נגד עלי מסוודא, החשוד שרצח את ינינה רוסינובה רק חודשיים אחרי שילדה את בנם. לפי החשד, הוא דקר אותה למוות בגלל שרצתה להיפרד ממנו, ובהמשך גם ניסה להציג מצג שווא שלפיו פגעה בעצמה