קצת יותר מחודש אחרי שינינה (יונית) רוסינובה נרצחה בחיפה, כתב אישום יוגש נגד בעלה עלי מסוודא (28). מממצאי החקירה עלה שהרקע לרצח הוא הרצון של רוסינובה להיפרד מבן זוגה, שלפי החשד רצח אותה בדקירות, ניסה לשבש ראיות ולהציג מצג שווא שהיא פגעה בעצמה.
המשטרה פענחה את הרצח שאירע ב-25 בספטמבר ברחוב העצמאות. החקירה נפתחה בעקבות דיווח על דקירה, ושוטרי תחנת חיפה שהוזעקו לזירה איתרו את רוסינובה כשהיא ללא רוח חיים ועל גופה סימני אלימות קשים. מותה נקבע במקום על ידי גורמי הרפואה, ובן זוגה נעצר בזירה בחשד לרצח.
במהלך החקירה שהוטלה על יל"פ מרחב כרמל, עלה החשד כי מסוודא ניסה כאמור לשבש ראיות, אך החוקרים, בסיוע המכון לרפואה משפטית ויחידת הזיהוי הפלילי של מחוז חוף, הצליחו לאסוף ראיות משמעותיות, לרבות כלי הרצח שאותר בזירה ולגבש תשתית ראייתית הקושרת את החשוד למעשה.
מעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט. עם סיום החקירה הועבר חומר הראיות לפרקליטות מחוז חיפה והוגשה נגדו הצהרת תובע, לקראת הגשת כתב אישום בימים הקרובים.
רוסינובה הותירה אחריה תינוק בן חודשיים בלבד. חברתה דיאנה סיפרה על הקנאה של בעלה - החשוד ברצח - האיומים שייקח ממנה את התינוק - והמכות שספגה שבועיים לפני מותה. רוסינובה אותרה בחדר מדרגות כשהיא במצב אנוש וסובלת מחבלה חמורה בפלג גופה העליון כתוצאה מדקירה. היא פונתה תוך פעולות החייאה לבית החולים רמב"ם שבעיר, שם נקבע מותה.